ABEMA『シャッフルアイランドSeason7』事前特別番組の放送が決定数原龍友、小宮璃央、ジャンボたかお、生田衣梨奈、重盛さと美、なえなのがゲストで登場

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの最新作『シャッフルアイランド Season7』の事前特別番組「今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP」を2026年6月30日（火）夜9時より無料放送することをお知らせいたします。

■『シャッフルアイランド Season7』とは？

『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーです。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していきます。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころです。前シーズンに引き続き、WANIMAの「曖昧」をテーマソングに、本能むき出しの恋愛模様を鮮やかに彩ります。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福の出演も決定しています。

このたび無料放送が決定した事前特別番組には、番組MC4名に加え、スタジオゲストとしてGENERATIONS・数原龍友、小宮璃央、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、モーニング娘。OG・生田衣梨奈、重盛さと美、なえなのが出演いたします。

番組内では男性陣・女性陣に分かれて「男子会」「女子会」を展開。それぞれの視点から、2025年放送の『シャッフルアイランド Season 6』の熱烈なキスシーンや切ない恋模様を振り返ります。普段恋愛リアリティーショーを見ないというレインボー・ジャンボたかおや重盛が『シャッフルアイランド』を見た反応は…？

さらに、スタジオでは『シャッフルアイランド 』お馴染みの「シルエットタイム」が実施され、『シャッフルアイランド Season 7』の “推しメンバー”選びで大盛り上がり。各メンバーの意気込み映像も公開され、スタジオは終始大興奮の渦に包まれます。

過去に番組ゲストとして出演した際、感動のあまり号泣してしまった“シャッフルアイランドガチ勢”ことGENERATIONS・数原龍友は収録後、「女性陣は『男の子っておバカさんだな』と思いながら見ていただければ…」と特別番組の楽しみ方を伝授。さらに、小宮璃央が「四字熟語で言うと“酒池肉林”。その四字熟語が本当にふさわしい映像だった」と圧倒された様子を語り、レインボー・ジャンボたかおも「俺もあと13年若かったら、本当に心から行きたかったシャッフルアイランド。男子の夢がつまりに詰まった島なのかもしれません」と、三者三様の言葉で番組の魅力を熱弁しました。

また、生田衣梨奈は「『シャッフルアイランド』ならではの、シルエットで好きな人を選ぶ体験まで最高にワクワクしました」と番組ならではのシステムに大興奮。また、重盛さと美は「男の子たちが全員イケメンすぎて、最近イケメンが周りにいないなって人は目の保養になると思います」と太鼓判を押し、なえなのも「会いたいけど会えない状況が生む、ハラハラドキドキの展開を楽しんで欲しいです」と見どころを語るなど、女性陣も新シーズンへの期待を膨らませました。新シーズンがさらに楽しめる事前特別番組で、ぜひ一足早く『シャッフルアイランド』の世界観を存分に味わってください。

南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の2つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season7』は、2026年7月7日（火）、七夕夜9時よりABEMAにて無料放送を開始します。また、最新作の放送決定を記念して、2026年7月3日（金）午前0時より『シャッフルアイランドSeason5』の全話無料配信が決定。この機会にぜひご覧ください。

■スタジオゲスト コメント全文

▼GENERATIONS・数原龍友

GENERATIONSでいる時もこんな感じです…（笑）男の子たちが集まったらこうなるんだというのが男性陣は「分かる～！」ってなると思うんですが、女性陣は「男の子っておバカさんだな」と思いながら見ていただければと思います。『シャッフルアイランド』いつも楽しみに見させてもらってますんで、七夕の夜は『シャッフルアイランド』と共に過ごそうかなと思います！

▼小宮璃央

四字熟語で言うと“酒池肉林”（笑）その四字熟語が本当にふさわしい映像だったなって思いました。男性だけ、女性だけ、男女で見るのとでは、見方が変わってくるんじゃないかなって思います！僕みたいに全然系統の違うタイプの男性でも、マッチョの男性のアプローチ方法を見たら少し勉強になるんじゃないかなと思うので、僕と同じ系統のような方にも是非見ていただきたいなと思います。

▼レインボー・ジャンボたかお

体がホテりにホテりました。いや～俺もあと13年若かったら、本当に心から行きたかったシャッフルアイランド。男子の夢がつまりに詰まった島なのかもしれません。是非ご覧ください！

▼生田衣梨奈

初めて夢だった、恋リアのスタジオという立ち位置での収録めちゃくちゃうれしかったですし、『シャッフルアイランド』ならではの、シルエットで好きな人を選ぶ体験まで最高にワクワクしました。大好きな、元AKB48の峯岸みなみさんにも久しぶりにお会いできて嬉しかったです！『シャッフルアイランド』は、大人の恋愛と野生の本能が感じられる恋リアだと思っています。修羅場やセクシーなシーンが、今回も沢山つまっていると思うので、一緒に夏のドキドキを味わえる、最高に熱い恋リアになること間違いなしです！

▼重盛さと美

こんなに世の中にかっこいい男の子たちで、体もいい男の子たちいるのかと思って。CGじゃないんですもんね。あれリアルですもんね。すごい！家でじっくりゆっくり楽しみたいと思います！マジで男の子たちが全員イケメンすぎて、最近イケメンが周りにいないなって人とか、変な人しか見てないなっていう人は目の保養になると思います！

▼なえなの

収録ではスタジオメンバー全員で終始大興奮！ 衝撃のシーンに黄色い歓声が絶えませんでした！ 皆さんが想像する普通の恋愛リアリティーショーの50倍はリアリティーに溢れていて刺激的です！ 特にムキムキの方や美ボディな方が出演しているので、肉体美が好きな方は大興奮だと思います！ シャッフルアイランドならではの、会いたいけど会えない状況が生むハラハラドキドキの展開を楽しんで欲しいです。ぜひご覧ください！

■ABEMA『シャッフルアイランド Season7』番組概要

先行映像：https://youtu.be/o9JtGQGYgKo

＜事前特別番組＞

放送日時：2026年6月30日（火）夜9時～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/BzrXaoJMG5ywj5

＜第1話＞

放送日時：2026年7月7日（火）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/C9q1ASUDQXs92P

＜過去シリーズ全話無料配信＞

・『シャッフルアイランドSeason5』

2026年7月3日（金）午前0時～7月6日（月）午前0時

https://abema.tv/video/title/90-1887?s=90-1887_s50

【スタジオMC】

屋敷裕政、峯岸みなみ、木村有希、鈴木福

■『シャッフルアイランド』シリーズSNSアカウント

番組公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@shuffle_island_ABEMA

番組公式Xアカウント：https://x.com/shuffleisland

番組公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@shuffleisland_abema

番組公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/shuffleisland_official/

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■ABEMAについて

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/