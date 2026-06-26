『崩壊：スターレイル』より、Gift+シリーズ新作「キュレネ 素敵な休日 Ver.」がスケールフィギュアになって登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Myethos」より、『崩壊：スターレイル Gift+ キュレネ 素敵な休日 Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
■崩壊：スターレイル Gift+ キュレネ 素敵な休日 Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203768&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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■あみあみ実店舗サイト
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■崩壊：スターレイル Gift+ キュレネ 素敵な休日 Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：7,480円(税込)
□発売日：2027年1月予定
□ブランド：Myethos
【スケール】1/8
【サイズ】全高：約203mm
【素材】PVC＆ABS＆金属
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
「ハーイ、久しぶりね！2人きりの素敵な時間を、あなたはどう過ごしたいかしら？」
ゲーム『崩壊：スターレイル』より、Gift+シリーズ新作「キュレネ 素敵な休日 Ver.」が1/8スケールフィギュアとなって登場。
甘く輝くほほえみを浮かべ、キュレネが軽やかにホリデーシーンへと舞い降ります。
多色のパール調グラデーションが美しい幻想的なアウターを纏い、メタリックカラーのアクセサリーや、丁寧に編み込まれたグラデーションのロングブレイドヘアが、休日の華やかな雰囲気をより一層引き立てます。
ブルーとピンクを基調とした台座には、キラリと輝くキュレネのサインをデザイン。傍らに添えられたクリアなハート型バルーンが、活気あふれるひとときを可愛らしく彩ります。
さあ、キュレネと一緒に、ゆったりとした素敵な休日を過ごしましょう～
製品ページはこちら：
■崩壊：スターレイル Gift+ キュレネ 素敵な休日 Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203768&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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