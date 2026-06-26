子供向けワークショップ＆お客様同士で対戦する百人一首大会の2部制で盛り上げ「第4回ジョイマン百人一首大会」過去最大規模で開催！6月27日(土)10:00よりチケット一般発売開始

吉本興業株式会社

2026年9月12日(土) ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）にて、4回目となる「ジョイマン百人一首大会」の開催が

決定しました。「ジョイマン百人一首」は、ジョイマンのラップリリックをモチーフに制作された、独自のラップが描かれているオリジナル仕様のカードゲームです。今回は体育館の武道場を全面使用し、前回の2倍のキャパシティとなる過去最大規模で開催します。

イベントは2部構成で、第1部では、小学生以下のお子さまを対象としたワークショップ型イベントを行い、親子で楽しめるカードゲーム企画を予定しています。続く第2部では、参加者同士で腕を競い合う百人一首大会を開催。ゲストにバンビーノとEverybodyを迎え、会場をさらに盛り上げます。子どもから大人まで幅広い世代の方にお楽しみいただける内容となっておりますので、ぜひ会場へお越しください。

ジョイマン コメント

高木晋也

9月12日(土)に『第4回ジョイマン百人一首大会』をやらせて頂きます 機関車トーマス！

小さな子供も楽しめる1部、真剣勝負の2部、観覧席もあるので観るのもよし参加するのもよし

皆仲良しこよし！来てね アテネ！

池谷和志(右)

今年もやります！第4回ジョイマン百人一首大会が9月12日に決定しました！

皆様が楽しめる要素を追加しました！

一緒にジョイマン百人一首やりましょ！なんだこの大会～！と思うほど楽しく感動したりする瞬間が

あったりもします。

それでは、当日お待ちしてます！

第4回ジョイマン百人一首大会 公演概要

【日時】9月12日(土)

1部：12:30開場/13:00開演/14:00終演予定

2部：15:30開場/16:30開演/19:00終演予定

【会場】ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）

【出演者】ジョイマン、バンビーノ、Everybody

【チケット料金】※子供=小学生以下のお子様となります

・1部

入場券 大人1名子供1名：前売1,500円/当日2,000円

入場券 大人1名子供2名：前売1,500円/当日2,000円

入場券 大人1名：前売1,500円/当日2,000円

・2部

競技参加券：前売3,000円/当日3,500円

応援・観覧券：前売1,500円/当日2,000円

＜チケット情報＞

一般発売：6月27日(土)10:00～

▼チケット購入ページ

1部：https://ticket.fany.lol/event/detail/17584(https://ticket.fany.lol/event/detail/17584)

2部：https://ticket.fany.lol/event/detail/17586(https://ticket.fany.lol/event/detail/17586)

※FANYチケットページにて各公演の注意事項をご確認の上、チケットのご購入をお願いいたします。