夏の人気イベントが“デジタル化”で進化！旬の梨・スイカを巡って楽しむ「いちはらフルーツフェス2026 デジタルスタンプラリー」開催

市原市役所

市原市、いちはらフルーツフェスティバル実行委員会は、市原産フルーツの消費拡大と農業への理解促進、ならびに市内回遊による地域活性化を目的として、夏の恒例イベント「いちはらフルーツフェスティバル」をリニューアルし、「いちはらフルーツフェス2026 デジタルスタンプラリー」を開催します。

本企画では、市内の直売所やイベント会場を巡りながら、スイカや梨など旬のフルーツを楽しめるほか、スマートフォンで気軽に参加できるデジタルスタンプラリー形式を採用。来場・購買・体験を組み合わせた新しい周遊型イベントとして展開します。

開催概要

対象期間・参加スポット

参加方法

(1)イベント会場（スタンプ取得条件：来場＋クイズ正解）- 姉崎スイカ祭り開催日：2026年7月4日（土）17:00～19:00会場 ：JA市原市深城出荷場（千葉県市原市深城826）- いちはら梨共進会（出品梨即売）開催日：2026年8月3日（月）13:00～ ※なくなり次第終了会場 ：JA市原市梨共同選果場（千葉県市原市廿五里529-1）(2)直売所（スタンプ取得条件：市原産フルーツの購入）- 道の駅 あずの里いちはら期間：2026年7月4日（土）～8月31日（月）住所：千葉県市原市浅井小向492-1- JA市原市西部営農センター直売所期間：2026年7月4日（土）～8月31日（月）住所：千葉県市原市姉崎569-3- JA市原市五井Aマート期間：2026年7月4日（土）～8月31日（月）住所：千葉県市原市五井2334- JA市原市 果彩菜ちはら台店期間：2026年7月4日（土）～8月31日（月）住所：千葉県市原市ちはら台南6-2- JA市原市梨共同選果場直売所期間：2026年8月1日（土）～8月15日（土）頃まで住所：千葉県市原市廿五里529-1

専用サイトで参加登録後、会場の二次元コードを読み取ってスタンプを取得します。

特典（スタンプ数に応じて応募可能）

本イベントの特徴

参加はこちら :https://digital-stamprally.jp/web/884- 1か所以上オリジナルクリアファイル（先着1,000名）- 2か所以上市原産 梨3kg（抽選5名）- 3か所以上市原産フルーツセット（梨・いちじく）（抽選3名）- 5か所以上市原産フルーツ豪華詰合せ（梨・いちじく・いちご）（抽選2名）

・ スマホで簡単参加「デジタルスタンプラリー」

・ イベント参加＋購買で楽しめる“体験型周遊”

・ 夏が旬の市原産フルーツ（梨・スイカ等）を満喫

・ 抽選で豪華フルーツが当たるインセンティブ設計

今後の展開

本事業は、周遊促進の実証的な取り組みとして実施するものであり、今年度の結果を踏まえ、来年度以降のスポット拡充や事業展開について検討してまいります。

主催

いちはらフルーツフェスティバル実行委員会／市原市