特急列車内に鉄道グッズ専用自動販売機が登場！

九州旅客鉄道株式会社

JR九州商事株式会社では、九州内を運行する特急列車の車内に、鉄道グッズを販売する専用自動販売機を設置していきます。現在は883系特急列車で展開しており、今後は885系特急列車および787系特急列車へも順次拡大してまいります。

本自動販売機では、車内でしか手に入らない限定商品を含むオリジナル商品を展開！その第1弾として、2026年7月1日以降、全５商品を順次販売開始いたします。旅の中で出会える楽しさとともに、ご乗車の記念やお土産としてお楽しみいただけるラインナップです。

１. 自動販売機の概要（2026年6月26日現在）

(１)設置車両・設置個所

883系特急列車 /6号車デッキ

(２)決済方法

キャッシュレス決済（交通系IC/WAON/nanaco/PayPay/楽天ペイ/楽天Edy/d払い/iD/au PAY/メルペイ/QUICPay/WeChat Pay/Alipay）

(３)今後の展開

885系特急列車および787系特急列車にも順次設置を予定。

２．発売商品（全5種）

883系特急列車（設置済）885系特急列車（今後設置予定）787系特急列車（今後設置予定）

１.トレ旅ゆけむりキーホルダー【車内限定】

２.トレ旅駅名標マグネット【車内限定】

３.トレ旅ハンカチ

４.トレ旅メモ

５.トレ旅ロール付箋

※各商品の詳細は別紙をご参照ください。

※上記商品は7/1以降順次発売いたします。

３．車内設置イメージ（883系特急列車6号車デッキ）

右記の自動販売機が883系6号車デッキに設置されています。

本自販機にはＳＤＲＳ株式会社の「卓っくん」を採用しています。

※「卓っくん」は、ＳＤＲＳ株式会社が開発した卓上型自動販売機です。

軽量かつコンパクトな設計で様々な場所に設置でき、キャッシュレス決済に対応しているのが特徴です。

●発売商品

１.トレ旅ゆけむりキーホルダー 883系 価格：781円（税込） 【車内限定】

九州ならではの温泉文化をモチーフにしたコイルキーホルダーです。温泉旅館のロッカーキーをイメージしたコイルパーツと、暖簾や湯けむりなど温泉を感じるデザインを組み合わせました。883系の列車自動販売機でしか購入できない、旅の思い出にもおすすめの車内限定アイテムです。

２.トレ旅駅名標マグネット 価格：660円（税込） 【車内限定】

特急ソニックの停車駅の駅名標をデザインしたアクリルマグネットです。博多・小倉・行橋・中津・別府・大分の6駅に加え、シークレット1種を含む全7種。シークレットには思わず二度見したくなる珍しい駅名標を収録。どの駅が出るかは開けてからのお楽しみです。883系の列車自動販売機でしか購入できない、旅の思い出にもおすすめの限定アイテムです。

※中身はランダムとなっており、種類はお選びいただけません。

３.トレ旅ハンカチ 883系 価格：660円（税込）

883系ソニックをモチーフに、車両の特徴的なデザインをポップなカラーで表現しました。

ポケットやバッグにも入れやすいサイズで、お出かけのお供にはもちろん、旅の思い出にもおすすめのアイテムです。

サイズ：190mm×190mm

４.トレ旅メモ 883系 価格：473円（税込）

883系ソニックをモチーフに、シンプルで使いやすいデザインに仕上げました。

中面は車両の正面デザインと側面デザインの2種類を採用。普段使いはもちろん、仕事や勉強のメモにもお使いいただけます。大人の方にも使いやすい、さりげなく鉄道を楽しめるアイテムです。

５.トレ旅ロール付箋 883系 価格：583円（税込）

883系ソニックをモチーフに、車両の正面や側面をデザインしました。

柄ごとに切り離して使えるため、メモや伝言はもちろん、旅先での記録や手帳のワンポイントにもおすすめです。さまざまな表情の883系を楽しめる、実用性と遊び心を兼ね備えたアイテムです。

本シリーズは、883系車両デザインに加え、今後885系・787系車両デザインでも展開予定です。第1弾に続き、第2弾、第3弾と、車内のみご購入いただける限定商品を順次展開してまいります。ぜひ旅行やお出かけ、ご出張の際に、ご乗車の記念としてお買い求めください。