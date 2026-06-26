【FC大阪】長野星輝選手 GKS Wikielec（ポーランド）より完全移籍加入のお知らせ
株式会社F.C.大阪
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この度、FC大阪では、ポーランド 3リーガ GKS Wikielecより長野星輝選手の加入が決定しましたのでお知らせ致します。
【長野星輝選手 プロフィール】
名前：
長野 星輝（NAGANO Shoki）
ポジション：
FW
出身地：
福岡県
生年月日：
2002/05/22（24歳）
身長/体重：
183cm/77kg
経歴：
2015-2017 小倉南FC
2018-2020 東福岡高等学校
2021-2024 福島ユナイテッドFC
2025-2026 GKS Wikielec（ポーランド）
今季成績：
ポーランド 3リーガ 27試合5得点
通算成績：
J3 86試合11得点、カップ戦 0試合0得点、天皇杯 4試合2得点
コメント：
初めまして。この度、FC大阪に加入することになりました長野星輝です。
このクラブでプレーできること大変嬉しく思います。
J2昇格のために自分の持てるすべてを捧げ、必ずピッチ上での結果で貢献します。
どうぞよろしくお願い致します。
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大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。