熊本デスティネーションキャンペーン開催記念！！「或る列車」 博多-熊本間特別運行！

九州旅客鉄道株式会社

JR九州では、「極上の“食・時・おもてなし”を味わう幻の列車」をコンセプトとする「或る列車」の特別運行を実施し、熊本デスティネーションキャンペーン（以下「熊本DC」）を盛り上げる１日限りのオリジナルツアーを発売します。

車内では、2026年夏メニューのコース料理（フリードリンク付き）を提供するほか、午前便は玉名駅、午後便は久留米駅でおもてなし停車を予定しています。皆さまのご予約を心よりお待ちしております。

※左：外観イメージ、右上：１号車車内イメージ、右下：２号車車内イメージ

（１） ツアー概要

１. ツアー名称

熊本DC開催記念 「或る列車」博多-熊本間特別運行！

２. 出発日：2026年８月11日（火・祝）

【午前便】：博多駅発／熊本駅着 【午後便】：熊本駅発／博多駅着

３. 行 程

※団体臨時列車のため、発着時刻が変更となる場合がございます。

４. 旅行代金（お一人様あたり）

※10歳未満のお子様はご乗車いただけません。

※４名利用テーブルを１～２名でご利用いただけません。

※座席は指定席です。座席の希望は承っておりません。

なお、一部窓のスペースが小さい座席がありますことをご了承ください。

１. ツアーポイント

〇 東京・南青山のレストラン「NARISAWA」のオーナーシェフ成澤由浩氏が料理を監修する2026年

夏メニュー（フリードリンク付）を提供します。

（冷たい前菜）九州の夏の海のセビーチェ～佐賀県紫蘇と大分県青柚子

（温かい前菜）大分県とうもろこしとヤングコーン、ムラサキウニとサマートリュフ

（お肉料理）宮崎県黒岩土鶏のバロティーヌと車海老、九州の夏野菜

（メインスイーツ）灼熱のマチェドニアとリコッタチーズのカクテル仕立て

（ミニスイーツ）宮崎県マンゴーと鹿児島県パッションの最中

沖縄県黒糖と沖縄県バナナ、月桃とタンカンの香り

“ピニャコラーダ” 沖縄県パイナップル

〇 「或る列車」が通常運行しない博多-熊本間を運行します。この区間を運行するのは、

2020年以来２ 度目になります。

〇 熊本県産不知火（しらぬい）ジュースをお一人様１本お渡しいたします。

〇 【午前便】では玉名駅で、【午後便】では久留米駅で、おもてなし停車を予定しています。

地域の特産品などをお買い求めいただけます。

※玉名駅では停車するホーム上で地域のみなさまによるお出迎えや特産品の販売がございます。

なお、内容は変更となる場合がございます。

（２） 予約について

１. 予約方法

インターネット予約（JTB-BÓKUN予約にて、クレジットカード決済限定）

JTB-BÓKUN予約サイト

（午前便）

https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/109542

（午後便）

https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/109543

※「JTB BÓKUN」は、株式会社 JTB が運営する予約管理システムです。

２. 予約開始日時：2026年6月29日（月）10：00 ～（申込締切 出発日の９日前まで）

（３） お問い合わせ先

JR九州トラベルデスク

メールhojin.reception-counter@jrkyushu.co.jp

営業時間 ９：30～12：30、13：30～16：00 ※土・日・祝日休業

※お問合わせはメールでのみ承ります。

※このプレスリリースによる旅行のお申し込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内

容ならびに条件書をご確認の上お申し込みをお願いいたします。

～「或る列車」で使用している熊本県の生産者のご紹介～

１.「阿部牧場」（熊本県阿蘇市）

使用食材：牛乳（ASO MILK）

使用メニュー：2026年夏メニュー（温かい前菜・メインスイーツ）など

２.「橋本果樹園」（熊本県南関町）

使用食材：白桃

使用メニュー：2026年夏メニュー（メインスイーツ）など

３.「大阿蘇ブルーベリー園 アソブル」（熊本県高森町）

使用食材：ブルーベリー

使用メニュー：2026年夏メニュー（メインスイーツ）※一部期間のみ

４.「熊本ワインファーム」（熊本県熊本市）

使用食材：白ワイン（菊鹿シャルドネ）

使用メニュー：フリードリンク

５.「やまえ堂」（熊本県山江村）

使用食材：栗

使用メニュー：2025年秋メニューなど

【熊本デスティネーションキャンペーン】とは

2019年以来、７年ぶりに熊本県とJRグループが共同で開催する大型観光キャンペーン。熊本地震から10年の節目に、震災からの創造的復興の歩みを着実に進めてきた姿、そして令和２年７月豪雨で大きな被害を受けた人吉・球磨地域が復興に向け立ちあがる姿を強力に発信するとともに、熊本県の様々な魅力や“くまもとならでは”のおもてなしで、全国からお越しのお客さまをお迎えします。

＜開催期間＞2026年７月１日（水）～2026年９月30日（水）

＜専用サイト＞https://kumamoto.guide/dc2026/

また、ＪＲ九州では、熊本デスティネーションキャンペーン開催にあわせ、「熊本デスティネーションキャンペーン連動キャンペーン」を実施しています。熊本県内をおトクに巡っていただける「くまもっと！冒険きっぷ」や「熊本DC連携特別レンタカープラン」などを用意しております。

＜開催期間＞2026年7月1日（水）～2026年12月31日（水）

＜専用サイト＞https://www.jrkyushu.co.jp/train/kumamoto-dc/