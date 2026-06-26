『まるくじ』にて、TVアニメ『WIND BREAKER』のキャラグッズが当たるくじが販売開始！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社ティームエンタテインメント（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成 以下:ティームエンタテインメント）は、2026年6月26日(金) 12:00よりTVアニメ『WIND BREAKER』の新規オリジナルグッズを、インターネットで購入できるオンラインくじサービス『まるくじ』にて販売開始したことをお知らせいたします。

まるくじ TVアニメ『WIND BREAKER』【アニマルチャイナ】概要

今回のまるくじ TVアニメ『WIND BREAKER』【アニマルチャイナ】では、アニマル×チャイナ服がテーマの新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズをご用意しました！

各賞の商品として、カードケース、アクリルスタンド、アクリルカード、アクリルキーホルダー、缶バッジと、ファンの皆様に喜んでいただけるラインナップとなっております。

また、購入者特典としてまるくじ5 個購入毎に、ミニブロマイドをランダムで 1 枚プレゼントいたします。是非、この機会にお買い求めください！

まるくじ TVアニメ『WIND BREAKER』【アニマルチャイナ】各賞紹介

期間：2026年6月26日(金) 12:00 ～ 2026年7月26日(日) 23:59

価格：770円(税込)

販売ページ：https://marukuji.jp/detail/345(https://marukuji.jp/detail/345)

(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

まるくじ概要

『まるくじ』はインターネットで購入できるハズレなしのオンラインくじサービスです。各アイテムがすべて受注生産なので売り切れの心配はありません。（※）インターネットで購入できるため、地域や時間を選ばず購入可能で商品はすべて自宅にお届けいたします！対応決済方法は「各種クレジットカード」「ドコモ払い」「ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済」「プリペイド決済（Vプリカ、Vプリカギフト）」「Amazon Pay」「PayPay」「メルペイ」に対応。

※一部商品にて数量限定が設定されている場合がございます。

◆まるくじ 公式サイト：https://marukuji.jp/(https://marukuji.jp/)

◆まるくじ 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/marukuji_pr(https://twitter.com/marukuji_pr)

◆まるくじ 公式アプリ（価格：本体無料） ダウンロード URL

Google Play版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji(https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji)

iOS版：

https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770(https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770)

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