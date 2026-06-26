【鎌倉の夏土産】鎌倉ウィッチ『セゾンウィッチ（パッションフルーツ＆パイン）』7月1日（水）発売！爽やかな酸味が広がる限定フレーバーをおひとつどうぞ。最大1,300円もお得な夏の送料キャンペーンも開催

有限会社ケイワン

神奈川県を中心に7店舗を展開する有限会社ケイワン（本社：神奈川県鎌倉市極楽寺／代表取締役：

中村 友）は、7月1日オープンの8店舗目となる【キュービックプラザ新横浜店】を含む全直営店舗、オンラインショップにて、2026年7月1日（水）～2026年8月下旬の季節限定で『セゾンウィッチ（パッションフルーツ＆パイン）』を販売します。こだわり抜いた特製バタークリームは、パッションピューレで仕立てたイタリアンメレンゲとバターを合わせることで、爽やかな酸味と香りを引き出しました。さらに中にはパイナップルリキュールでマリネしたセミドライパイナップルをサンドしました。パッションフルーツの甘酸っぱさとパイナップルの爽やかな甘みが広がる、夏らしい限定商品です。

また、2026年7月1日（水）～2026年8月15日（土）まで、毎年恒例の【夏の送料キャンペーン】も開催します。代表商品の『鎌倉ウィッチ』や夏季限定のジュレ・ド・フリュイなど、お中元をはじめ、大切な方への贈り物に最適なギフトを取り揃えました。通常よりも最大1,300円もお得にご利用いただける送料キャンペーンです。

https://www.kamakurawich.jp/

【季節限定】セゾンウィッチ（パッションフルーツ＆パイン）

パッションフルーツとパイナップルの爽やかな味わいをお楽しみいただける、夏季限定のフレーバーです。特製バタークリームには、パッションピューレで仕立てたイタリアンメレンゲを使用しています。パッションフルーツの甘酸っぱい味わいを引き出し、さらにパッションリキュールを加えることで、果実感のある華やかな香りをプラスしました。中には、パイナップルリキュールでマリネしたセミドライパイナップルをサンドし、パッションフルーツの爽やかな酸味とパイナップルの甘みが広がる、夏らしいトロピカルな味わいに仕上げました。

■商品概要

【商品名】セゾンウィッチ（パッションフルーツ＆パイン）

【発売日】2026年7月1日（水）～2026年8月下旬

【価 格】単品200円（税込） 5個入1,080円（税込）

【取扱店】・鎌倉本店：神奈川県鎌倉市御成町8-1（TEL：0467-25-0660）

・シァル鎌倉店：神奈川県鎌倉市小町1丁目1-1（TEL：0467-33-5224）

・大船ルミネウィング店：神奈川県鎌倉市大船1-4-1 3F（TEL：0467-48-5138）

・小田急百貨店ふじさわ：神奈川県藤沢市南藤沢21-１ ODAKYU 湘南 GATE B1F

（TEL：0466-52-8544）

・テラスモール湘南店：神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3-1 １F 湘南マルシェ

（TEL：0466-54-8755）

・小田急百貨店町田店：東京都町田市原町田6-12-20 B1F（TEL：042-860-6001）

・戸塚工場直営店：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773（TEL：045-863-0660）

・オンラインショップ：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773（TEL：0120-157-041）

・《7月1日NEW OPEN》

キュービックプラザ新横浜店：神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番地45

（TEL：045-594-9863）

※数量限定にてご用意しております。完売の際はご容赦くださいますようお願い申し上げます。

※オンラインショップ、キュービックプラザ新横浜店での単品販売はございません。

夏の送料キャンペーン概要

更に7月1日から、お中元や大切な方への贈り物にぴったりなギフトを取り揃えた【夏の送料キャンペーン】も開催します。

【対象商品】上記全9商品

【開催期間】2026年7月1日（水）～2026年8月15日（土）

※2026年8月31日（月）到着分までがキャンペーン対象

【実施内容】1件の配送先につき対象商品に限り全国一律送料800円（クール代込み）で配送

【対象店舗】・鎌倉本店・シァル鎌倉店・大船ルミネウィング店・小田急百貨店ふじさわ

・テラスモール湘南店・小田急百貨店町田店・戸塚工場直営店

※キュービックプラザ新横浜店はキャンペーン対象外です。

オンラインショップにつきましては、上記9商品に限らず、どの商品をご注文いただいた場合でも

送料キャンペーンの対象となります。

https://www.kamakurawich.jp/view/page/onlineshop

■最大1,300円もお得に ※オンラインショップ比較

オンラインショップの通常配送料金と比較しても、大変お得にご利用いただけます。

キュービックプラザ新横浜店オープン！

2026年7月1日（水）に新横浜駅直結の商業施設【キュービックプラザ新横浜3階「ぐるめの森」】内に、8店舗目となる新店舗をオープンします。

店舗イメージ

■鎌倉ウィッチ キュービックプラザ新横浜3階「ぐるめの森」内

所在地 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100番地45

TEL 045-594-9863

アクセス JR 新横浜駅直結

営業時間 9：00～21：00

https://www.cubicplaza.com/

鎌倉の名スイーツ『鎌倉ウィッチ』

鎌倉ウィッチ（ラムレーズン）5個入\880（税込）鎌倉ウィッチ（コーヒー）5個入\1,000（税込）

代表商品『鎌倉ウィッチ』

ふっくらとした自家製ラムレーズンと口どけの良い風味豊かなバタークリームを軽い食感のビスケット（鎌倉ビスケ）でサンド。煮上がった直後にラム酒を加えアルコール分を揮発させ、その後じっくり休ませることでレーズンにやさしく上品なラムの香りを閉じ込めています。

そうして作られた自家製ラムレーズンはお子さまやお酒の弱い方でも安心してお召し上がりいただけます。「ラムレーズン」「バタークリーム」「鎌倉ビスケ」の3つの組み合わせは時間を重ねるごとに

サクッとした食感からしっとりとした口当たりをお楽しみいただける、ここにしかない、私たち自慢の逸品です。

ブランドコンセプト「おひとつどうぞ。」

私たちは2025年11月１日より、屋号を「鎌倉ウィッチ」に、代表商品を『鎌倉ウィッチ』にブランド刷新いたしました。ブランドコンセプト「おひとつどうぞ。」には、これまで培ってきた信頼や伝統、そして私たちの核である“喜び”を大切にしながら、より多くの皆さまと寄り添い、共に歩んでいきたいという強い想いを込めています。

■メディア関係者の皆様へ

掲載や取材にご利用いただける素材（画像・ロゴ等）をご用意しています。

内容に応じたご相談も可能ですので、構想のタイミングからお気軽にご連絡ください。

店舗取材も可能です。

会社概要

代表取締役社長 中村友「おひとつどうぞ。」

この言葉に、新たに始まる「鎌倉ウィッチ」への想いを込めました。私たちが大切にしているのは、お菓子を作る喜び、お客さまにお届けする喜び、そして、そのお菓子が縁でお客さまと再び出会える喜びです。この度、新たな一歩を踏み出すにあたり、私たちはこの「喜び」の原点に立ち返ります。心を込めて作ったお菓子を、お客さま一人ひとりに「おひとつどうぞ」と手渡し、繋がりが生まれる。その瞬間に感じられる温かな喜びを、これからも大切にしたいと考えています。「おひとつどうぞ」の心で、お客さまとの繋がりを育み、皆さまに喜びを感じていただけるお店であり続けることが、私たちの使命です。今後とも、「鎌倉ウィッチ」を末永くご愛顧いただきますよう、心よりお願い申し上げます。

社名 ： 有限会社ケイワン

本社所在地 ： 神奈川県鎌倉市極楽寺1-13-27

営業本部・生産部 ： 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2773

ホームページ ：https://www.kamakurawich.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/kamakura_wich/

公式ｘ ：https://x.com/kamakurawich