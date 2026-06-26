キャンプの快適度を高める「遮光テント」新発売！光・視線・温度変化をコントロールして、アウトドア時間をもっと快適に

株式会社UI

⛺ テントご購入者様限定！シートプレゼントキャンペーン実施中

期間：2026年6月30日 (火)まで

カラー：緑色

サイズ：200cm X 200cm

期間中にテントをご購入いただいた方へ、便利なシートをプレゼントいたします！

キャンプをより快適に楽しめるこの機会をお見逃しなく

暗幕テントSサイズを使用した画像サイズ：200cm X 200cm / カラー：緑色

夏のキャップは気温・紫外線遮断・防水の機能が重要！遮光コーティングで光をしっかりカットする「暗幕テント」

自然の中で過ごすキャンプは楽しい一方で、朝日による眩しさや外からの視線、気温変化による寝苦しさなど、快適性に関する悩みもあります。そんなアウトドアシーンに活躍するのが「遮光テント」！

遮光コーティングを施した生地が外からの光を抑え、テント内を落ち着いた空間にキープ。

日差しの強い昼間の休憩スペースや、早朝の光を気にせずゆっくり過ごしたい就寝時にも便利です。

また、周囲からの視線をやわらげるプライベート空間としても活躍。

着替えスペース、休憩スペース、荷物置き場など、キャンプスタイルに合わせて自由に使用できます。

素材にはオックスフォード生地を採用し、防水コーティング・遮光コーティング加工でアウトドア環境でも使いやすい仕様。さらに、折りたたみ式で収納しやすく、持ち運びにも便利。設営・片付けの負担を減らし、キャンプ初心者からファミリーキャンプまで幅広いシーンで活躍します。

自然の中でも、自分だけの快適な居場所を作れる遮光テント。

キャンプ、アウトドア、車中泊など、外で過ごす時間をより心地よく楽しむためのアイテムです。

キャンプ気分を室内で楽しめる「家の中に、自分だけの秘密基地。」

さらに、このテントの魅力は屋外だけではありません。

アウトドアだけではなく、寝室・リビング・子ども部屋など室内でも活躍する遮光タイプの室内テント。自宅では寝室の簡易ベッドスペース、リビングでのリラックス空間、子ども部屋の秘密基地や集中スペースとしても活用できます。

アウトドアだけではなく、寝室・リビング・子ども部屋など室内でも活躍する遮光タイプの室内テント。テント内に自分だけの落ち着ける空間を作り、読書・休憩・お昼寝・在宅ワークなど、さまざまなシーンで快適に使用できます。

遮光コーティングを施した生地が外からの光をやわらげ、周囲を気にせず自分だけの空間を確保。

また、テント内の空間を保温・保湿しやすくすることで、季節を問わず快適な居場所づくりに役立ちます。

・ 多人数でも快適に

・ 睡眠用・休憩用

・ 子供の遊び用

防災・停電・避難時の備えにも！

コンパクトに収納できるため、非常時の簡易スペースとしても活用可能。

避難時のプライバシー確保や、一時的な生活空間づくりにも役立つ便利なアイテムです。

使わない時はコンパクトに収納でき、必要な時だけサッと設置できる手軽さもポイント。

おうちキャンプ、防災時のプライベート空間、日常のリラックスタイムまで、幅広いシーンで活躍する便利なアイテムです。キャンプでも、自宅でも。

いつでも自分だけの快適な空間を作れる、新しいスタイルの遮光テントです。

広々使える室内プライベート空間

テント内は圧迫感を感じにくいサイズ設計。

Sサイズ：約200×150×135cm

Lサイズ：約220×200×145cm

寝室での使用はもちろん、子どもの秘密基地・遊びスペース・リラックス空間としても活用できます。

★ こんな方におすすめ！

・ キャンプ・アウトドア好き

・ 冬の寒さ対策をしたい方

・ 在宅ワークスペースが欲しい方

・ 子どもの遊び場を作りたい方

・ 快適な睡眠環境を整えたい方

・ 防災グッズを準備したい方

キャンプやアウトドアでの睡眠時間を、もっと快適に。遮光素材を採用した「全自動遮光テント」は、光を抑えて落ち着いた空間を作り、キャンプ時の休憩や車中泊、アウトドアでの快適な睡眠環境づくりをサポートします。

Sサイズ：約200×150×135cm ／ Lサイズ：約220×200×145cm

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