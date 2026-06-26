2026年７月期第３四半期　個人投資家向けIRセミナー書き起こし記事及び動画公開のお知らせ

株式会社ランドネット

最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用し、不動産の流通・再生・運用に新たな価値を提供する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991）は、個人投資家の皆さまに対するIR活動の一環として、2026年６月13日に個人投資家向けIRセミナーに参加いたしました。当該セミナーの書き起こし記事と動画アーカイブが下記のリンク先にて公開されましたので、お知らせいたします。是非ご覧ください。

○説明会概要

開催日時：2026年６月13日（土）12:55～13:45

講演者：株式会社ランドネット 代表取締役 榮 章博

開催方法：オンライン配信

○URL及び概要（記事内に動画へのリンクもございます）

記事URL： https://finance.logmi.jp/articles/385128

概要：１．会社概要

２．現在の市場環境と当社の状況

３．2026年7月期第３四半期業績

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年９月29日

資本金：7億1,213万5,700円（2026年５月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp お問合せ先：経営企画課（03-3986-7263）