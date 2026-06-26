【株式会社デイトナ】バイクで森町に行かなくちゃ！「第15回 DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング」開催決定！！

株式会社デイトナ

オートバイアフターパーツメーカーの株式会社デイトナ（本社：静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、2026年9月26日（土）森町のデイトナ本社内のテストコースで、15回目となる「DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング」を開催いたします。

9月26日（土）は森町に遊びにおいでよ！

「茶ミーティング」は、バイク好きはもちろんのこと、まだバイクに乗っていない方やお子様連れでも楽しめる、年に一度のビッグイベントです。ツーリングの目的地に、新しい出会いに、仲間との再会に。会場では、ワクワクする催しや交流の時間が盛りだくさん。バイクの魅力を全身で感じながら、最高の一日を一緒に楽しみましょう。皆さまのご来場をお待ちしています！

昨年開催の「第14回 DAYTONA 森町・静岡 茶ミーティング」会場の様子

※コンテンツは変更になることがあります。

今年、会場を盛り上げるMCはこのお二人！

今年のMCは、カズ中西さんと平嶋夏海さん！

カズ中西さん

茶ミーティングではお馴染みのモータージャーナリスト。通称は“カズ兄さん”。最近では、イベントMCをはじめ、ラジオDJなどマルチに活躍されています。二輪車の事故防止＆安全利用に対する活動にも積極的で、交通機動隊さんとのトークショーが今年も楽しみ!?

平嶋夏海さん

AKB48（1期生）のアイドル時代を経て、二輪専門メディアやTVなど幅広いジャンルで活躍中。愛称は“なっちゃん”。二輪免許取得時からジムカーナに取り組んでおり、ライディングテクニックは秀逸。現在、自身のYouTubeチャンネル「はしれ！ なっちゃんねる」ではバイク動画を好評配信中。

ステージイベントなどの詳細は、茶ミーティング特設サイトで順次公開致します。

第15回 DAYTONA 静岡・森町 茶ミーティング特設サイト

https://www.daytona.co.jp/special/cha_mt_2026/

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120309/table/117_1_35c7923403dc5d51147d27f438efd1d6.jpg?v=202606260651 ]