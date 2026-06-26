こどものメンタルヘルスキャンペーン 「“こころのこえ”をきいてみよう」がスタート 【プレスリリース】

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【2026年6月26日 東京発】

「子どもの権利」の普及啓発を通じて子どものウェルビーイング向上を目指す「こどものけんりプロジェクト」（日本ユニセフ協会・こども家庭庁 共催）は、本日、「こどものメンタルヘルスキャンペーン～“こころのこえ”をきいてみよう～」を開始いたしました。メンタルヘルスの正しい理解の普及とメンタルヘルスについて臆せず話せる環境づくりを通じて「子どもと若者のメンタルヘルスを守り支援する社会」の実現を目指します。本日公開したキャンペーンの特設サイトでは、ユニセフ（国連児童基金）がグローバルに発信する保護者や若者向けの情報に加え、低年齢の子ども向けに、今回新たに制作されたコンテンツも提供しています。

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ユニセフ（国連児童基金）は、2021年に発表した「世界子供白書」で、「10～19歳の7人に1人以上が、メンタルヘルスに何らかの疾患を抱えているとされています。メンタルヘルスに関わる疾患の半数は、子どもの頃に始まると言われていますが、そのほとんどは気づかれず、治療も受けられないまま放置されています」と訴えました。

(C) UNICEF/UN0474758/Babajanyan VII Photo

世界の子どもたち、特に思春期の若者たちにとって、こころの不調は、病気や障がい、あるいは命を落とすことにもつながる最も大きな原因の一つとなっています。日本も例外ではありません。ユニセフ「レポートカード20」（2026年）は、日本の子どもの精神的幸福度は、先進国38カ国中32位にとどまると報告しました。また、2025年の小中高生の自殺者数も、過去最多を更新しています。

こうした状況を踏まえ、子どもと若者のメンタルヘルスを守り支援する社会の実現を目指す「こどものメンタルヘルスキャンペーン～“こころのこえ”をきいてみよう～」では、すべての人の健康とウェルビーイングを支える土台となるメンタルヘルス（こころの健康）の正しい理解の普及と、メンタルヘルスにまつわるスティグマ（誤解や偏見）の払拭に資するよう、ユニセフのグローバルコンテンツをはじめ国内外の専門家の知見に基づいた情報やコンテンツを発信してまいります。

その第１弾として本日公開した特設サイトでは、ユニセフのグローバルサイトから、保護者や若者向けのメンタルヘルスに関する約50本の記事（動画コンテンツ含む）を翻訳して掲載しています。

(C) 日本ユニセフ協会

加えて、今回、未就学児～小学校低学年向けに新たに制作した、「こどものけんりプロジェクト」の応援キャラクター＝ジーン＆ケーンが日々変化する気持ちと付き合う方法を歌で伝える楽曲「まほうのはじまり」や、セサミストリートのキャラクターが勧める家庭でできる簡単なメンタルヘルスケアの方法などのコンテンツも紹介しています。

こどものメンタルヘルスキャンペーン～“こころのこえ”をきいてみよう～特設サイト

https://www.unicef.or.jp/kodoken/mentalhealth/

「メンタルヘルスは身体の健康とよく似ていると説明してください。こころが健康な人でも、時には悲しみや怒り、動揺といった不快な感情を抱きますし、身体が健康な人でも、いつも体調が良いとは限りませんよね。こころと身体の健康のどちらにおいても、自分が何を感じているかに気づき、調子があまり良くないときには、周囲の人にサポートを求めることが大切です」

（特設サイト「保護者の皆さんへ」より）

「自分の本当の気持ちを打ち明けてみませんか？ 助けが必要な時や愛する人のことが心配な時は、周囲につながりと助けを求めましょう」 （特設サイト「10代の皆さんへ」より）

「こころがいっぱいになったときは、自分に まほうを かけてみよう。雨にぬれたくないときに、かさをさすように、ドキドキするときや悲しいときに使える まほうの力を みんな持っているんだ」 （特設サイト「こどものみなさんへ」より）

「私たちが自分の精神的・身体的ニーズを満たすことができれば、それは、自分たちのみならず、子どもたちのこころの健康とウェルビーイングにも良い影響を与えます」

（特設サイト「保護者の皆さんへ」より）

【 日本ユニセフ協会 広報・アドボカシー推進室長 松本和子のメッセージ 】

日本は、子どものメンタルヘルスについて、学校教育の中で体系的に施策を展開するなど、積極的な取組みを進めていると考えております。しかしそれは、私たちの目の前に“直視すべき現実”があることの裏返しでもあるのでしょう。

ユニセフの支援の基本は「予防」です。予防接種による乳幼児死亡率の削減に代表されるように、この考え方は長きにわたって世界で実践されてきました。「メンタルヘルス」も例外ではありません。子どもが成長する早い段階からの予防が大切です。私たちは今回、日本オリジナルとして、低年齢の子どもたち向けコンテンツを制作しました。その際も、ひとりでも多くの子どもたちが自ら「浮き沈みするキブンとうまく付き合う方法」を身につけて、健やかなメンタルヘルスを保てるよう願いながら制作しました。

メンタルヘルスに関する情報は数多く存在しますが、子どもたち、特に10代になる前の子どもたちを意識した情報は、日本に限らず世界でもまだ多くありません。このキャンペーンを通じて発信するコンテンツを、「SOSの出し方教育」はじめ、学校や幼稚園、保育園、そしてご家庭でも活用いただけたら幸いです。

これからも、第2弾、第3弾と、新たなコンテンツを発信してまいります。

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■こどものけんりプロジェクト

日本が「子どもの権利条約」に批准してから30周年の節目の年となった2024年、日本ユニセフ協会とこども家庭庁が連携して展開をはじめた本プロジェクトでは、教育番組や教材の開発に多くの知見を持つ（株）NHKエデュケーショナルの協力を得て新たに開発したユニセフ「子どもの権利を大切にする教育」用の教材を全国（約5万の幼稚園や小中高校など）に展開しています。また、「子どもの権利条約」誕生40年（2029年）を見据えながら、SDGs（持続可能な開発目標）達成目標年の2030年3月末までの期間、さまざまなステークホルダーの皆さまとも連携して、「子どもの権利」の啓発と普及に取り組んでいます。（https://www.unicef.or.jp/kodoken/）

■ユニセフとセサミストリート

ユニセフとセサミストリートは、子どもの権利や子どもの発達を支援するため、世界中でさまざまな活動に取り組んでいます。日本国内でも、すべての子どもが大切にされる社会を目指して発信するキャンペーン「みんなのfor every child」を展開しています。（https://www.unicef.or.jp/minnnano/）

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■ ユニセフについて

ユニセフ（UNICEF：国連児童基金）は、すべての子どもの権利と健やかな成長を促進するために活動する国連機関です。現在約190の国と地域※で、多くのパートナーと協力し、その理念をさまざまな形で具体的な行動に移しています。特に、最も困難な立場にある子どもたちへの支援に重点を置きながら、世界中のあらゆる場所で、すべての子どもたちのために活動しています。ユニセフの活動資金は、すべて個人や企業・団体からの募金や各国政府からの任意拠出金で支えられています。https://www.unicef.org/

※ユニセフ国内委員会（ユニセフ協会）が活動する33の国と地域を含みます

■ 日本ユニセフ協会について

公益財団法人 日本ユニセフ協会は、33の先進国・地域にあるユニセフ国内委員会の一つで、日本国内において民間で唯一ユニセフを代表する組織として、ユニセフ活動の広報、募金活動、政策提言(アドボカシー)を担っています。https://www.unicef.or.jp/