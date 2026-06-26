キャラクターと“生きた会話”をしながら冒険ができる、「TRPG」風文字だけRPG『サーガ&シーカー』がSteamサマーセールで20%オフ！作品がゲーム内に実装されるかもしれないキャンペーンも

株式会社マレ

自分の作ったキャラクターと、文章生成AIの力で“生きた会話”をしながら冒険ができる「TRPG」風“文字だけRPG”『サーガ&シーカー』が、Steamサマーセールにて20%オフで購入できるセールを開始しました。通常1500円のところ、期間中は1200円でゲームを購入することができます。

クエストを遊ぶのに必要なポイントをお得に購入できるキャンペーンも同時に開催。期間中は、いつもと同じ価格で、よりたくさん遊ぶことが可能です！

(C)西村博之

『サーガ＆シーカー』（略称：『サガシカ』）は、「TRPG」のようなキャラクター遊びを文章生成AIの力でデジタルゲーム化した、自分だけの物語を創り出す物語錬成ゲームです。従来のゲームの選択肢とは異なり、やりたいことを文章として直接書き込むことで、あなたの入力にキャラクターが反応し、物語が進んでいきます。

今回のセールに合わせて、『サーガ&シーカー 公式ポータルサイト』(https://www.saga-seeker.net/index.html)では、キャラクター&シナリオ応募キャンペーンも開催。あなたの作品がゲーム内のキャラクター・シナリオとして実装されるかも！？

◆ゲームプレイトレーラー映像はこちら：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5i_B-5itoVU ]

先日公開された『サーガ&シーカー 公式ポータルサイト』(https://www.saga-seeker.net/index.html)では、プレイヤーによるオリジナルキャラクター・オリジナルシナリオを投稿できるほか、遊んだログを公開していつでも見返すことが可能に。

ポータルサイトはスマホにも対応しており、いつでもどこでも、ほとんどゲーム内と同じ画面で遊んだ物語を見返すことができます。

この機会に、あなたの一言から世界が変わっていく、またとない創造体験をぜひ味わってみてください！

◆『サガシカ』Steamサマーセールで20%オフ！

Steamサマーセールの期間中、ゲーム本体を通常価格の20%オフで購入できます。

まずはゲームを触ってみたい、『サガシカ』を始める機会を待っていた方におすすめです！

- 開催期間： 2026年6月26日（金）2:00 ～ 7月10日（金）2:00- 対象プラットフォーム：Steam- 割引価格： 通常価格 1500円（税込） ⇒ セール価格 1200円（税込）◆購入インク増量キャンペーン実施！

本体セールと同時に、ゲーム内通貨である「インク」をお得に購入できるインク増量キャンペーンも実施。既に『サガシカ』をプレイしている方も、いつもよりお得に遊べるチャンス！

- 開催期間： 2026年6月26日（金）12:00 ～ 7月10日（金）2:00- キャンペーン内容：

1ドルパック：250インク ⇒ 500インク（250インク増量）

5ドルパック：1300インク ⇒ 2300インク（1000インク増量）

20ドルパック：5600インク ⇒ 8600インク（3000インク増量）

80ドルパック：28000インク ⇒ 40000インク（12000インク増量）

※各パックは1プレイヤーにつき1回まで購入が可能です。日本円での決済価格は、為替レートの変動によって変化する場合がございます。増量するインクは無償インクです。

◆キャラクター&シナリオ募集キャンペーンも開催！

『サーガ&シーカー』ではSteamサマーセール期間に合わせ、ユーザー投稿キャラクター・シナリオを募集します！

あなたの作品がゲーム内に実装されるかも……？さらに、採用された方にはAmazonギフト券3000円分をプレゼント！

- 募集期間：2026年6月26日（金）～ 2026年7月19日（日）23:59- 副賞：Amazonギフト券3000円分- 応募方法：- - 『サーガ&シーカー』向けのオリジナルキャラクターまたはシナリオを作成する- - 『サーガ&シーカー 公式ポータルサイト』(https://www.saga-seeker.net/index.html)に作品をアップロードする- - アップロードしたポータルサイトの作品URLをフォームに記入して応募！

Steamサマーセールに合わせて『サーガ&シーカー』がお得に遊べる、この機会をお見逃しなく！

『サーガ＆シーカー』ゲームシステム概要

・「やりたいことを書き込む」だけのシンプルなゲームプレイ

このゲームは、文章生成AIによる「物語の描写」とプレイヤーの「行動の入力」を繰り返して進んでいきます。入力する内容は完全にプレイヤーの自由となっており、どんな入力をしてもAIがそれを元に物語を紡ぎあげてくれます。

(C)西村博之 (C)ヨコオタロウ

・キャラ作成も自由入力で

『サーガ＆シーカー』ではプレイヤーが操作するキャラクターだけでなく、パーティに編成するNPCも1からオリジナル作成が可能。ステータスやスキルの細かいカスタマイズはもちろん、キャラクターの設定テキストを自由入力で書き込むこともできます。もちろん、これらのテキストはAIによって実際にゲームプレイに反映され、そのキャラクターだけの物語を生み出します。

・想像力を発揮する、体験のカスタマイズも無限大

クエストをクリアすると手に入る「スキル」や「思い出」も、AIによってクエスト内容に合わせたものが自動生成され、唯一無二の経験がキャラクターに蓄積されていきます。キャラクター情報はいつでも編集できるほか、もっと凝った体験をしたい人向けにオリジナルクエストの読み込み機能も用意されています。

・あなたの創作を共有しよう

作成したオリジナルキャラクターは自分で使って楽しむだけでなく、キャラクターシートの出力/読込機能を通じて、他のプレイヤーとキャラクターを共有することも可能です。クエストクリア時にはhtml形式の「クエストログ」が生成され、スマートフォンなどからも読み返せるほか、Web上で共有することもできるようになっています。

『サーガ＆シーカー』製品概要

タイトル：サーガ＆シーカー

ジャンル：物語錬成ゲーム / 文字だけRPG

対応プラットフォーム：Steam (Windows、Mac）

対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）

リリース日：2026年2月27日

本体価格：1500円（ゲーム内課金あり）

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3522640/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Saga_and_Seeker

公式Discord：https://discord.gg/etMmNwyuxD

開発：ダグドリア スタジオ

ダグドリア スタジオ公式X（旧Twitter）：https://x.com/Dagdoria_Studio



◆生成AIの使用について

本作はゲームシステムの一部に文章生成AIを使用していますが、ゲーム内で使用しているイラスト、サウンド、その他アセット素材はすべて人間のクリエイターが作成したものを使用しています。ゲーム内で生成される文章を除き、AI生成素材は一切使用しておりません。

『サーガ＆シーカー』は、プレイヤーやクリエイターが想像力を発揮し、自分だけの物語を作り出せるゲームでありたいと考えています。

ダグドリア スタジオ概要

「粗削り、だから面白い」がコンセプトのゲーム開発スタジオ『ダグドリア スタジオ』は、"新しい題材"のゲームを"面白さを削らず原石のまま"、ユーザーにお届けしたいという想いから設立しました。

今作の『サーガ＆シーカー』は、生成AIという新しいおもちゃを料理した作品です。

生成AIは生成物のコントロールがとても難しいのですが、同時に、想像を超えるものが生まれる面白い一面もあります。あえて無難にせず、このじゃじゃ馬をそのままお届けすることで、ユーザーの皆様に「粗削り、だから面白い」の良さを体験して頂ければと考えております。

ダグドリア スタジオは生成AIだけに留まらず、まだ見ぬ面白さの原石を求めて掘り続けてまいります。

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Dagdoria_Studio

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@DagdoriaStudio

問い合わせ先

ダグドリア スタジオへのお問い合わせはこちら：info@dagdoria-studio.com

プレスキット：https://drive.google.com/drive/folders/1o3T0Ruv2IEHLyk3XJ0tqCo6S6NEJROkS?usp=drive_link