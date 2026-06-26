デュラン・デュランが、最新ヒット曲「Free To Love」(feat. Nile Rodgers）のリミックス集アルバム『Free To Love: Hot Star Remixes』をリリース

The Orchard Japan

ナイル・ロジャースをフィーチャーした最新シングル「Free To Love」が大好評のデュラン・デュランが、同曲のリミックスを多数収録したニューアルバム『Free To Love: Hot Star Remixes』をリリースした。現代ダンスミュージック界で最も注目を集めるアーティストたちが独自の視点で、高揚感溢れるサイバーファンクアンセムを再解釈。まったく新しいリミックス集が誕生した。アイコニックなドラァグクイーンDJのトリクシー・マテルをはじめ、多くのアーティストが煌びやかな個性を発揮。トリクシーは持ち前の華やかなスタイルで大胆にリワークを施し、楽曲の持つ解放感とダンスフロアへの逃避願望をいっそう高めてくれる。

自身が手掛けた「Free To Love」のリミックスについて、トリクシー・マテルはこう語る。

「この曲に自分なりの解釈を加えるなんて、私ったら、なんて図々しいの！ BPMをちょっぴり上げて、コズミックディスコの幻想的な感じを強めて、ぶっとくてワイルドなベースを加えています。どんなものであれ、よりゲイっぽくできると私は固く信じているんです」

『Free To Love: Hot Star Remixes』と題されたこのアルバムには、ディスコ、ハウス、クラブカルチャー、エレクトロニックミュージックなど幅広いジャンルから多彩なアーティストとプロデューサーが集結。それぞれが独自の視点で、デュラン・デュランの近年のシングル中でも特に高揚感溢れるこの曲に、新たな魅力を付け加えている。

Duran Duran - "Free to Love," Horse Meat Disco remix.

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=w8FTnkNVmq0 ]

このプロジェクトを振り返って、ニック・ローズは次のように述べている。

「曲の方からリミックスを求めてくることがあって、私たちは従うしかありません。“Free To Love”が、まさにその好例でした。私たちは、現在活躍する最高のリミックスアーティストたちとコラボレーションしたいと考えました。長らくやっていなかった試みではありましたが。ある種の賭けでもあり、自分たちの曲がどう解釈されるのか見当もつかなかったのですが、結果にはこれ以上ないほど感激しています。

ダンスミュージックのさまざまなジャンルを跨ぐアーティストたちと仕事をして、彼らが私たちの曲にそれぞれ異なるアプローチで臨む様子を見るのは、実に興味深い体験でした。音楽は自分の部屋に閉じ込めておくこともできるし、ホテルのドアを全開にして、他の部屋がどんな様子で、どんな音がしているのかを探りにも行くこともできるわけで…個人的には常に好奇心が旺盛で、未知のものほど胸が高まります。これらのリミックスは、素晴らしい冒険でした」

更にオリジナル曲について彼はこう続ける。

「ここ数年、私たちが目の当たりにしてきた無分別な強欲さや破壊から少し距離を置いて、人生がいかに尊いものかを思い出す時期だと思います。“Free To Love”は、すべての人が生きる上で享受すべき真の価値である自由と愛を信じる、すべての人に捧げるアンセムです。リミックスは、どんな人でも楽しんでもらえることを念頭に作りました。踊りたい人、明るい未来を信じるすべての人にとって、喜んでもらえる何かがあればと願っています」

Duran Duran - Free to Love (feat. Nile Rodgers) [Official Music Video]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=W1-2XVQs46U ]

同曲にフィーチャリング参加したナイル・ロジャースも、以下のコメントを寄せている。

「真の愛とは自由であり、無条件なもの。私がデュラン・デュランに抱く愛、そして私たちが共に作り上げてきた音楽の真髄は、楽曲に込められた最も深い意味をもつ愛を共有してきたからです。外の世界がどれほど混乱していても、スタジオ内の私たちは自由に、平和を愛することができるのです」

４月のリリース以来、「Free To Love」は、デュラン・デュランの近年の作品中で最も高く評価され称賛されてきた。長年のコラボレーターであるナイル・ロジャースと再タッグを組み、ダンスフロアのために作られた高揚感溢れるエネルギッシュなアンセムは、彼らの持ち味である洗練されたスタイルと、刺激的でモダンなエッジを見事に融合。NMEから“ファンクの要素を注入した応援歌”、CLASHから“煌めくディスコ調のシンセポップ”、The Sunから“完璧なサマーソング”、Classic Pop Magazineから“多幸感溢れるグルーヴ”と絶賛されている。

このリミックス集アルバム『Free To Love: Hot Star Remixes』には、トリクシー・マテル、ハリソン、バスティエンkHz、ホース・ミート・ディスコ、アリシア、ビフ・チトリンズ、DJホワイト・シャドウらが参加、それぞれ独自の手法で「Free To Love」にリミックスを施し、この最新ヒットを2026年の夏に向けたホットなクラブトラックに進化させ、いっそう盛り上げる。

また、この夏デュラン・デュランは2026年７月５日にロンドンで開催される『BSTハイドパーク』にヘッドライナーとして出演、同公演にはスペシャルゲストとしてシザー・シスターズ、ナイル・ロジャース＆シック、グルーヴ・アルマダらも参加する。

デュラン・デュラン（Duran Duran）とは

photo by Stephanie Pistel

デュラン・デュランは、ポップミュージック史上最も成功した影響力のあるバンドの一つ。英国バーミンガムで結成されたグループは、全世界で１億枚以上のレコード売上げを記録し、「Rio」、「Hungry Like The Wolf」、「Girls On Film」、「Ordinary World」をはじめ数々の比類なきヒットを放ち、何世代にもわたり人々から愛されてきた。長年のバンドメイトであるサイモン・ル・ボン、ニック・ローズ、ジョン・テイラー、ロジャー・テイラーは、シンセポップ・サウンドの先駆者であり、その圧倒的ライブパフォーマンスは広く知られるところ。ロックの殿堂入りを果たし、ソールドアウトのツアーと絶賛される作品のリリースを続け、音楽界の不朽のレジェンドとして君臨。2023年にリリースされたハロウィンがテーマの16枚目の前スタジオアルバム『Danse Macabre』は、10作目の全英トップ５入りを果たしている。

リリース情報

Duran Duran（デュラン・デュラン）

リミックス集アルバム『Free to Love: Hot Star Remixes』配信中

配信リンク：https://orcd.co/duranduran-freetolove-hotstarremixes

レーベル：Tape Modern

Tracklist

- Free To Love - Horse Meat Disco Remix- Free To Love - Harrison Remix- Free To Love - DJWS & THE DISCO_NECT Remix by DJ White Shadow- Free To Love - ALISSIA Remix- Free To Love - Biff Chitlins Agape Remix- Free To Love - Inner Galactic Remix by BastienkHz- Free To Love - Jersey Black Cat Remix by BastienkHz- Free To Love - Trixie Mattel Remix- Free to Love

■Music Videos:

「"Free to Love" (featuring Nile Rodgers)" HARRISON remix」https://www.youtube.com/watch?v=FGYx0clhQy4

「"Free to Love," Horse Meat Disco remix」https://www.youtube.com/watch?v=w8FTnkNVmq0

「Free to Love (feat. Nile Rodgers)」https://www.youtube.com/watch?v=W1-2XVQs46U

■Follow Duran Duran:

Website：https://duranduran.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@DuranDuran

Instagram：https://www.instagram.com/duranduran/

Facebook：https://www.facebook.com/duranduran

X: https://x.com/duranduran

TikTok：https://www.tiktok.com/@duranduran



ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。