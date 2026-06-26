2026年７月期第３四半期 個人投資家向けIRセミナー書き起こし記事及び動画公開のお知らせ
株式会社ランドネット
最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用し、不動産の流通・再生・運用に新たな価値を提供する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991）は、個人投資家の皆さまに対するIR活動の一環として、2026年６月13日に個人投資家向けIRセミナーに参加いたしました。当該セミナーの書き起こし記事と動画アーカイブが下記のリンク先にて公開されましたので、お知らせいたします。是非ご覧ください。
○説明会概要
開催日時：2026年６月13日（土）12:55～13:45
講演者：株式会社ランドネット 代表取締役 榮 章博
開催方法：オンライン配信
○URL及び概要（記事内に動画へのリンクもございます）
記事URL： https://finance.logmi.jp/articles/385128
概要：１．会社概要
２．現在の市場環境と当社の状況
３．2026年7月期第３四半期業績
【会社概要】
名称：株式会社ランドネット
代表者：代表取締役社長 榮章博
本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階
設立：1999年９月29日
資本金：7億1,213万5,700円（2026年５月31日時点）
事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃
貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業
WEBサイト：https://landnet.co.jp お問合せ先：経営企画課（03-3986-7263）