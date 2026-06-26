【千葉県初出店】「焼鳥 蕎麦 二尺五寸」マーヴ浦安店を2026年6月30日(火)オープンいたします。

株式会社グルメ杵屋

株式会社グルメ杵屋グループの株式会社グルメ杵屋レストラン(大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号、代表取締役社長：吉田 正敏)では、このたび、東西で4店舗を運営している焼鳥と蕎麦を主軸とした業態 「焼鳥 蕎麦 二尺五寸」を2026年6月30日(火)、千葉県に初めてオープンいたします。

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株式会社グルメ杵屋レストランでは、新業態の開発や既存業態のリブランディングを進めております。

この度出店する「二尺五寸」は夜の飲食ニーズを主軸に据えたブランドであり、羽田空港店、品川グランパサージュ店、東京サピアタワー店、大阪証券取引所ビル店に続く5店舗目の出店となります。

今回出店する千葉県浦安市は、千葉県の北西部に位置する非常に活気ある都市で、東京都心へのアクセスに優れた海辺のベッドタウンです。出店する「マーヴ浦安」は浦安駅改札から徒歩0分という立地にあり、お仕事帰りの癒しの一杯を自慢の焼き鳥と共にご提供いたします。

また、ランチタイムには地域の皆様の需要にも対応し魅力的なランチメニューもご用意しております。

【焼鳥 蕎麦 二尺五寸とは】

焼鳥と二八蕎麦を通じて、自然体に生きる現代人のライフスタイルに寄り添い、あらゆるシーンで心地よく利用できるブランドです。職人が一本一本丁寧に焼き上げる"銘柄鶏の焼鳥"に、旬の食材を用いた粋な"蕎麦前"を組み合わせ、日本各地から厳選した焼酎や地酒とともにお楽しみいただけます。

食事の〆には、蕎麦本来の香りと喉越しを堪能できる"二八蕎麦"をご用意しております。

■店名に込めた想い

店名の"二尺五寸"は手打ち蕎麦に用いる道具である"木鉢"の直径に由来しています。

店先に掲げた暖簾の「朱色」は、古来から職人が日々向き合う木鉢の内側の色であり、伝統の継承を象徴しています。

蕎麦打ちに対峙する職人の技と心意気を示したいという思いを込め、私たちはこの店を「二尺五寸」と名付けました。

メニューのご紹介

【ディナータイム】名物 大山どりの焼鳥 290円～

焼鳥のこだわり

名物の焼鳥には、鳥取県の秀峰・大山の名水で育てられた銘柄鶏「大山どり」を使用しています。

ジューシーな肉質と程よい脂のバランス、旨みの強さが特徴です。きれいな空気と新鮮な地下天然水で育てられた大山どりを、鶏肉そのものの旨味を存分に感じていただけるよう部位に応じて味付けします。

職人が一本一本丁寧に焼き上げる大山どりの焼鳥は、立ちのぼる香ばしい香りが食欲を刺激する逸品です。

蕎麦前のこだわり

日替わりでご用意する「おばんざい3種盛」や、「玉子焼き(大山どりそぼろがけ)」「とり梅きゅう」など大山どりを使ったさまざまな一品料理をご用意しています。焼鳥とあわせて、お酒とともに楽しむ「蕎麦前」として豊富な料理をご堪能いただけます。

豊富に取り揃えた銘酒

全国各地から仕入れた焼酎や地酒をはじめ、焼鳥に合うものを中心に豊富な種類を取り揃えています。また「今月のおすすめ」として話題の銘柄を月替わりでお楽しみいただけます。

お酒と料理を堪能した後は、凛とした二八蕎麦で粋に〆る。朱色の暖簾の先には、静かな充足の時間が広がります。

おばんざい3種盛 980円とり味噌 野菜スティック 570円玉子焼き(大山どりそぼろがけ) 980円とり唐チキン南蛮(大山どりむね肉使用) 950円二尺五寸サラダ 980円〆 とりそば 630円

※表示価格は全て税込み価格です。

【ランチタイム】大山どりのてりやき丼セット 1,580円

こだわりの”二八蕎麦”に加え、”大山どり”を使った丼など多様なメニューをご用意しております。

蕎麦のこだわり

蕎麦本来の豊かな風味が際立つよう、喉越しの良さを追求した黄金比の配合が二八蕎麦。

芳醇な香りと、つるりとしなやかな食感をお楽しみいただけます。

とり南蛮そば(大山どり使用) 1,060円彩り野菜と大山どり三昧丼 1,480円[表: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/159_1_70ac491d871225e1bd4d327478d7a84e.jpg?v=202606260251 ]

※表示価格は全て税込み価格です。

【店舗情報】

店舗名称：焼鳥 蕎麦 二尺五寸

マーヴ浦安店

オープン日：2026年6月30日(火)

ランチタイム 11:00~15:00

ディナータイム 17:00~22:00

定休日なし

席数：54席

店舗所在地：千葉県浦安市代島1-1-4

マーヴ浦安1F

電話番号：047-321-6718

「二尺五寸」の他店舗

■焼鳥 蕎麦 二尺五寸 大阪証券取引所ビル店

店舗所在地：大阪府大阪市中央区北浜1-8-16

大阪証券取引所ビルB1F

電話番号：06-6222-2515

■焼鳥 蕎麦 二尺五寸 東京サピアタワー店

店舗所在地：東京都千代田区丸の内一丁目

7番12号 サピアタワー3F

電話番号：03-6551-9195

■焼鳥 蕎麦 二尺五寸 羽田空港店

店舗所在地：東京都大田区羽田空港2-6-5

第3旅客ターミナル4F

電話番号：03-6428-0303

■蕎麦前処 二尺五寸 品川グランパサージュ店

店舗所在地：東京都港区港南2-16-3

グランセントラルタワー

グランパサージュ1F

電話番号：03-6718-2835

【会社概要】

社名:株式会社グルメ杵屋

本社所在地:大阪市住之江区北加賀屋3-4-7

代表執行役社長:椋本 充士

事業内容:飲食店の経営を主たる業務とする

設立:1967年3月18日

HP：グルメ杵屋(https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/)