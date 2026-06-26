睡眠計量 e-SPORTS CUP『SLEEP FIGHTER II』がYouTube Works Awards Japan 2026 「Best Brand Fandom部門」でGoldを受賞
eスポーツのイベント制作事業を展開する株式会社ＪＣＧ（本社：東京都江東区、代表取締役CEO：松本順一、以下、ＪＣＧ）が制作および大会運営を担当した、エスエス製薬株式会社「ドリエル」の睡眠啓発施策「睡眠計量 e-Sports CUP『SLEEP FIGHTER II』」（以下SLEEP FIGHTER II）が、YouTube Works Awards Japan 2026の「Best Brand Fandom部門」においてGoldを受賞しました。
「SLEEP FIGHTER II」とは
SLEEP FIGHTER IIは、エスエス製薬株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：元島 陽子）が展開する睡眠改善薬「ドリエル」（指定第2類医薬品）の良質な睡眠を取ることで日々を最大限に充実させることを応援する啓発活動「能動睡眠プロジェクト～挑戦しよう、まず寝よう～」の一環として開催された大会です。睡眠をスコア化し、eスポーツの勝敗ルールに組み込むという異色の大会「SLEEP FIGHTER」の第2弾として、2025年7月5日（土）に両国KFCホールにて実施されました。
ＪＣＧは対戦格闘ゲーム『STREET FIGHTER 6』を舞台に、プロゲーマー、ストリーマーやVTuberを含む20名の選手が参加する大会として、制作および大会運営を支援しました。
今後も企業・ブランドと生活者を繋ぐファンコミュニティの形成や、eスポーツ業界のさらなる発展に尽力してまいります。
「SLEEP FIGHTER II」概要
【広告主】エスエス製薬株式会社
【広告会社】株式会社 電通
【制作会社・関連会社】株式会社AOI Pro.／株式会社ClaN Entertainment／株式会社ＪＣＧ／株式会社D2C／株式会社フラットベース（※50音順）
【ブランド】ドリエル
【大会日程】2025年7月5日（土）
【大会の本配信】https://www.youtube.com/watch?v=x8KSu2B-3xo
【広告賞】YouTube Works Awards Japan 2026 Best Brand Fandom部門 Gold
https://services.google.com/fh/files/events/ytwaj_2026_casestudy.pdf
会社概要
ＪＣＧは、eスポーツのオンライン大会プラットフォームを提供する国内最大級のeスポーツプロバイダーです。年間1,000回以上に及ぶeスポーツのオンライン／オフライン大会を組成・運営し、年間延べ29.2万人の方にご参加いただいております。
また、「信頼・安心・夢中な場を提供する企業であり続ける」という社会的理念のもと、eスポーツ大会・イベントを通じたユーザーコミュニティの形成・活性化をサポートしています。
株式会社ＪＣＧ 公式サイト：https://jcg.co.jp/