【FC大阪】長野星輝選手 GKS Wikielec（ポーランド）より完全移籍加入のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では、ポーランド 3リーガ GKS Wikielecより長野星輝選手の加入が決定しましたのでお知らせ致します。

【長野星輝選手 プロフィール】

名前：

長野 星輝（NAGANO Shoki）

ポジション：

FW

出身地：

福岡県

生年月日：

2002/05/22（24歳）

身長/体重：

183cm/77kg

経歴：

2015-2017 小倉南FC

2018-2020 東福岡高等学校

2021-2024 福島ユナイテッドFC

2025-2026 GKS Wikielec（ポーランド）

今季成績：

ポーランド 3リーガ 27試合5得点

通算成績：

J3 86試合11得点、カップ戦 0試合0得点、天皇杯 4試合2得点

コメント：

初めまして。この度、FC大阪に加入することになりました長野星輝です。

このクラブでプレーできること大変嬉しく思います。

J2昇格のために自分の持てるすべてを捧げ、必ずピッチ上での結果で貢献します。

どうぞよろしくお願い致します。

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大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。