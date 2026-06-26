全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBY兵庫・阪急西宮ガーデンズでセルフライブを開催！

株式会社AbemaTVVIBY

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から誕生するボーイズグループ「VIBY（バイビー）」の軌跡を追うドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』を配信中です。

このたびVIBYは、2026年6月12日（金）に兵庫・阪急西宮ガーデンズにて、自身2度目となるセルフライブを開催し、約500名のファンが集まりました。

今回のセルフライブでも、前回の北海道ライブと同様に、ライブの構成やセットリストなどをメンバー自らが一から考案。360度見渡せるステージの活かし方を何度も練習し、さらに自分たちで作成したチラシを会場付近で配布するなど、告知活動も自ら行いました。

開演前、メンバーのRENKIによる「皆さん、盛り上がる準備はできてますか？」という影アナウンスが流れると、会場のファンからは温かい反応が上がりました。IOがアレンジをした『HANAMARU』の登場曲が流れる中、ステージに登場。登場後は、メンバーたちが「今日は皆さん来てくれてありがとうございます！」と客席に向けて感謝の気持ちを伝えました。

続いて、メンバーたちがそれぞれの地元でミュージックビデオを撮影した思い出の楽曲『恋におちたら』を披露。RENKIが「この西宮ガーデンズの近くの武庫之荘駅で（MVを）撮影しました。3月にリリースされた曲なので、みんなで一緒に歌いたいです！」と呼びかけ、サビのパートを観客と一緒に練習してから歌を披露。ファンを巻き込んだパフォーマンスを見せました。

2曲を終えた後の企画コーナーでは、ファンとのやり取りを楽しむ「愛してるよゲーム」を実施。メンバーとファンが一体となったコミカルな掛け合いが繰り広げられ、会場は終始和やかな笑いに包まれました。その後、日本の名曲『空も飛べるはず』をVIBYらしいアレンジで歌い上げ、会場を盛り上げました。

ライブ後半の告知タイムでは、メンバーから嬉しいお知らせが続々と発表されました。まずRYOHAから「今僕たちが出ているABEMAのドキュメンタリー番組で『VIBY 1329』が放映されています。まもなく最新の#3『Road To 武道館』も配信されるのでぜひチェックしてください！」とファンに向けて呼びかけました。

続いてKOTAROが「僕たちは8月31日に日本武道館でのデビューショーケースを控えています。今はたくさん練習していますが、正直不安や緊張もあります。でも、これからもっとたくさん成長して絶対に武道館を成功させるので、応援よろしくお願いします！」と力強く宣言すると、客席からは彼らの背中を押すような「頑張れー！」という温かい声援が送られました。

RENKI

【RENKI】 「僕は兵庫県出身で、ここ（西宮ガーデンズ）は昔から映画を観たり、服を買いに来たり、ご飯を食べに来たりと、本当に何回も遊びに来ていた場所です。そんなお馴染みの場所でこうしてライブができて、こんなにたくさんの人に見てもらえて本当に楽しかったです。ありがとうございました！」

RYOHA

【RYOHA】 「北海道に続いて2回目のセルフライブということで、今回も僕たちが一から構成を考え、すべて自分たちの手で作ってきました。本当に最高のステージにすることができて良かったです。ありがとうございます！」

KOTARO

【KOTARO】 「兵庫で初めてのライブということで、360度あるステージをどう使うかなど、みんなでたくさん考えて練習してきました。こうして無事に成功させることができて本当に嬉しいです！」

AKITO

【AKITO】 「札幌に続いて2回目のセルフライブを終えましたが、僕たちは武道館のステージに立つために、これからもずっと練習を重ねて頑張っていきます。これからのVIBYもよろしくお願いいたします！」

IO

【IO】 「今日は本当に来てくださってありがとうございます。先ほどKOTAROからもあったように、僕たちは8月31日に日本武道館でのデビューショーケースが決定しています。ステージを作り続ける中で、やっぱり不安になることも多いです。でも、こうやって皆さんが集まってくださる景色を見るたびに、僕たちも『また1から頑張ろう』と思えます。

そして、今日は6月12日ですが、実は遡ること3年前の6月10日が、僕たちが韓国で初めて出会った日なんです。出会って3年目の記念すべきタイミングで、こうして“TOMO”の皆さんと出会えて本当に嬉しいです。最後の曲は、僕たちの練習生時代からデビューまでの道のりを描いた曲です。僕たちも3年間の思い出を噛み締めながら歌います。この美しい夕焼け空に合わせて、聴いてください」

IOからグループの絆と思い出が明かされたのち、練習生の時からデビューまでの軌跡を描いた曲『Mi*light』を熱唱。夕暮れ時のステージに5人の歌声が響き渡りました。

パフォーマンス終了後は、「思い出作りに写真を撮りましょう！」とファンをバックにした記念撮影を実施。その後、メンバーからファンへ直接ポストカードを手渡すお渡し会・お見送り会も行われました。何度も列に並び直すファンの姿も見られ、イベント終了後もメンバーの名前を呼ぶ声が残るなど、大盛況のうちにイベントは幕を閉じました。

なお、メンバーたちが一から作り上げた今回のライブの裏側や、デビューに向けて突き進む彼らの最新の姿は、2026年7月1日（水）夜10時から「ABEMA」にて配信予定のオリジナルドキュメンタリー番組『VIBY 159 Road to 武道館』#3にてたっぷりと公開されます。ぜひご期待ください。

■ABEMA『VIBY 159 Road to 武道館』番組概要

（C）AbemaTV,Inc.

#3放送日時：2026年7月1日（水）夜10時～

#3配信URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DDjvQ4gpGmEHBM

番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-2053

#4放送日時：2026年7月8日（水）夜10時～

#5放送日時：2026年7月22日（水）夜10時～

#6放送日時：2026年7月29日（水）夜10時～

出演：VIBY

スタジオゲスト：

【MC】藤本美貴

【見届け人】紅しょうが（熊元プロレス・稲田美紀）、高橋成美

■VIBY 公式サイト

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