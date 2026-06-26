話題を集めたコラボ「mofusand×ウルトラマン」待望の通常仕様版が登場！アクセサリーぬいぐるみ「Kiramekko」から全3種で発売決定

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、展開するアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」から、イラストレーター・ぢゅのが描く「mofusand」とウルトラマンがコラボレーションした商品を2026年7月10日（金）より発売いたします。

「mofusand × ウルトラマン」コラボ商品について

キュートでちょっぴりシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」が、2026年7月にウルトラマンシリーズ60周年を迎える「ウルトラマン」とコラボレーション！

グレイ・パーカー・サービスがお届けするアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」の新商品として発売いたします。

◆特別仕様版の大反響を経て、待望の通常版が登場

「Anime Japan」にて先行販売した特別仕様版（パステルカラー）の反響を受け、今回はお馴染みのカラーを身にまとった通常版が全3種でついに発売となります。

◆ラインナップはウルトラヒーロー＆怪獣たちの全3種

「mofusand」のにゃんこたちが、ウルトラマン・バルタン星人・ピグモンのふわふわとしたコスチューム姿で登場。

バッグに付けて一緒におでかけを楽しんだり、デスクや棚に飾るなど、日常の様々なシーンで特別な癒やしをお楽しみいただけます。

◆販売方法に関するお知らせ

今回発売する通常版は、ウルトラマン・バルタン星人・ピグモンの全3種をラインナップしたランダム封入商品です。BOXをご購入いただくことで、全3種がすべて揃う仕様です。

なお、当初は全6種での販売を予定しておりましたが、諸般の事情により、まずは3種を販売し、残りの3種については追って販売予定とさせていただきます。引き続き続報をお待ちください。

商品ラインナップ

◆mofusand×ウルトラマン Kiramekko vol.1 （全3種） 単品 各2,420円 ／ BOX 7,260円ウルトラマンバルタン星人ピグモン

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。

※単品はランダム封入となっており、種類はお選びいただけません。

複数ご購入の場合、同じ種類が出たり、ご希望の種類が出ない場合もございます。

※BOXには全3種が必ず揃っています。

※記載価格はすべて税込みです。

販売概要

◆発売日：2026年7月10日（金）

◆販売場所

＜オンラインストア＞

〇mofusand公式WEB SHOP「mofusand もふもふマーケット」※11時より発売

https://mofusand-mofumofu-market.jp/

〇円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」※11時より発売

https://store.m-78.jp/

〇ウルトラマンオフィシャルショップ「ウルトラマンワールドM78 ONLINE」※11時より発売

https://www.m78-online.net/

＜取り扱い店舗＞

〇体験型カルチャー発信ストア「ULTRA MART TOKYO」

https://ultra-mart.m-78.jp

〇mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」（常設店）

mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア出張所」（期間限定ショップ）

https://mofusand-info.jp/tenpo.html

〇mofusandコンセプト専門店「mofusand TOKYO」

https://mofusand-info.jp/mofusand_tokyo/harajuku

〇LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA

https://linefriends.co.jp/store

〇mofusand公式グッズショップ「mofusand POP UP SHOP」

キデイランド原宿店、キデイランド大阪梅田店、キデイランド京都四条河原町店、

キデイランド新宿店、キデイランド名古屋パルコ店、キデイランド池袋サンシャインシティ店

https://mofusand-info.jp/p22/popupshop/o_h/index.html

〇ウルトラマンオフィシャルショップ「ウルトラマンワールドM78」

ウルトラアスレチック

ウルトラマンスタジアム

https://m-78.jp/shopping/

※数量には限りがあります。また、購入制限が設けられる場合があります。詳しくは各販売場所にてご確認ください。

mofusandとは

とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。

手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。

グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が3巻まで発売中。2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中！

〇関連サイト

mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jp

〇ぢゅの

X：https://x.com/mofu_sand

Instagram：https://www.instagram.com/mofu_sand/

【お客様から本件に関するお問い合わせ】

商品に関するご質問、お問い合わせは下記URLのメールフォームにてお願いします。

https://grayparkaservice.com/pages/contact

(C)mofusand

(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。

〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス

〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F

〇代表取締役：石綿幸治

〇設立：2012年8月23日

〇HP：https://grayparkaservice.com/

〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作、セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営





