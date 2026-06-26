Steam版セール開催！通常価格の最大50％OFF！
株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア）は、2026年7月10日2時（金）までSteamのストアにおいて、Steamタイトルのセールを行うことをお知らせいたします。
期間中は、Steamのソフトを最大50％OFFの特別価格にて販売いたします。
■セール概要
「Steam Summer Sale 2026」
▼セール期間
～2026年7月10日2時（金）
※開催期間及び内容は予告無く変更又は中止する場合がございますので、予めご了承ください。
▼セール対象タイトル
『超兄貴COLLECTION』(https://store.steampowered.com/app/3791590/COLLECTION/)
販売価格から40％オフ 6,800円（税込）→ 4,080円（税込）
『夢幻戦士ヴァリス』(https://store.steampowered.com/app/3097600/_/)
販売価格から50％オフ 700円（税込）→ 350円（税込）
『ヴァリスII』(https://store.steampowered.com/app/3097610/II/)
販売価格から50％オフ 700円（税込）→ 350円（税込）
『ヴァリスIII』(https://store.steampowered.com/app/3097620/III/)
販売価格から50％オフ 700円（税込）→ 350円（税込）
『Valis Collection Artbook』(https://store.steampowered.com/app/3141640/Valis_Collection_Artbook/)
販売価格から50％オフ 920円（税込）→ 460円（税込）
『Valis Collection Soundtrack』(https://store.steampowered.com/app/3141650/Valis_Collection_Soundtrack/)
販売価格から50％オフ 700円（税込）→ 350円（税込）
『Granada』(https://store.steampowered.com/app/3907140/Granada/)
販売価格から50％オフ 700円（税込）→ 350円（税込）
『Avenger』(https://store.steampowered.com/app/3907150/Avenger/)
販売価格から50％オフ 700円（税込）→ 350円（税込）
『GAIARES』(https://store.steampowered.com/app/3907160/GAIARES/)
販売価格から50％オフ 700円（税込）→ 350円（税込）
『PSYCHIC STORM』(https://store.steampowered.com/app/3907170/PSYCHIC_STORM/)
販売価格から50％オフ 700円（税込）→ 350円（税込）
『Telenet Shooting Collection Granada Soundtrack』(https://store.steampowered.com/app/3901570/Telenet_Shooting_Collection_Granada_Soundtrack/)
販売価格から50％オフ 280円（税込）→ 140円（税込）
『Telenet Shooting Collection Avenger Soundtrack』(https://store.steampowered.com/app/3904100/Telenet_Shooting_Collection_Avenger_Soundtrack/)
販売価格から50％オフ 280円（税込）→ 140円（税込）
『Telenet Shooting Collection GAIARES Soundtrack』(https://store.steampowered.com/app/3904040/Telenet_Shooting_Collection_GAIARES_Soundtrack/)
販売価格から50％オフ 280円（税込）→ 140円（税込）
『Telenet Shooting Collection PSYCHIC STORM Soundtrack』(https://store.steampowered.com/app/3904090/Telenet_Shooting_Collection_PSYCHIC_STORM_Soundtrack/)
販売価格から50％オフ 280円（税込）→ 140円（税込）
著作権表記：
『超兄貴COLLECTION』/『超兄貴 爆烈乱闘篇』
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