木耐協（正式名称：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合／事務局：東京都千代田区／理事長：小野秀男／組合員：全国約1,000社）は、必ず来る地震への備えを広く多くの方に進めていただきたいとの想いから、6月20日（土）にオンラインセミナー②「熊本地震と耐震化 ＆ 将来を考えた住まい」を開催いたしました。（ https://www.mokutaikyo.com/bousai/ ） 今回は主に防災意識や老後の住まいに関連したアンケートを実施し、約170名の参加者の内、136名から回答をいただきました。以下にアンケートの回答結果をまとめました。

【2026年度 第2回オンラインセミナー 開催概要】 テーマ：「熊本地震と耐震化 ＆ 将来を考えた住まい」 日時： 2026年6月20日（土）10:00～12:00 主催： 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（略称：木耐協） 協力： 一般社団法人防災教育普及協会 後援： あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 講師： 平田 直 氏 東京大学 名誉教授／（一社）防災教育普及協会 会長 講師： 山本 知史 氏 清水英雄事務所 株式会社

2026年木耐協オンラインセミナー② 参加者アンケートの結果

【1】在宅避難に「あまり自信がない」「自信がない」が半数以上

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」や、「南海トラフ地震臨時情報」などの対象地域でない方も含め、もし大地震が来ると警戒される期間で、ご自宅で安心して過ごせるかどうか（在宅避難できるか）を以下の3択で質問したところ、グラフ1の結果となりました。 ・自信がある（耐震性、家具の固定、備蓄等が十分であるため） ・あまり自信がない（耐震性、家具の固定、備蓄等に不安があるため） ・自信がない（すぐに避難所へ行くと思う） ➡「自信がある」が48％で一番回答が多い一方、「あまり自信がない」「自信がない」の合計が52％。 セミナー受講者で防災意識が高い傾向がある中でも、在宅避難には自信がない方が半数以上という結果となりました。

【2】老後は、住み慣れた「自宅」で暮らし続けたいが、約7割

今回、清水英雄事務所の山本氏に「将来を考えた住まい」をテーマにご講演いただきました。それに関連して、老後（要介護状態になった場合など）はどこで過ごしたいかを聞いたところ、右グラフの結果となりました。 ➡住み慣れた「自宅」で暮らし続けたいが69%と、多くの方から回答をいただきました。

＜全体まとめ＞

在宅避難に自信がない人が約半数。老後も自宅で暮らし続けたい人が7割という結果となりました。 今回のセミナーは、最近の地震や地震対策、老後の住まいの見直し（段差・温度差、停電、介護・見守り）がテーマでした。共通するものは、「今、困ってないからこそ 今から考えたい」ということ。在宅避難できるように、そして高齢期でも安心して住めるように、耐震化など今から少しずつ準備を進めることが重要です。 今後も、セミナーを通し、最新の防災情報や役に立つ住まいの情報を提供してまいります。

次回の日程：「住まいと生活を安全・安心に 木耐協オンラインセミナー」

・9月12日（土） ・10月17日（土） ※日程は変更になる場合があります

木耐協 組合概要

https://www.mokutaikyo.com/bousai/

木耐協は、全国約1,000社の工務店・リフォーム会社・設計事務所などから構成される団体です。 【地震災害から国民の生命と財産を守るため、「安全で安心できる家づくり・まちづくり」に取り組み、耐震社会の実現を目指す】ことを基本理念とし、地震災害の備えに対する啓発活動や木造住宅の耐震性能向上のための活動を行っています。 団体名：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（略称：木耐協） 本部所在地：〒102-0083東京都千代田区麹町2-2-31麹町サンライズビル4階 TEL：03-6261-2040 URL：https://www.mokutaikyo.com/