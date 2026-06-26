来日60周年記念。The Beatlesが1964年に着ていた“幻のタオルジャケット”を忠実に再現したサマージャケットが発売

IKEUCHI ORGANIC 株式会社

本商品は、The Beatlesの版権を管理するアップル・コア社公認のコラボレーションアイテムです。IKEUCHI ORGANICを代表するオーガニックタオル「オーガニック120」のタオル生地を使用し、当時の写真をもとに細部まで再現。構想から完成まで約2年を費やした、Beatlesマニア必見の一着です。

企画誕生のきっかけ

書籍『The Beatles Anthology』の中にも、タオルジャケットを着た4人の写真が収められています。

IKEUCHI ORGANICでは、2018年よりアップル・コア社公認のもと、Beatlesとのコラボレーションアイテムを展開してきました。

これまでに、アルバムジャケットを再現したタペストリーやスポーツタオルなどを手がけてきましたが、今回の企画はその中でも特に代表・池内計司の思い入れが強いプロジェクトとなりました。

企画のきっかけは、Beatlesがタオルジャケットを着ていたというエピソードを、代表の池内が耳にしたことでした。調べてみると、1964年2月のアメリカ初上陸時、フロリダでの休暇中にメンバーがタオルジャケットを着用している写真が存在することを確認しました。

これを現代の技術で再現できたら面白い。Beatlesマニアの方々にも、きっと驚いていただけるのではないか。そう考えたことが、本商品の出発点となりました。

商品の特徴

■ オーガニックコットン100％のタオルジャケット

素材には、IKEUCHI ORGANICのオーガニックコットン100％のタオル生地「オーガニック120」を使用しています。

高い吸水性とやわらかな肌触りを兼ね備え、素肌に着用すれば汗や水滴をやさしく吸い取り、快適な着心地を実現しています。

■ 当時のディテールを徹底再現

1964年当時の空気感を再現するため、細部のディテールにまでこだわりました。

ボタンには、あえて天然素材のヤシの実ボタンを採用。また、資料写真を何度も検証しながら、ボタンの配置まで忠実に再現しています。上部は均等な間隔で並んでいる一方、下部のみ間隔が狭くなっているなど、当時の特徴を細部まで再現しました。

■ The Beatles × IKEUCHI ORGANIC の特別仕様

胸元には、「The Beatles」と「IKEUCHI ORGANIC」のダブルネームタグを配置。

さらに背面には、Apple Corps社のロゴ刺繍を施し、本コラボレーションならではの特別な仕様としています。

代表・池内計司コメント

私は1964年の日本デビュー以来、Beatlesを聴き続けてきました。

新しいアルバムが発売される当日にレコード店へ足を運び、彼らの音楽に夢中になり、気がつけば人生の大半をBeatlesとともに過ごしてきました。

そんな私にとって、今回の企画は単なる商品開発ではありません。

実は、このタオルジャケットの存在は、Beatlesを追い続けてきた私自身も知りませんでした。だからこそ、彼らがタオルジャケットを着ている写真を見つけた時は本当に興奮しました。

「こんなエピソードがまだ残っていたのか」

「これはぜひ形にしたい」

そう思ったのです。

おそらく、多くのBeatlesマニアにとっても、「Beatlesがタオルジャケットを着ていた」というエピソードは知られていないのではないでしょうか。

わかる人には思わずニヤリとしていただける。

知らなかった人には、新しい発見として楽しんでいただける。

そんなアイテムになればと思いながら、2年をかけて細部までこだわって作り上げました。

Beatlesマニアはもちろん、まだBeatlesをよく知らない方にも、このアイテムを通じて彼らの魅力に触れていただけたら嬉しく思います。

IKEUCHI ORGANIC公式noteでは、代表・池内がBeatlesへの想いを綴った「The Beatlesと池内計司」という連載を掲載しています。

・私の神様は、1964年の冬に現れた。

https://note.com/ikeuchiorganic/n/n368a5de63d72

・The Beatlesに学ぶ、ものづくりの哲学

https://note.com/ikeuchiorganic/n/n2f7e7a83134f

・ひとりのBeatlesマニアが、公認アイテムを手がけるまで

https://note.com/ikeuchiorganic/n/n1f3c0efda401

Beatlesサマージャケット 概要



価格：39,600円（税込）

サイズ：S／L

素材：オーガニックコットン100％、天然ヤシの実ボタン

商品ページ：

https://www.ikeuchi.org/c/products/the_beatles/BTL-jacket

会社概要

1953 年に創業。「最大限の安全と最小限の環境負荷」を理念にオーガニックコットン100%で作る今治タオルの製造会社。工場・直営店の消費電力を100％風力発電でまかなっています。2014年に社名を池内タオルからIKEUCHI ORGANICに変更し、全製品赤ちゃんが口に含んでも安全な認証を取得。私たちのつくる製品は”食品である”という考えから、2073年（創業120周年）までに”赤ちゃんが食べても安全なタオルをつくる”という目標を掲げています。

■IKEUCHI ORGANIC公式サイト：https://www.ikeuchi.org/