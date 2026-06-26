―当社保有発電所 初の低圧FIP転換案件―太陽光発電所「リュミエ菊池」における基礎工事着工のお知らせ

株式会社リミックスポイント

株式会社リミックスポイント（証券コード：3825、本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：高橋由彦、以下「当社」）は、当社グループが自社保有・運営する、熊本県菊池市の低圧太陽光発電所「リュミエ菊池」のうち10区画（総発電出力約500kW、以下「本発電所」）において、2026年6月1日に蓄電設備設置に向けた基礎工事に着工しましたので、お知らせいたします。

本工事は、当社が推進するFIP転換事業の一環であり、固定価格買取制度（FIT）からフィード・イン・プレミアム制度（FIP）への移行を目的として、既存のFIT太陽光発電所に蓄電設備を併設するものです。

当社は、FIP転換事業を再生可能エネルギー事業における重要な成長領域の一つとして位置付けており、市場価格を反映した収益獲得が可能となるFIP制度への移行を推進することで、発電資産の収益向上および事業価値の最大化を図ってまいります。

■本発電所の位置付けと今後の展開

本発電所は当社保有発電所における初の低圧FIP転換案件です。今後は、蓄電設備の導入およびFIP移行手続きを進め、需給調整市場への参入や環境価値の活用を通じて収益機会の拡大を目指します。

また、本発電所をはじめとする自社保有案件の運用を通じて知見・ノウハウを蓄積し、将来的にはアグリゲーターとして低圧分野における分散型蓄電池リソースを1MW以上に束ね、需給調整市場への参入を進めてまいります。

※本発電所の取得・保有に関する詳細は、2025年12月23日公表の「リミックスポイント、低圧FIP第一号案件！熊本県菊池市の発電所を新たに取得(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000188.000033609.html)」をご参照ください。

■本発電所の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33609/table/209_1_f4de94935c34b53430505938cfc7feea.jpg?v=202606260152 ]

※当社保有区画は全15区画中10区画を対象としており、記載の発電出力、年間想定発電量および蓄電池の定格容量は当社保有区画の合計値です。

■スケジュールについて

■今後の見通し

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33609/table/209_2_f174d0c742582b7a568914b0cce1b47a.jpg?v=202606260152 ]

本件における当期連結業績への影響は軽微でありますが、中長期的には再生可能エネルギー事業における収益基盤の強化に寄与するものと考えております。

当社は今後も保有発電所の価値向上を図るとともに、再生可能エネルギーの導入拡大に取り組み、持続可能な社会の実現と企業価値向上を目指してまいります。

株式会社リミックスポイント

リミックスポイントは、エネルギー・ソリューション事業およびデジタルアセットマネジメント事業を展開する東証スタンダード上場企業です。主力とする電力小売業をはじめ、蓄電池関連事業、補助金申請支援、省エネコンサルティングを通じて、脱炭素社会の実現と持続可能な社会づくりに取り組んでいます。また、エネルギー領域とデジタルアセット領域の知見を活かし、社会課題の解決に向けた新たな価値創造に取り組んでいます。



公式サイト：https://www.remixpoint.co.jp/

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