元阪神・林威助氏、タイガーエア台湾の日本市場ブランドアンバサダーに就任

株式会社ブレイン

タイガーエア台湾（所在地：No.1,Hangzhan S. Rt., Dayuan Dist., Taoyuan City 337, Taiwan （R.O.C）／代表者：代表取締役会長 黄世恵（ジョイス・ファン）は、6月24日に記者会見を開き、日本市場における新ブランドアンバサダーに、元阪神タイガースの林威助（リン・ウェイツゥ）氏が就任することを発表しました！台湾出身の林さんは16歳で来日し、現在は富邦ガーディアンズの副GMとして台湾野球界の後進育成に力を入れています。

同記者会見にはブランドアンバサダーの林威助氏のほかに、熱狂的な阪神タイガースファンであるますだおかだ増田氏がスペシャルゲストとして登場しました。

タイガーエア台湾は2014年に設立し、運航開始から2026年で12年目を迎えました。台湾初かつ唯一の格安航空会社（LCC）として、これまで一貫して、企業理念「安全第一」を順守して運航しています。また「情熱（熱情）、温かさ（温暖）、誠実（真誠）」の企業精神のもとに、すべてのお客様の心に残る空の旅を提供しています。

タイガーエア台湾代表取締役会長の黄世恵氏は、林威助氏をブランドアンバサダーに迎えた理由について、「林氏が体現する『職人（プロ）としてのストイックな姿勢』と『決して諦めない不屈の精神』は、タイガーエア台湾の企業精神と深く共鳴しています」と説明しました。林威助氏は柳川高校と近畿大学を経て、2002年のドラフト会議で阪神タイガースから指名されてプロ野球選手に。プロ3年目には初ホームランを放っています。

この日は林威助氏が出演する新ブランドムービーも初公開。タイガーエア台湾のロゴがデザインされたユニホーム姿、流暢な日本語で「夢を追うあなたの新しい一歩を 私たちが全力で後押しします」と心強い言葉をかけてくれます。現役時代と変わらない笑顔でパイロットの制服を着用した林氏の姿が印象的でした。

【新ブランドムービー】

https://www.youtube.com/watch?v=Htju9FMaUw8

https://www.youtube.com/watch?v=hKHqUZ4pU5Q

その後、阪神タイガース時代のヒッティングマーチが流れ、林威助氏本人が会場に登場！「この度、タイガーエア台湾のブランドアンバサダーに就任することができ、大変光栄です。これから台湾と日本の懸け橋として、より多くの人に台湾の魅力を紹介していきたいと思っています」と決意表明しました。

トークセッションでは、ますだおかだ増田氏が登壇し、中国語で自己紹介。「僕は阪神タイガースの大ファンですが、台湾に対する親近感がわくきっかけは間違いなく林威助氏でした。（阪神タイガース在籍時から）そういう接点でしたので、今回の台湾と日本の懸け橋的存在であるブランドアンバサダーの就任、おめでとうございます」と祝福。ここまでやや緊張が感じられた林威助氏でしたが、やっと頬が緩んできました。

会場のスクリーンに台湾で撮影された写真が投影され、林威助氏が台湾式卵焼き・菜脯蛋（ツァイポーダン）をおすすめ。日本の卵焼きと違い、卵に切り干し大根が混ぜてあり、林威助氏にとっては「ばぁちゃんの味」とのこと。大量のフルーツが添えられた10人前のかき氷に目をやる林威助氏の写真に、ますだおかだ増田さんが「全部食べたんですか？」と目を丸くすると、「そんなわけないでしょう」と勢いあるツッコミが炸裂しました。

さらに2024年から副GMを務めている富邦ガーディアンズについて、林威助氏が熱弁する場面も。アマチュア時代や、阪神タイガースでの経験をもとに、日本特有の細かな戦略、サインの意味などを若い選手たちへ落とし込んでいることが明かされました。

大のタイガースファンであるますだおかだ増田氏が「タイガーエア台湾の企業精神である『真誠』は岡田彰布監督、『温暖』は藤川球児監督、『熱情』は星野仙一監督ですね。優勝監督が全部そろいましたね」と語ると、林威助氏も「本当ですね」と納得の笑顔。会場からも大きな拍手が起こりました。

林威助氏は2014年に台湾へ帰国したあとも阪神タイガースの戦況をチェックしているそうで、「ここ3年、4年くらいは強いですよね」。阪神タイガースで1軍デビューを果たした2004年、監督を務めていたのは岡田彰布氏。同氏が2023年に、同球団18年ぶりのリーグ優勝と、38年ぶりの日本一を成し遂げたことももちろんチェック済み。

2023年に岡田彰布氏は、選手たちに過度なプレッシャーを与えないように配慮して、優勝することを「アレ」と表現し、「ユーキャン新語・流行語大賞」の年間大賞も受賞しています。このことから、ますだおかだ増田氏が「アレって知っていますか？」と質問。林威助氏は恩師の特徴的な口調を真似て、「ほらほうよ」と答え、会場の笑いを誘いました。

タイガーエア台湾、林氏、増田氏の“台湾” “日本” “阪神タイガース”への情熱、温かさ、誠実さが共鳴しあった 、温かな記者会見でした。