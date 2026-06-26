【横浜桜木町ワシントンホテル＆東京ベイ有明ワシントンホテル】宿泊招待券が当たる！2つのホテルで初の合同開催！＼SNSで繋がろう／夏をめぐる、2つのベイエリアスペシャルフォトコンテスト

藤田観光株式会社

横浜桜木町ワシントンホテル（神奈川県横浜市、総支配人：山本 英之）、東京ベイ有明ワシントンホテル（東京都江東区、総支配人：渡辺 恭庸）は、横浜および東京ベイエリアの魅力をSNSで繋ぎ、WHGホテルズブランドをより多くの方に認知していただくことを目的として、当ホテルブランドとしては初の試みとなる合同フォトコンテストを2026年７月１日（水）～８月15日（土）まで開催いたします。

横浜の夏（イメージ）東京ベイエリアの夏（イメージ）

「＼SNSで繋がろう／フォトコンテスト」シリーズは、2022年6月から横浜桜木町ワシントンホテル公式Instagramで毎月開催し、これまでの該当応募総数は累計で9,000枚を超える人気企画です。今回、横浜と同じベイエリアを繋ぐ新たな取り組みとして、「＼SNSで繋がろう／夏をめぐる、２つのベイエリア横浜＆東京ベイ有明スペシャルフォトコンテスト」を実施いたします。募集テーマは「横浜の夏」と「東京ベイエリアの夏（お台場・有明・豊洲）」です。ご応募いただいた作品は、各ホテルで2作品ずつ選出し、多くの国内外の人々が訪れるホテルロビーで1カ月間展示いたします。また、副賞として入選作品が展示されるホテルとは異なる、もう一方のホテルでご利用いただける宿泊招待券を贈呈いたします。宿泊体験を通じて、それぞれのベイエリアの魅力に触れながらワシントンホテルでの特別なひとときをお過ごしください。

横浜と有明エリアには海や高層ビル群が織りなす美しい景観が広がり、夜には煌めく夜景を撮影することができます。またベイブリッジやレインボーブリッジに代表されるように、どこか共通する魅力を持つ景観も特長です。それぞれのエリアを撮影して、その違いや共通点を見つけながら楽しむのもおすすめです。夏ならではの風景やイベント、思い出のひとときなど、魅力あふれる一枚をぜひご応募ください。

【イベント概要】

◎名称 「＼SNSで繋がろう／夏をめぐる、２つのベイエリア横浜＆東京ベイ有明スペシャルフォトコンテスト」

◎募集テーマ 横浜桜木町ワシントンホテル展示分：「横浜の夏」

東京ベイ有明ワシントンホテル展示分：「東京ベイエリアの夏（お台場・有明・豊洲）」

◎応募期間 2026年7月1日（水）～8月15日（土）

◎展示期間 2026年9月1日（火）～9月30日（水）

◎展示場所 横浜桜木町ワシントンホテル 5階ロビー 2作品

東京ベイ有明ワシントンホテル 1階ロビー 2作品

◎詳細ページ https://washington-hotels.jp/yokohama/page/sns_photocontest/

◎応募方法

１.両ホテルアカントをフォロー @yokohamawashingtonhotel(https://www.instagram.com/yokohamawashingtonhotel) @tokyobayariakewh_official(https://www.instagram.com/tokyobayariakewh_official/)

２.募集テーマの写真を指定のハッシュタグとともに投稿 #繋がろう横浜有明

写真または投稿本文に当アカウントをメンションしていただきますと、投稿を見つけやすくなります。

◎入選 計4名さま（各ホテル2名さま）

◎副賞 ペア宿泊招待券（朝食付き） 4組8名さま

※横浜桜木町ワシントンホテルで入選された方は、東京ベイ有明ワシントンホテルの招待券、

東京ベイ有明ワシントンホテルで入選された方は、横浜桜木町ワシントンホテルの招待券を贈呈いたします。

【横浜桜木町ホテル概要】

所在地 〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1

アクセス JR「桜木町駅より徒歩約1分

客室数 553室

TEL 045-683-3111（代表）

公式HP https://washington-hotels.jp/yokohama/

公式Instagram https://www.instagram.com/yokohamawashingtonhotel

【東京ベイ有明ワシントンホテル概要】

所在地 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-11

アクセス りんかい線 「国際展示場駅」、

新交通ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」「有明駅」より徒歩約3分

客室数 830室

TEL 03-5564-0111（代表）

公式HP https://washington-hotels.jp/ariake/

公式Instagram https://www.instagram.com/tokyobayariakewh_official

【藤田観光株式会社について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL： https://www.fujita-kanko.co.jp

ブランドムービー公開中！

URL： https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie/