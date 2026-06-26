話題を集めたコラボ「mofusand×ウルトラマン」待望の通常仕様版が登場！アクセサリーぬいぐるみ「Kiramekko」から全3種で発売決定
株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、展開するアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」から、イラストレーター・ぢゅのが描く「mofusand」とウルトラマンがコラボレーションした商品を2026年7月10日（金）より発売いたします。
「mofusand × ウルトラマン」コラボ商品について
キュートでちょっぴりシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」が、2026年7月にウルトラマンシリーズ60周年を迎える「ウルトラマン」とコラボレーション！
グレイ・パーカー・サービスがお届けするアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」の新商品として発売いたします。
◆特別仕様版の大反響を経て、待望の通常版が登場
「Anime Japan」にて先行販売した特別仕様版（パステルカラー）の反響を受け、今回はお馴染みのカラーを身にまとった通常版が全3種でついに発売となります。
◆ラインナップはウルトラヒーロー＆怪獣たちの全3種
「mofusand」のにゃんこたちが、ウルトラマン・バルタン星人・ピグモンのふわふわとしたコスチューム姿で登場。
バッグに付けて一緒におでかけを楽しんだり、デスクや棚に飾るなど、日常の様々なシーンで特別な癒やしをお楽しみいただけます。
◆販売方法に関するお知らせ
今回発売する通常版は、ウルトラマン・バルタン星人・ピグモンの全3種をラインナップしたランダム封入商品です。BOXをご購入いただくことで、全3種がすべて揃う仕様です。
なお、当初は全6種での販売を予定しておりましたが、諸般の事情により、まずは3種を販売し、残りの3種については追って販売予定とさせていただきます。引き続き続報をお待ちください。
商品ラインナップ◆mofusand×ウルトラマン Kiramekko vol.1 （全3種） 単品 各2,420円 ／ BOX 7,260円
ウルトラマン
バルタン星人
ピグモン
※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。
※単品はランダム封入となっており、種類はお選びいただけません。
複数ご購入の場合、同じ種類が出たり、ご希望の種類が出ない場合もございます。
※BOXには全3種が必ず揃っています。
※記載価格はすべて税込みです。
販売概要
◆発売日：2026年7月10日（金）
◆販売場所
＜オンラインストア＞
〇mofusand公式WEB SHOP「mofusand もふもふマーケット」※11時より発売
https://mofusand-mofumofu-market.jp/
〇円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」※11時より発売
https://store.m-78.jp/
〇ウルトラマンオフィシャルショップ「ウルトラマンワールドM78 ONLINE」※11時より発売
https://www.m78-online.net/
＜取り扱い店舗＞
〇体験型カルチャー発信ストア「ULTRA MART TOKYO」
https://ultra-mart.m-78.jp
〇mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」（常設店）
mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア出張所」（期間限定ショップ）
https://mofusand-info.jp/tenpo.html
〇mofusandコンセプト専門店「mofusand TOKYO」
https://mofusand-info.jp/mofusand_tokyo/harajuku
〇LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA
https://linefriends.co.jp/store
〇mofusand公式グッズショップ「mofusand POP UP SHOP」
キデイランド原宿店、キデイランド大阪梅田店、キデイランド京都四条河原町店、
キデイランド新宿店、キデイランド名古屋パルコ店、キデイランド池袋サンシャインシティ店
https://mofusand-info.jp/p22/popupshop/o_h/index.html
〇ウルトラマンオフィシャルショップ「ウルトラマンワールドM78」
ウルトラアスレチック
ウルトラマンスタジアム
https://m-78.jp/shopping/
※数量には限りがあります。また、購入制限が設けられる場合があります。詳しくは各販売場所にてご確認ください。
mofusandとは
とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。
手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。
グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が3巻まで発売中。2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中！
〇関連サイト
mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jp
〇ぢゅの
X：https://x.com/mofu_sand
Instagram：https://www.instagram.com/mofu_sand/
【お客様から本件に関するお問い合わせ】
商品に関するご質問、お問い合わせは下記URLのメールフォームにてお願いします。
https://grayparkaservice.com/pages/contact
(C)mofusand
(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS
株式会社グレイ・パーカー・サービス
株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。
〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス
〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F
〇代表取締役：石綿幸治
〇設立：2012年8月23日
〇HP：https://grayparkaservice.com/
〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作、セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営