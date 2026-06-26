7STARS DESIGN ファウンダー 堀内俊哉氏 × ZOZOSTUDIO 企画展「BUG & PEACE」を7月4日より開催 限定Tシャツを同日よりZOZOTOWNで販売開始

株式会社ZOZO

「7STARS DESIGN」（※）のファウンダー・堀内俊哉氏と、西千葉にあるクリエイティブ拠点「ZOZOSTUDIO」がコラボレーションした限定Tシャツを、7月4日（土）よりZOZOTOWNで受注販売、ZOZOSTUDIOで展示・販売します。



本アイテムは、2年の制作期間を経て発表された、「7STARS DESIGN」と「Hot Wheels Collectors Japan Convention」とのコラボレーションによって誕生したミニカーモデル「BUG & PEACE」のインサイドストーリーから着想を得て制作したもので、アートワークやその着想の源泉となったアーカイブをデザインに取り入れています。



また、西千葉のZOZO本社屋向かいに位置する「ZOZOSTUDIO COFFEE」内のアート展示スペース「TINY CORNER GALLERY」では、7月4日（土）から7月20日（月・祝）まで、堀内氏による企画展「BUG & PEACE」を開催します。会場では、アートワークの展示・販売に加え、限定Tシャツ3型の展示および一部カラーの販売を行うほか、7月4日（土）18:00からオープニングレセプションを実施し、堀内氏も来場予定です。



（※）「7STARS DESIGN」は、2025年7月7日に30周年を迎えたことを区切りに制作活動の終了を発表。

＜コラボレーション限定アイテムについて＞

（左上から）

BUG AND PEACE Tシャツ（2色展開）：5,500円（税込）

BROTHER KAWABUNGA Tシャツ（3色展開）：6,600円（税込）

RAT MOBILE Tシャツ（4色展開）：7,700円（税込）

※BUG AND PEACE Tシャツは、ZOZOTOWNでの受注販売に加え、ZOZOSTUDIOで在庫販売を実施します。

※BROTHER KAWABUNGA Tシャツは、アイボリー・チャコールはZOZOTOWNでの受注販売に加え、ZOZOSTUDIOで在庫販売を実施します。オレンジはZOZOTOWNでの受注販売のみ実施します。

※RAT MOBILE Tシャツは、ホワイト・ネイビーはZOZOTOWNでの受注販売に加え、ZOZOSTUDIOで在庫販売を実施します。イエローはZOZOTOWNでの受注販売のみ、ブラックはZOZOSTUDIOでの在庫販売のみ実施します。

ZOZOTOWN販売アイテムについて（一部カラーを除く）

・受注販売期間：2026年7月4日（土）12:00 ～ 2026年7月26日（日）23:59

※販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・商品名・商品ページURL：

BUG AND PEACE Tシャツ：https://zozo.jp/shop/zozomesse/goods/108211540

BROTHER KAWABUNGA Tシャツ：https://zozo.jp/shop/zozomesse/goods/108211543

RAT MOBILE Tシャツ：https://zozo.jp/shop/zozomesse/goods/108211546

※7月4日（土）12:00より公開

・お届け時期：2026年8月上旬～8月中旬予定

＜企画展 概要＞

・企画展：BUG & PEACE

・開催日時：2026年7月4日（土）～ 2026年7月20日（月・祝） 10:00～18:00

・オープニングレセプション：2026年7月4日（土）18:00～21:00

・開催場所：ZOZOSTUDIO COFFEE内 TINY CORNER GALLERY（千葉県千葉市稲毛区緑町1-16-6）

・販売商品：アートワーク、Tシャツ（全3型、一部カラーを除く）

※商品や決済情報に関する詳細は、公式Instagramアカウント「ZOZOSTUDIO／ZOZOの広場（@zozostudio_coffee(https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fzozostudio_coffee%2F&is_from_rle)）」をご確認ください。

＜「TINY CORNER GALLERY」について＞

「TINY CORNER GALLERY」は、西千葉のZOZO本社屋向かいに位置する「ZOZOSTUDIO COFFEE」の一角に誕生したアート展示スペースです。作品展示を通じてアーティストの世界観を発信するとともに、アーティストにまつわるアイテムをZOZOTOWNで展開していきます。ZOZOらしさである「ソウゾウのナナメウエ」を生み出し発信していく拠点として、ファッションとアートが交差するカルチャーを広げていきます。

＜堀内俊哉氏プロフィール＞

デザイナーである父の仕事を学生時代より手伝い、美術の基礎を学ぶ。レコード会社勤務を経て90年代に原宿にて「7STARS DESIGN」をスタート。初期のUNDERCOVERやA BATHING APE(R)などにデザインを提供。その後、様々なブランドやエンタテインメントのデザインを提供する傍ら、ハンドライティングの技法を用いてSKATEBOARD、HOT ROD、MOTOR CYCLEにまつわるオリジナルアートワークを制作。SUPREME、NIKE SB、FTCなどグローバルにもデザインを提供。昨年「7STARS DESIGN」が30周年を迎えたことを機に制作活動に節目をつけ、現在は原点回帰、単身でデザインとアートワーク制作の研鑽に勤める日々を営んでいる。