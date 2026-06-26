中古住宅買取再販No１*のカチタスが長野県中野市の「空家等管理活用支援法人」に指定されました

株式会社カチタス

中古住宅買取再生事業を展開する株式会社カチタス（代表取締役社長：新井健資、本社：群馬県桐生市、証券コード：8919、以下カチタス）は、令和８年６月15日付にて、中野市より「空家等管理活用支援法人」（中野市指令8第518号）として指定されたことをお知らせします。なお、本指定は空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）第23条第１項の規定に基づくものです。

中野市HP（空家等管理活用支援法人一覧）：https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2023120700047/

指定の背景

日本全国で空き家の数は年々増加しており、中野市においても例外ではありません。管理されないまま放置された空き家は、地域の景観や安全・安心を損なうだけでなく、所有者様にとっても維持管理など、大きな負担となっています。

実際に当社で再生した実例

指定法人として取り組む主な業務

今回の指定に基づき、カチタスは以下の業務を行います。

- 空き家に関する相談対応- 空き家の管理・活用に関する普及啓発- 空き家発生の抑制に向けた行政・地域との連携

カチタスはこれまで、中古住宅の再生・流通を通じて「空き家を次の誰かの暮らしへつなぐ」ことを事業の主軸に置いてきました。今回の指定を受け、私たちは中野市における空き家問題の解決に、より一層の責任を持って取り組んでまいります。

事業概要

会社名：株式会社カチタス

所在地：

【本社】〒376-0025群馬県桐生市美原町4番2号

【東京本部】〒104-0033 東京都中央区新川2丁目9－11 PMO八丁堀新川9階

代表者：代表取締役社長 新井 健資

資本金： 37億7,887万1,000円（2024年3月31日現在）

上場市場：東京証券取引所プライム市場（証券コード8919）

URL：https://katitas.jp/

注釈：リフォーム産業新聞【買取再販年間販売戸数ランキング】2025年7月28日発行