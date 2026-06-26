【おうちで自由研究ができる日東紅茶学べるセット付】日東紅茶 飲んで比べて ひみつ発見オンライン自由研究＆工場見学8月1日(土)開催！

三井農林株式会社

日東紅茶ブランドを展開する三井農林株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：藤井 洋 以下、当社）は、夏休み特別企画として、オンラインイベント「日東紅茶 飲んで比べて ひみつ発見 オンライン自由研究＆工場見学」を、2026年8月1日（土）に開催いたします。

本イベントでは、藤枝工場からのライブ配信を通じて、日東紅茶のティーバッグができるまでの工程や現場の様子を、動画と現場中継を交えながら当社社員と一緒に楽しく体験できます。また、紅茶の豆知識やティーバッグのいれ方、セパレートティーの作り方のコツなどを、実験やクイズを交えながら分かりやすく学べる内容です。今年の自由研究の題材を探している小学生のみなさまや紅茶好きの方、工場やモノづくりに興味がある大人の方まで、幅広い方々にお楽しみいただけます。大人も子供も、夏の紅茶時間を楽しく体験できる機会です。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【開催日時】

2026年8月1日（土）14：00～

※90分程度を予定しております。

【開催方法】

Zoom



※事前にオンラインミーティングアプリ「Zoom」をインストールしてください。

※Zoomが利用可能なインターネット環境が必要です。

※オンライン配信の性質上、お客様のご利用環境により、映像や音声が乱れる場合がございます。

【対象者】

日東紅茶TeaMart会員様

【定員】

先着50名様

【商品名】

オンライン自由研究＆工場見学参加チケット＋日東紅茶学べるセット

【料金】

2,000円（送料・税込）

・オンライン自由研究＆工場見学参加チケット

・デイリークラブ8袋入り 1個

・水出しアイスティーマスカット10袋入り 1個

・日東紅茶商品アソート10袋入り＊ 1個

・テキスト



＊もも（特定原材料に準ずるもの）を含む商品がございます。

※日東紅茶ポイント利用による購入も可能です。

※日東紅茶TeaMart会員様限定の講座となります。

会員登録をされていない方は、会員登録後、購入いただけます。

【チケット販売期間】

2026年6月26日（金）～2026年7月12日（日）

チケットの購入、講座の詳細、注意事項はこちら(https://www.nittoh-teamart.com/html/page114.html)をご覧ください。

https://www.nittoh-teamart.com/html/page114.html

日東紅茶について

『TEAの「もっと」を創り出そう。』

三井農林株式会社が展開する主力ブランド「日東紅茶」は、1927年（昭和2年）に日本で最初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」として誕生しました。その後、「日東紅茶」に改称し、「紅茶の美味しさを、もっと多くの方に伝えたい。」、「安心の品質を、もっと手頃な価格でお届けしたい。」という思いから、国内への紅茶の普及に努めてまいりました。現在も時代の変化に合わせて、紅茶だけにとどまらない『TEA』の持つ多様性を活かし、次々と新しいラインナップを送り出しています。

2027年に迎える日東紅茶100周年に向け、ワクワクする気持ちを胸に、TEAを携え、多くの皆様と出会えるようなさまざまな企画やコンテンツを準備しております。

日東紅茶 公式ウェブサイト ： https://www.nittoh-tea.com/

三井農林について

『Life Innovators～あなたの毎日に寄り添い、「もっと」こころ踊る未来のために、誠実に挑戦し続けます～』

1909年（明治42年）に設立した日本初の持株会社「三井合名会社」の山林課（のちの農林課）を起源とし、その後長年にわたりお茶製品を提供する事業を継続してまいりました。現在、食品事業では、家庭用紅茶・緑茶等の製造販売、ホテル・レストランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、および各種茶系飲料の原料供給を手がけ、機能性素材事業としては、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・製品販売を展開しております。 静岡県藤枝市と山梨県北杜市に工場、静岡県藤枝市に食品総合研究所がございます。

三井農林株式会社 公式ウェブサイト : https://www.mitsui-norin.co.jp/