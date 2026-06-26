関西国際空港　坂本龍一氏の最新公演「KAGAMI＋」とコラボレーション

関西エアポート株式会社

関西エアポート株式会社は、関西国際空港を拠点に関西・日本の多彩で豊かな文化を配信するプロジェクト「KIX CULTURE GATE Project」の一環として、世界的な音楽家・アーティストである故・坂本龍一氏が遺した画期的なMR作品『KAGAMI』と連動した特別展示を実施することをお知らせします。

本企画は、「KIX CULTURE GATE Project」のコンセプトのもと、空港という公共空間を舞台に新たな文化体験の創出をめざすものです。本展示では、第1ターミナルビル1階にて、自動演奏ピアノによるインスタレーションを展開します。LEDモニターなどで「KAGAMI＋」の世界観を紹介するとともに、設置するグランドピアノでは、坂本氏の過去の演奏データを活用した特別なプログラムを実施します。残された演奏データをもとに再現される坂本氏の音色を届けることで、空港から新たな文化体験を提供します。

関西エアポートグループは、これからも文化発信の場として空港の魅力を高め、わくわくするような旅客体験を創出してまいります。

○ 設置期間：2026年9月30日まで（予定）

○ 設置場所：関西国際空港 第1ターミナルビル 1階 パブリックエリア

○ 演奏楽曲：1. Aqua

2. energy flow

3. put your hands up

4. 鉄道員

5. Merry Christmas Mr. Lawrence

協力：株式会社ヤマハミュージックジャパン、ウシオライティング株式会社、株式会社ジーベックス

アーティストプロフィール

坂本 龍一

1952年東京生まれ。東京藝術大学大学院修士課程修了。1978年『千のナイフ』でソロデビュー。同年、YMOの結成に参加。1983年に散開後は『音楽図鑑』、『BEAUTY』、『async』、『12』などを発表、革新的なサウンドを追求し続けた姿勢は世界的評価を得た。映画音楽では『戦場のメリークリスマス』で英国アカデミー賞作曲賞を、『ラストエンペラー』でアカデミー賞作曲賞、ゴールデングローブ賞、グラミー賞など多数受賞。『LIFE』、『TIME』などの舞台作品や、韓国、中国、日本での大規模インスタレーション展など、アート界への越境も積極的に行なった。環境や平和問題への言及も多く、森林保全団体「more trees」を創設。また「東北ユースオーケストラ」を設立して被災地の子供たちの音楽活動を支援した。2023年3月28日逝去。

https://www.sitesakamoto.com/

RYUICGI SAKAMOTO & TIN DRUM KAGAMI＋

坂本 龍一のピアノ演奏を三次元的に捉え、複合現実（MR）の空間に再び立ち上げる作品《KAGAMI》。

本作は、坂本 龍一とTodd Eckert率いるTin Drum（プロデュース・ビジュアル制作） が、坂本の最後の4年間を費やして共に制作したプロジェクトです。

観客は特殊な透過型ヘッドセットを装着し、独自の三次元映像技術によって精緻に再現された坂本龍一の姿を目の当たりにします。象徴的なグランドピアノに向かうその姿は、音楽と呼応するTin Drumによる幻想的な3Dビジュアルとともに空間に立ち上がり、まるでその白髪に手が届きそうなほどの存在感を放ちます。現実のコンサートでは決して叶うことのない距離で、研ぎ澄まされた演奏と対峙する――。そこには、かつてない没入体験が待っています。

また会場には、映像や写真、テキストに加え、坂本龍一自身が調香した「香り」も漂います。空間全体が、訪れる人の感覚を静かにひらいていくことでしょう。

静謐でありながら深い余韻をたたえた《KAGAMI》。

それは坂本 龍一の音楽を映し出す、静かな“鏡”のような作品です。

○ 会期：2026年6月27日（土）～10月12日（月・祝）

○ 会場：VS.（ヴイエス）

https://sakamoto-kagami.com/(https://sakamoto-kagami.com/)

KIX CULTURE GATE Project

世界中からのお客さまが行き交う関西国際空港（KIX）を拠点に、関西・日本の多彩で豊かな文化を世界へ発信するプロジェクトです。空港をさまざまなカルチャーとの触れ合いの場として進化させ、飛行機をご利用のお客さまだけでなく、周辺地域の方へも日常的に楽しむことができる空間を創造いたします。

https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/culture