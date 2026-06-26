【水産加工業者必聴！】水産加工業のためのヒント事例セミナーを開催します！

公益財団法人 水産物安定供給推進機構

公益財団法人 水産物安定供給推進機構は、来る８月６日(木)14時より、水産加工業に役立つオンラインセミナー（対面・オンライン併用）を開催いたします。

このセミナーでは、参加事業者の具体的な課題解決につながる取組を検討する機会として、

水産業に限らず異業種でも広く利用されている、人手不足や労働改善、経営改善などの課題に対応するための技術や手法の情報を提供いたします。

ぜひこの機会にご参加ください。

詳細はこちら(https://www.fishfund.or.jp/img/0806renkeiseminer.pdf)からご覧ください。

申し込みはこちら(https://forms.gle/VPo4q2e4zP2JWeDt7)

セミナー内容（予定）

＼明日から使える！？／水産加工業のためのヒント事例セミナー（8月６日（木）１４時より）

１ 【販路拡大と業務効率化を実現する受発注アプリ「トトスマ」】

TIS株式会社 トトスマ事業責任者 湊川 賢太氏

２ 【水産加工現場での成功事例！食品製造業に特化した特定技能外国人材の採用サービス】

株式会社スキルディッシュ 代表取締役 井潟 百之威氏

３ 【パルスパワーによるアニサキス不活化技術の開発と実用化への展望】

熊本大学 産業ナノマテリアル研究所 准教授 浪平 隆男氏

４ 【凍結技術が変えた商品開発と販路拡大の実践事例】

有限会社三陸とれたて市場 代表取締役 八木 健一郎氏

５ 【廃業寸前の老舗130年の蒲鉾屋復活！赤の他人の24歳女子が起こした奇跡】

株式会社吉開のかまぼこ 代表取締役 林田 茉優氏

開催概要

タイトル：＼明日から使える！？／水産加工業のためのヒント事例セミナー

日 時：令和８年８月６日（木）14時～16時30分（予定）

場 所：対面(東京・神田駅周辺貸会議室)、オンライン（Zoom）

申込方法：Google formまたはメールにてお申込みください。

Google formの場合はこちら(https://forms.gle/VPo4q2e4zP2JWeDt7)から

メールの場合は、１.所属団体２.役職３.氏名４.電話番号５.メールアドレスをご記入の上、

件名：【参加申込】８月６日(木)セミナー

と設定の上、info@fishfund.or.jpまでお申込みください。

参加締切：令和８年７月２４日（金）

お問合せ：公益財団法人水産物安定供給推進機構 向井（むかい）、橋本（はしもと）

TEL：03-3254-7044 mail：info@fishfund.or.jp

皆様のご参加をお待ちしております。