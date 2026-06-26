『崩壊：スターレイル』より、Gift+シリーズ新作「キュレネ 素敵な休日 Ver.」がスケールフィギュアになって登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Myethos」より、『崩壊：スターレイル Gift+ キュレネ 素敵な休日 Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■崩壊：スターレイル Gift+ キュレネ 素敵な休日 Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203768&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■崩壊：スターレイル Gift+ キュレネ 素敵な休日 Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：7,480円(税込)

□発売日：2027年1月予定

□ブランド：Myethos

【スケール】1/8

【サイズ】全高：約203mm

【素材】PVC＆ABS＆金属

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

「ハーイ、久しぶりね！2人きりの素敵な時間を、あなたはどう過ごしたいかしら？」

ゲーム『崩壊：スターレイル』より、Gift+シリーズ新作「キュレネ 素敵な休日 Ver.」が1/8スケールフィギュアとなって登場。

甘く輝くほほえみを浮かべ、キュレネが軽やかにホリデーシーンへと舞い降ります。

多色のパール調グラデーションが美しい幻想的なアウターを纏い、メタリックカラーのアクセサリーや、丁寧に編み込まれたグラデーションのロングブレイドヘアが、休日の華やかな雰囲気をより一層引き立てます。

ブルーとピンクを基調とした台座には、キラリと輝くキュレネのサインをデザイン。傍らに添えられたクリアなハート型バルーンが、活気あふれるひとときを可愛らしく彩ります。

さあ、キュレネと一緒に、ゆったりとした素敵な休日を過ごしましょう～

製品ページはこちら：

■崩壊：スターレイル Gift+ キュレネ 素敵な休日 Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203768&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『崩壊：スターレイル』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=34460&pagemax=60)

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/