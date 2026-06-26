株式会社カルトラーレ（所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目11－4 FPGリンクス神南 5階）は、ブランドを代表する三つ折り財布「ハンモックウォレットコンパクト」の新作として、pique（ピケ）ラインの新モデルを発売いたします。カラーはブラック、ブラウン、アイボリーの3色展開で、Amazonおよび公式サイトにて販売いたします。価格は22,000円（税込）です。

本製品は、ハンモックウォレットシリーズならではの独自構造を受け継ぎながら、日常使いしやすいコンパクトさと使い勝手の良さを両立した三つ折り財布です。閉じた状態ではすっきりとしたミニマルなフォルムを保ちつつ、開いた際には内部が大きく展開する構造により、中身の見渡しやすさと取り出しやすさを実現しています。

今回の新作が属するピケラインは、ブランドの定番シリーズを見直す中で生まれた新たなラインです。使用する革には、繊細な畝（うね）を思わせる表情を持つ国産の高品質な型押しレザーを採用し、やわらかな印象と手にすっと馴染む心地よい手触りを兼ね備えています。また、「piqué（ピケ）」という名称は、畑の畝のような立体的な模様を意味する言葉に由来しており、素材の繊細で上品な表情を象徴しています。

カラーは、定番として取り入れやすいブラック、落ち着きと温かみのあるブラウン、やわらかく上品な印象のアイボリーの3色です。性別やスタイルを問わず、日常に取り入れやすいカラーバリエーションとして提案いたします。

商品概要

商品名：ハンモックウォレットコンパクト ライン名：pique（ピケ） カラー： ブラック（4571445621229） ブラウン（4571445621236） アイボリー（4571445621243） 価格：22,000円（税込） 販売場所：Amazon／公式サイト

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/Cartolare/page/8DE1CEAB-3F58-4CAF-8339-1768D58143C6?lp_asin=B0H2Y7D1VR&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto

公式サイト：https://www.cartolare.shop/

ハンモックウォレットコンパクトについて

ハンモックウォレットコンパクトは、ハンモックウォレットシリーズの特徴である独自構造を活かしながら、よりコンパクトに持ち歩けるよう設計された三つ折り財布です。直線と緩やかな曲線を組み合わせたフラップデザインにより、シンプルで洗練された外観に仕上げています。開いた際には内部が立体的に展開する構造により、日常の所作をより快適にすることを目指しました。

piqueラインについて

piqueラインは、株式会社カルトラーレが新たな定番として展開するシリーズです。繊細な畝を思わせる表情を持つ国産の高品質な型押しレザーを採用し、上品でやわらかな印象と、手に自然に馴染むやさしい質感を特徴としています。永く愛用いただける定番ラインとして、多くのお客様の日常に寄り添う製品を目指しています。 「piqué（ピケ）」という名称は、畑の畝のような立体的な模様を表す言葉に由来しています。細かな凹凸が織り重なるような繊細さと上品さをあわせ持つ素材の表情を、その名に込めています。

会社概要

会社名：株式会社カルトラーレ 所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目11－4 FPGリンクス神南 5階 電話番号：03-4361-0371 担当者：吉澤 E-mail：info@cartolare.tokyo

本件に関するお問い合わせ先

株式会社カルトラーレ 担当：吉澤 TEL：03-4361-0371 E-mail：info@cartolare.tokyo