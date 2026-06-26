シービーアールイー株式会社

シービーアールイー株式会社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長 兼 COO 辻貴史、以下CBRE）は、株式会社ノジマ（本社・東京都港区、以下ノジマ）による神奈川内陸エリアに所在する大型物流施設の不動産取得をサポートしました。



CBREは、本取引において、対象不動産の精緻なデューデリジェンスおよび取得プロセス全般にわたる実行支援を提供し、ノジマの戦略的意思決定および円滑なクロージングに貢献しました。



今後もCBREは、不動産の専門家として、事業会社および投資家の多様なニーズに応じた高度なアドバイザリーサービスを提供し、確実な取引支援を通じて、不動産市場の発展および企業価値の向上に貢献してまいります。



本プロジェクト全般に関するお問い合わせ先

シービーアールイー株式会社（CBRE）

キャピタルマーケット インベストメントプロパティ本部

副本部長・エグゼクティブディレクター 山田 泰秀 Yasuhide.Yamada@cbre.co.jp TEL080-8019-8985

エグゼクティブディレクター 丁田 剛 Tsuyoshi.Choda@cbre.co.jp TEL080-5049-8116

ディレクター 佐藤 悠太 Yuta.Sato@cbre.co.jp TEL090-7000-9192

リーシング インダストリアル＆ロジスティクス

エグゼクティブディレクター 奥村 眞史 masashi.okumura@cbre.co.jp TEL080-1921-0145

ターナー&タウンゼントについて

ターナー&タウンゼントは、64カ国に23,000人以上の社員を擁するグローバルなプログラムマネジメント会社です。不動産、インフラ、エネルギー、天然資源の各分野のクライアントとともに、大規模プログラム、プロジェクト・コスト・商業管理、プロジェクトコントロール・パフォーマンス管理、ネットゼロおよびデジタルソリューションを世界各地の市場で提供しています。ターナー&タウンゼントは、世界最大の商業用不動産サービス・投資会社であり、重要インフラサービスの主要プロバイダーであるCBREグループの過半数株主のもとに置かれており、パートナーが相当規模の非支配持分を保有しています。



プロジェクトマネジメントチームは、オフィス・商業・ホテル・物流施設・生産施設・R&D・データセンターなどの幅広いアセットタイプにおける、新築、リノベーション、移転などのあらゆる計画において、100％クライアント企業の利益追求のためにコスト・品質・スケジュールをプロアクティブにコントロールします。設計者や施工者をはじめとする膨大な数に上るパートナー選定や管理においても、高い守秘性と同時に、透明性、説明責任の確保を可能とするプロセスを遵守しサービス提供しています。

プロジェクトマネジメントチームは、オフィス・商業・ホテル・物流施設・生産施設・R&D・データセンターなどの幅広いアセットタイプにおける、新築、リノベーション、移転などのあらゆる計画において、100％クライアント企業の利益追求のためにコスト・品質・スケジュールをプロアクティブにコントロールします。設計者や施工者をはじめとする膨大な数に上るパートナー選定や管理においても、高い守秘性と同時に、透明性、説明責任の確保を可能とするプロセスを遵守しサービス提供しています。

CBRE日本法人について

シービーアールイー株式会社は、米CBREグループの日本法人で、不動産賃貸・売買仲介サービスにとどまらず、各種アドバイザリー機能やプロパティマネジメント、不動産鑑定評価などの20以上の幅広いサービスラインを全国規模で展開する法人向け不動産のトータル・ソリューション・プロバイダーです。CBREの前身となった生駒商事が1970年に設立されて以来、半世紀以上にわたり、日本における不動産の専門家として、全国8拠点で地域に根ざしたサービスを展開してきました。企業にとって必要不可欠な「ビジネスインフラ」として認められる不動産アドバイザリー&サービス企業を目指して、国内約1,800名*のプロフェッショナル（*子会社を含む）が、最適かつ的確な不動産ソリューションを中立的な立場で提供いたします。詳細につきましては日本国内ホームページ www.cbre.co.jp をご覧ください。公式SNSアカウント LinkedIn | X | Facebook

CBREグループについて

CBREグループは、米国・ダラスに本社を構える世界最大の事業用不動産サービスおよび投資顧問会社であり、「フォーチュン500」や「S&P 500」にも選出される、重要インフラサービス事業の主要企業です。全世界で155,000人以上の従業員を擁し、100カ国以上で、アドバイザリー（リーシング、不動産売買、不動産デットオリジネーション、事業用不動産ローン、不動産鑑定評価）、ビルディングオペレーション＆エクスペリエンス（ファシリティマネジメント、プロパティマネジメント、フレキシブルオフィス、重要インフラサービス）、プロジェクトマネジメント（プログラムマネジメント、プロジェクトマネジメント、コストコンサルティング）、リアルエステート・インベストメント（不動産投資マネジメント、不動産投資開発）の4つの事業セグメントを通じて、クライアントにサービスを提供しています。