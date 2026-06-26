TVアニメ『LV999の村人』2026年7月1日（水）放送開始！第1話「Lv1 世界の仕組み」あらすじ・先行カットを公開

グリーエンターテインメント株式会社

TVアニメ『LV999の村人』が、2026年7月1日（水）24:00よりテレ東、BSフジにて放送開始となります！あわせて、ABEMA、DMM TVでは2026年7月1日（水）24:00より独占見放題配信開始！第1話は地上波同時配信、第2話以降は地上波1週間先行にて配信されます。

放送に先駆け、第1話「Lv1 世界の仕組み」の先行カット・あらすじを公開いたしました。あわせて、各話台本ハッシュタグキャンペーン、ならびに株式会社SANKO MARKETING FOODSとのタイアップ施策も同時に始動いたします。

『LV999の村人』は「小説家になろう」にて2015年から連載開始し、「KADOKAWA」にて刊行されている星月子猫氏（イラスト：ふーみ氏）による人気小説で、原作小説全8巻が発売中です。

「月刊コンプエース」にてコミカライズも連載されており1～20巻が発売中。作品人気は日々勢いを増し続け、シリーズ累計400万部を突破しています。

最新情報は、引き続き公式サイト（ https://lv999-anime.com/ ）や公式X（ @lv999_anime(https://x.com/lv999_anime?s=20) ）から配信します。

第1話「Lv1 世界の仕組み」あらすじ

生まれ持った役割により強さが決まり、人間と魔族が対立している世界。最弱の「村人」でありながらLV999に達した鏡浩二は、モンスター討伐に訪れた洞窟で、魔族の少女アリスを狙う勇者レックス一行と遭遇する。鏡は圧倒的な力で勇者たちの攻撃からアリスを守り、その常識外れな強さで彼らを圧倒する。そして鏡はレックスたちに意味深な言葉を残していく。

放送・配信情報

■第1話放送情報

テレ東：2026年7月1日（水）24:00 ～

BSフジ：2026年7月2日（木）24:30 ～

■配信情報

・ABEMA・DMM TVにて2026年7月1日（水）24:00 ～独占見放題配信開始

（第1話地上波同時、第2話以降地上波1週間先行）

※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。

OPアーティストによる同時視聴会・ノンクレジットOP映像解禁

ノンクレジットオープニング映像を、グリーエンターテインメント公式YouTubeチャンネル(@gree_ent_anime(https://www.youtube.com/channel/UCX34wuta-mYtZhKr3lS5nwg))にてプレミア公開いたします。TVアニメ第1話の放送と続けてお楽しみください。

あわせて、OPアーティストである藍月なくる・棗いつき両氏による、TVアニメ『LV999の村人』第1話およびノンクレジットOPの同時視聴会を開催します。

▼プレミア公開日時

2026年7月1日（水）24:30～

※同日24:00～放送の第1話終了後

▼プレミア動画公開待機ページはこちら

https://youtu.be/4iRiuYov9pY

▼オープニングテーマ情報

「Not a Hero」／藍月なくる&棗いつき

作詞：棗いつき

作曲：草野華余子

編曲：BLACK ALBATROSS



▼アニメ第1話・ノンクレジットオープニング同時視聴会はこちらから

※YouTube LIVEの配信URLは、確定次第『LV999の村人』TVアニメ公式Xアカウント（@lv999_anime(https://x.com/lv999_anime?s=20)）にて改めてお知らせいたします。

第1話台本プレゼントキャンペーン実施

TVアニメ「LV999の村人」放送開始を記念いたしまして「LV999の村人」公式Xにてハッシュタグキャンペーンを実施いたします。

公式Xアカウント（@lv999_anime(https://x.com/lv999_anime)）をフォローして「#LV999の村人」を付け、各話の感想を投稿していただきましたフォロワー様から、キャスト直筆のサイン入り台本をプレゼントいたします。

【応募方法】

１.TVアニメ『LV999の村人』公式Xアカウント（@lv999_anime(https://x.com/lv999_anime)）をフォロー

２.TVアニメ『LV999の村人』公式Xアカウントの対象ポストをリポストする

３.ハッシュタグ「#LV999の村人」をつけて各話の感想を投稿

※すでに対象の公式Xアカウントをフォローされている方は、２.、３.のみで応募完了となります

※引用(引用リツイート)は対象外となる場合がございます

※各景品について、応募はおひとり様1回限りとなります

【応募期間】

2026年7月1日（水）23:30 ～ 2026年7月8日（水）22:59

【景品内容】

・猪股慧士さん（鏡 浩二役）、東山奈央さん（アリス役）、江頭宏哉さん（タカコ役）、島崎信長さん（レックス）、石見舞菜香さん（クルル役）、古賀葵さん（ティナ役）、Lynnさん（パルナ役）、梅原裕一郎さん（メノウ役）寄せ書きサイン入り第1話台本：2名様

・Amazonギフトカード1,000円：3名様

※景品内容は予告なく変更となる場合がございます

SANKO MARKETING FOODSとのタイアップ開始

2026年6月27日（土）より、関東・東海エリアの合計38店舗にて、放送記念タイアップを開始いたします。

＜タイアップ実施概要＞

【実施期間】

2026年6月27日（土）～ 2026年7月26日（日）

【実施店舗】

・コラボメニュー販売対象店舗：計5店舗

金の蔵（池袋サンシャイン通り店）

宮益坂下酒場（渋谷店）

肉問屋直送 焼肉万里（大宮すずらん通り店／竹ノ塚店／武蔵浦和店）

・コラボ掲出店舗：計33店舗

炙り屋 鱻 せん

立ち寿司 アカマル

牧原鮮魚店（イオンモール長久手店／イオンモール大高店／イオンモール常滑店）

湘南台酒場

寿司居酒屋 まるがまる 高田馬場店

魚とsakanaイオンモール岡崎店

まめったい商店（東向島店／鹿島田酒場／元住吉店／野方店／ひばりが丘店）

マグロ＊リスペクト

マキハラ商店イオンモール則武

すし・海鮮丼のマキハラmozo ワンダーシティ店

アカマル屋鮮魚店（府中店／大山店／大宮すずらん通り店／溝の口店／北千住西口駅前店／北千住宿場町通り店／武蔵浦和店／府中店／大宮一番街店／大宮すずらん通り店／川崎東口店／新小岩店／小岩店／秋津店／江戸川橋店／横浜西口本店／阿佐ヶ谷店）

【特典】

・来場者特典：ビジュアルポストカード（3種ランダム）

・コラボメニュー特典：オリジナルミニキャラコースター（4種ランダム）

※コラボメニュー特典はコラボメニュー販売対象店舗計5店舗でのご注文のみで配布いたします。

※来場者特典は38店舗全てで配布いたします。

※各コラボメニューおよびノベルティは先着順・数量限定となっております。各店舗の販売状況により、品切れ、販売終了となる場合がございます。ご来店前に店舗までお問合せください。

※特典の絵柄はお選びいただけません。

イントロダクション

剣と魔法の世界、アースクリア。この世界で人々はレベルと生まれながらの役割を持つ。

戦士、武闘家、僧侶、魔法使い、盗賊、商人、狩人、呪術師、王、賢者、勇者。

そして最もその人口が多く、力無き、最弱の役割……「村人」。

ある日、モンスターに襲われる村人の親子。

そこに颯爽と現れ、軽々とモンスターを倒す青年に親子は驚愕する。

「鏡浩二、村人……。レベル……999!?」

LV999の極致に至り、定められた生き方に抗う村人、鏡浩二。

魔族の頂点である魔王の娘、アリス。

二人は出会い、仲間たちとともに魔族と人間の共存を目指す。

「対立」することを運命づけられた世界で

彼らを待ち受けるこの世界の仕組みとは……！

作品情報

▼放送情報

2026年7月より、テレ東、BSフジにて放送開始

・テレ東：2026年7月1日（水）より 毎週水曜 24:00 ～

・BSフジ：2026年7月2日（木）より 毎週木曜 24:30 ～

<配信情報>

ABEMA、DMM TVにて独占見放題配信開始

（第1話地上波同時、第2話以降地上波1週間先行）

※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。

▼スタッフ

原作：星月子猫『LV999の村人』(KADOKAWA刊)

キャラクター原案：ふーみ

監督：葛西良信

シリーズ構成：藤田伸三

キャラクターデザイン：松本健太郎

サブキャラクターデザイン：岩岡優子

プロップ＆モンスターデザイン：樫内乃恵子

美術監督：堺 駿介

色彩設計：佐野ひとみ

色彩設計補佐：会沢可奈

撮影監督：藤野祐介

撮影監督補佐：山城悠以

３DCGディレクター：織田頼信

２Dデザインワークス：徳丸仁志

編集：池田康隆

音響監督：小泉紀介

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：中村 博

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

オープニングテーマ：藍月なくる&棗いつき「Not a Hero」

エンディングテーマ：ゆきむら。「HP」

▼キャスト

鏡 浩二：猪股慧士

アリス：東山奈央

タカコ：江頭宏哉

レックス：島崎信長

※正式な漢字表記は「たつさき（山へんに立・可）」の「崎」となります。

クルル：石見舞菜香

ティナ：古賀 葵

パルナ：Lynn

メノウ：梅原裕一郎

▼WEB

公式サイト：https://lv999-anime.com/

公式X：https://x.com/lv999_anime（推奨ハッシュタグ：#LV999の村人）

▼権利表記

(C)星月子猫・ふーみ/KADOKAWA/「LV999の村人」製作委員会

原作小説・コミカライズ情報

▼原作小説1~8巻が好評発売中！

『LV999の村人』

（KADOKAWA刊）

著者／星月子猫 イラスト／ふーみ

https://www.kadokawa.co.jp/product/321602000347/

▼コミカライズ1~20巻が好評発売中！

『LV999の村人』

（KADOKAWA/角川コミックス・エース）

著者／岩元健一 原作／星月子猫 キャラクター原案／ふーみ

https://web-ace.jp/compace/contents/243/

■本件に関するお問い合わせ先

グリーエンターテインメント株式会社 広報担当

東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

E-mail：info-ent-anime@gree.net

URL：https://gree-entertainment.com/