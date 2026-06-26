Zoomウェビナー　「2026年夏季　東京８栽培成果報告会」開催

株式会社太陽油化

株式会社太陽油化（本社：東京都板橋区）は、2026年7月28日(火)15:00より、土壌改良・植物活性剤「東京８」の国内向けウェビナー「東京８栽培成果報告会」をZoomウェビナーにて開催します。

視聴申し込み :https://forms.gle/1vSCsLKpuuyWjkBL6

本ウェビナーでは、「さまざまな作物で広がる東京８の可能性」をテーマに、東京８の現状報告をはじめ、園芸・米・野菜・果物などで確認されている栽培成果、生産者の声、今後の展開について紹介します。

参加費は無料です。農業生産者、農業関連事業者、販売店、自治体・研究機関関係者など、東京８の活用に関心のある方はどなたでも参加できます。

開催の背景

東京８は、農業現場における土づくりや作物づくりを支えるバイオ肥料として、国内外で活用が進んでいます。

今回の成果報告会では、これまでに寄せられた栽培結果や現場での実感をもとに、東京８がどのような場面で活用されているのかをわかりやすく紹介します。

特に、園芸、米、野菜、果物といった複数の作物領域における事例を取り上げ、実際に東京８を使用した生産者の声も交えながら、現場でのリアルな成果を共有します。

イベントの詳細

本ウェビナーでは、「さまざまな作物で広がる東京８の可能性」をテーマに、東京８の現状報告をはじめ、園芸・米・野菜・果物などで確認されている栽培成果、生産者の声、今後の展開について紹介します。

参加費は無料です。農業生産者、農業関連事業者、販売店、自治体・研究機関関係者など、東京８の活用に関心のある方はどなたでも参加できます。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90088/table/34_1_f095f40b9720ddb00f90047a700ea1d4.jpg?v=202606260251 ]

プログラム・内容

プログラム

オープニングセッション

東京８の現状について報告します。国内外での取り組み状況や、これまでの展開について紹介します。

第1セッション

特にお伝えしたい成果として、園芸、米、野菜、果物などの栽培事例を紹介します。

第2セッション

実際に東京８を使用した生産者の声を紹介します。使用してみての感想や、現場で感じた変化について共有します。

クロージング

当日の内容を総括し、今後の展開や次回予告について案内します。

【こんな方におすすめ】

・東京８の最新の活用状況を知りたい方

・園芸、米、野菜、果物などの栽培成果に関心がある方

・微生物資材の導入を検討している農業生産者・農業関係者

・実際に使用した生産者の声を聞きたい方

・今後の農業資材や土づくりの可能性を探っている方

【東京８について】

東京８は、株式会社太陽油化が展開する次世代型植物活性剤です。農業現場における土づくりや作物づくりを支える資材として、国内外で活用が広がっています。

【参加方法】

予告

- 事前登録や参加申込方法：「視聴申し込み」ボタン（またはURL：https://forms.gle/1vSCsLKpuuyWjkBL6）から登録- 参加定員：なし- 参加締切日：2026年7月24日(金) 17:00

2026年9月9日(水)には海外向けウェビナーも開催

2026年9月9日(水)17:00より、海外向けウェビナー「Tokyo8 for Farmers and Franchisees: Practical Uses, Marketing, and Field Success」も開催予定です。

当日は、TOKYO8の海外製造フランチャイズ事業について、マラウィ、ガーナ、アフガニスタンのフランチャイズ加盟店が登壇し、各国での取り組みや現地での実例を紹介します。

また、タンザニアで開催される農業展示会「ナネナネ」への出展レポートもお届け予定です。

イベント名：Tokyo8 for Farmers and Franchisees: Practical Uses, Marketing, and Field Success

日時：2026年9月9日(水) 17:00～18:30（JST）

開催形式：Zoomウェビナー

参加費：無料

申込URL：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6rtEsM75RteafUGFCLS5nQ

【会社概要】

会社名：株式会社太陽油化

所在地：東京都板橋区三園２-１２-２

公式サイト：https://www.taiyo-yuka.com/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社太陽油化 東京バクテリアラボ

公式サイト：https://www.tokyo8global.com/

担当：鈴木晴子

メール：info@bacteria-labo.com

電話：03-3938-0022