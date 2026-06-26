Librus株式会社、インサイトレポート「バックエンドエンジニアのスケールするキャリア戦略」を公開

Librus株式会社

Librus株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鎌田光一郎、以下「当社」）は、企業経営者や経営戦略/管理に携わるご担当者様に向けて、インサイトレポート『バックエンドエンジニアのスケールするキャリア戦略』を本日公開いたしました。

本ホワイトペーパーでは、バックエンドエンジニアの市場価値や年収動向を最新データをもとに分析し、高い評価を得るためのキャリア戦略を解説しています。プログラミング言語やデータベース、クラウド、Docker・Kubernetes、SRE、AI活用といった重要スキルの市場動向や将来性を整理するとともに、経験年数に応じた学習優先順位やキャリアの広げ方を紹介しています。AI時代において長期的に市場価値を高め、持続的に活躍できるバックエンドエンジニアへの成長戦略を検討いただける内容となっています。

■ホワイトペーパーの主な内容（一例）

- はじめに：「スケールするキャリア」とは何か- 1. バックエンドエンジニアの市場価値：2025年の年収・需要データ- 2. 言語選択がキャリアに与える影響：市場データが示す言語別年収格差- 3. データベース設計スキルの市場価値：PostgreSQLとRedisが示す潮流- 4. クラウド・インフラ知識の習得：バックエンドの上流領域へ など

当社では今後も、ホワイトペーパーや調査レポートを通じて、企業の経営、デジタル戦略の高度化を支援してまいります。

【参照方法】

以下より、無料でインサイトレポートをご覧いただけます。

https://librus.co.jp/2026/06/26/%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%81%8c%e6%ac%a1%e3%81%ab%e5%ad%a6%e3%81%b6%e3%81%b9%e3%81%8d%e6%8a%80%e8%a1%93/

■PDF形式

https://prtimes.jp/a/?f=d53960-47-527ab011c3ea1ad48942076cf9c49f7c.pdf

【Librus株式会社について】



Librus株式会社は、フィンテックおよびサイバーセキュリティ領域におけるコンサルティング・システム開発・運用支援を提供する国内有数のプロフェッショナルファームです。中堅・大手企業に向けた戦略的支援を通じて、企業価値の最大化を図ることをミッションとしています。

【本件に関するお問い合わせ先】

Librus株式会社 広報担当 島津

E-mail：info@librus.co.jp

URL：https://www.librus.co.jp/



