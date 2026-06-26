第35回信州安曇野薪能を8/22に開催します

長野県安曇野市

信州安曇野薪能実行委員会（事務局：長野県安曇野市）では、第35回信州安曇野薪能を下記の通り開催します。本年は「かがり火に浮かぶ恋うる情(こころ)」をテーマに、人間が人間を恋うる、時代を超えた人間の感情の源泉を描いた演目をお届けします。青木道喜師ほか、下掛宝生流の宝生欣哉師（人間国宝）、狂言大蔵流の茂山千五郎師、そして京観世の十世片山九郎右衛門師など、豪華な役者の皆さんが出演します。

現在、前売りチケットを販売しています。ぜひお買い求めください。

開催概要

公式サイト :https://azumino-takiginoh.com/

■日 時

8月22日（土）17：30～ （開場16：00）

■場 所

明科龍門渕公園（安曇野市明科中川手2928-1）

雨天の場合：明科体育館 （安曇野市明科中川手3167-1）

■内 容

（１）半能 野宮 合掌留 青木道喜・宝生欣哉（人間国宝）

（２）舞囃子 天鼓 盤渉 青木真由人

（３）狂言 察化 茂山千五郎

（４）能 船弁慶 前後之替 片山九郎右衛門・宝生欣哉（人間国宝）

■その他

16：15～子ども能楽教室の発表を行います。

詳細はチラシ(https://azumino-takiginoh.com/wp-content/themes/takiginou/image/top/chirashi2026.pdf)をご覧ください

チケット販売

■料 金

一般（前売）3,000円（当日）3,500円

学生（大学生等）1,000円・高校生以下500円

■プレイガイド

安曇野市観光情報センター、安曇野市穂高交流学習センター「みらい」、安曇野市豊科交流学習センター「きぼう」（7/31まで）、安曇野市三郷交流学習センター「ゆりのき」、安曇野市豊科公民館・明科公民館、平安堂あづみ野店、明金堂書店、イオン豊科店、信毎メディアガーデン１階まちなか情報局（松本市）、池田町交流センター かえで、チケットぴあ（Pコード：542554）

宿泊プラン

薪能鑑賞付き宿泊プランをご用意しています。

詳細は下記ホームページをご覧ください。

安曇野市観光協会公式ホームページ(https://azumino-e-tabi.net/archives/program/%e7%ac%ac35%e5%9b%9e-%e4%bf%a1%e5%b7%9e%e5%ae%89%e6%9b%87%e9%87%8e-%e8%96%aa%e8%83%bd%e9%91%91%e8%b3%9e%e4%bb%98%e3%81%8d%e5%ae%bf%e6%b3%8a%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3)

問い合わせ

信州安曇野薪能実行委員会事務局（長野県安曇野市 教育部 文化課）

E-mail：bunka@city.azumino.nagano.jp

TEL：0263-71-2463