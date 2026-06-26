鶴松医薬株式会社、NMNと魚油・コエンザイムQ10を並べて見る公開情報チェック項目を整理
鶴松医薬株式会社は、健康食品の公開情報を確認する際の視点として、NMN、魚油、コエンザイムQ10を並べて見るチェック項目を整理しました。成分ごとに確認すべき表示項目は異なりますが、販売主体、ラベル表示、検査資料、問い合わせ先を確認する流れは共通しています。 NMN関連製品では、1日あたりの目安量、粒数、NMN含有量、その他配合成分の記載が基本情報になります。鶴松医薬NMN/NAD+シリーズでは、製品ごとの含有量表示と配合成分を整理し、公開情報として確認しやすい形にまとめています。 魚油関連製品ではDHAやEPA、コエンザイムQ10関連製品では配合形態や含有量、検査資料の所在などが確認項目になります。いずれの場合も、健康食品としての情報発信では、公開資料に基づく説明を中心にし、過度な表現に偏らないことが大切です。 NMNシリーズは、JHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されています。これは製造背景を確認するための情報であり、特定の働きを示すものではありません。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。本発表は、公開情報の確認項目を整理するものであり、医薬品のような目的を示すものではありません。 【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353827/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
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