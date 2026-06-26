【HOKULEA株式会社】宮古島のスモールラグジュアリーホテル「紺碧ザ・ヴィラオールスイート」のバリューアッププロジェクトに建築設計デザインとして参画

HOKULEA株式会社

「世界の目的地を、創るリゾートクリエイター集団」をフィロソフィーに掲げ、ホテル・旅館の建築設計・デザインを専門とする一級建築士事務所HOKULEA株式会社(本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：大出真裕)は、沖縄県宮古島市・伊良部島のスモールラグジュアリーホテル「紺碧ザ・ヴィラオールスイート」のバリューアッププロジェクトにおいて、建築設計デザインを担当することをお知らせいたします。8,138平方メートル の敷地に建つヴィラとレストランの改装をはじめ、ホテル全体のデザインを手掛けます。

プロジェクトの位置付け - 開業から10年の紺碧宮古島を、次の10年へ

紺碧宮古島は、2016年2月の開業以来、伊良部大橋を渡った先の海沿いに、8,138平方メートル の敷地にヴィラを構えるスモールラグジュアリーホテルとして、国内外のゲストから高い評価を得てきました。全室にプライベートプールと海への眺望を備え、宮古島の生産者が育てる食材を中心とした料理とともに、島時間を滞在の中心に置く設計が特徴です。HOKULEAは本プロジェクトにおいて、ヴィラとレストランの改装をはじめ、ホテル全体の建築設計・リノベーションデザインを担当します。設計の詳細につきましては、改めてお知らせいたします。

紺碧宮古島 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/185291/table/4_1_263cbfe65ce1e7e8ffda340f6c315d6e.jpg?v=202606260152 ]HOKULEA株式会社について

HOKULEAは沖縄を拠点に「世界の目的地を、創るリゾートクリエイター集団」をフィロソフィーに掲げ、ホテル・旅館の建築設計・デザインを専門とする一級建築士事務所です。その土地の風景を建築へと昇華し、唯一無二のリゾートホテルを設計します。完成後も時の流れと共に価値が深まる、経年優化の体験を創造します。

社名 ：HOKULEA株式会社

代表者 ：大出真裕

所在地 ：沖縄県那覇市松尾2-19-39 グリーンハイツ那覇209

設立 ：2023年8月1日

事業内容 ：ホテル・旅館の建築設計監理、デザイン

公式サイト ：https://hokulea.co.jp/

お問い合わせ：https://hokulea.co.jp/contact