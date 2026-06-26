【FC大阪】長野星輝選手 GKS Wikielec（ポーランド）より完全移籍加入のお知らせ

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株式会社F.C.大阪


この度、FC大阪では、ポーランド 3リーガ GKS Wikielecより長野星輝選手の加入が決定しましたのでお知らせ致します。



【長野星輝選手 プロフィール】


名前：


長野 星輝（NAGANO Shoki）



ポジション：


FW



出身地：


福岡県



生年月日：


2002/05/22（24歳）



身長/体重：


183cm/77kg



経歴：


2015-2017　小倉南FC


2018-2020　東福岡高等学校


2021-2024　福島ユナイテッドFC


2025-2026　GKS Wikielec（ポーランド）



今季成績：


ポーランド 3リーガ 27試合5得点



通算成績：


J3 86試合11得点、カップ戦 0試合0得点、天皇杯 4試合2得点



コメント：


初めまして。この度、FC大阪に加入することになりました長野星輝です。


このクラブでプレーできること大変嬉しく思います。


J2昇格のために自分の持てるすべてを捧げ、必ずピッチ上での結果で貢献します。


どうぞよろしくお願い致します。



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大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。