注目を集めるクレアチンをはじめ、目的別で選ぶスポーツサプリメント。「MY ROUTINE MAX」から“攻める・整える・補給する”3商品が新登場。

株式会社ウエニ貿易

プロテインやスポーツサプリメントなど様々な商品ラインを展開し、健康食品部門を強化している株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜）は、「MY ROUTINE MAX」より、「クレアチン モノハイドレード」「グルタミン」「マルトデキストリン」の3商品を、2026年7月3日（金）に発売いたします。本シリーズは、“攻める・整える・補給する”をコンセプトに、トレーニングに励む方や日々のコンディショニングを意識する方に向けて開発した、目的別に選べるスポーツサプリメントです。プロテインによるたんぱく質補給に加え、運動前後や毎日の栄養管理をサポートし、一人ひとりのパフォーマンスづくりをサポートします。

■商品の特長

MY ROUTINE MAX クレアチン モノハイドレート

高いパフォーマンスを目指す人へ。“攻める”+ “集中”ルーティーン

クレアチンは主に筋肉に存在する成分で、肉や魚などの食品にも含まれています。日々の食事からも摂取できますが、まとまった量を摂ろうとすると多くの食品を食べる必要があるため、サプリメントとしても広く利用されています。近年はトレーニング習慣のある方を中心に関心が高まっており、毎日のルーティーンに取り入れやすいパウダータイプに仕上げました。

こんな方におすすめ

・トレーニング習慣のある方

・仕事や勉強に励む方

・毎日のルーティーンに取り入れたい方

MY ROUTINE MAX グルタミン

運動後や忙しい日のコンディション管理に。“整える”ルーティーン

グルタミンは体内に多く存在するアミノ酸の一種です。たんぱく質を含む食品からも摂取できますが、トレーニングに励む方を中心にサプリメントとして活用されています。運動後や就寝前など、毎日のコンディショニング習慣に取り入れやすい設計です。

こんな方におすすめ

・運動習慣のある方

・毎日のコンディショニングを意識する方

・継続的なトレーニングに取り組む方

MY ROUTINE MAX マルトデキストリン

運動時のエネルギー補給に。“補給する”ルーティーン

マルトデキストリンはデンプン由来の炭水化物を原料としたパウダーです。ご飯やパンなどからも炭水化物を摂取できますが、運動時の補給に合わせて量を調整しやすく、水やプロテインに混ぜて手軽に取り入れられることからスポーツシーンで活用されています。

こんな方におすすめ

・運動時の補給を意識する方

・トレーニング前後に取り入れたい方

・運動中の補給ルーティーンに

■続けやすいシンプル設計

本シリーズは、日々のルーティーンに取り入れやすいよう、シンプルな設計にこだわりました。

味の組み合わせを考えずに取り入れられるアンフレーバータイプのため、水はもちろん、プロテインやお好みのドリンクにも混ぜてお召し上がりいただけます。

また、ゼロシュガー、グルテンフリー設計で、毎日のコンディショニング習慣に取り入れやすい点も特長です。

■開発背景

近年、プロテインはトレーニングを行う方だけでなく、健康維持や美容、日々の栄養管理を意識する方にも広く取り入れられるようになりました。一方で、継続的に運動に取り組む方を中心に、プロテインに加えて目的に応じたスポーツサプリメントを取り入れる選択肢も広がっています。「MY ROUTINE MAX」は、毎日のルーティーンとして続けやすい健康食品を提案してきたブランドです。今回、“攻める・整える・補給する”をコンセプトに、目的別に選べるスポーツサプリメントシリーズを開発しました。クレアチン、グルタミン、マルトデキストリンの3商品をラインナップし、トレーニング習慣のある方や日々のコンディショニングを意識する方、それぞれの目的に合わせたルーティーンづくりをサポートします。

【商品概要】

■商品名：MY ROUTINE MAX クレアチン モノハイドレート

■内容量：610g

■価格：3,000円（税抜）/ 3,240円（税込）

■商品名： MY ROUTINE MAX グルタミン

■内容量：1kg

■価格：3,500円（税抜）/ 3,780円（税込）

■商品名： MY ROUTINE MAX マルトデキストリン

■内容量：3kg

■価格：3,000円（税抜）/ 3,240円（税込）

■発売日 ／ 取扱店舗：7月3日(金)／ 「MY ROUTINE ONLINE SHOP」,「MY ROUTINE 楽天市場店」、「MY ROUTINE Amazon店」,全国の総合スーパー、家電量販店、スポーツ専門店(一部店舗除く)

■販売者：株式会社ウエニ貿易

■参考資料

【マイルーティーン ブランドコンセプト】

動く。歩く。走る。働く。笑う。泣く。食べる。私達の毎日は、「動詞」でできている。

からだやこころを動かすこと、つまり生きることそのものが、スポーツなんだと思う。MY ROUTINEは、日々の暮らしの中の健やかさをサポートし、あなたのルーティーンとなって、より前向きに、より充実した毎日を過ごせるよう応援するブランド。

詳細を見る :https://www.myroutine.jp/

商品ラインナップ

プロテインを中心にコラボレーション商品など革新的な商品開発を行い、タンパク質高配合カレーからカラダの内側からキレイを作るビューティプロテインなどカテゴリーを広げたラインナップとなっています。

株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「アニディール」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。