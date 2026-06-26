【愛媛・松山】建売住宅に「乾太くん」を標準搭載！家事時短を極めた『時短住宅』が続々完成！

株式会社アート不動産

愛媛県松山市を中心に不動産業を展開する株式会社アート不動産（本社：愛媛県松山市、代表取締役：吉田宏）の開発事業部は、共働き世帯や子育て中の忙しいご家族に向けた「家事時短」を叶える新しい『時短住宅』の販売を強化いたします。

お客様からの「建売でも注文住宅のような充実した設備が欲しい」「家事の時間を減らしたい」という声にお応えし、大容量のガス衣類乾燥機「乾太くん（8kg）」やビルトイン食洗機、室内物干しなどを基本仕様として導入いたしました（※）。日々の負担を劇的に軽減し、ご家族のゆとりある時間を創出します。（※間取り等の条件により、一部導入できない物件もございます）

■ 開発の背景：建売住宅にも「注文住宅の喜び」を

日々の接客の中で、お客様から「乾太くんを入れたい」というご要望を度々いただいておりました。注文住宅で圧倒的な人気を誇るこの設備を建売住宅にも導入することで、お客様に喜んでいただきたいという思いが本プロジェクトの出発点です。

ターゲットとなる20代～30代の共働き・子育て世代にとって、時間は何よりも貴重です。そこで特定のシリーズに限定せず、当社が手掛ける建売住宅の「新たなスタンダード」として、これらの時短設備を基本導入することにいたしました。

■ 『時短住宅』が提供する3つの特徴

1. 大容量8kg「乾太くん」標準設置と、広々2.5～3帖の洗面空間

家族全員の洗濯物を一度に乾燥できる、リンナイのガス衣類乾燥機「乾太くん（8kgタイプ：RDT-80）」を洗面所に標準設置。さらに、間取りが許す限り一般的な2帖の洗面所を「2.5帖～3帖」へと拡張しました。脱衣かごを置いても足元にゆとりがあり、室内物干し（ホスクリーン）へ衣類を掛ける作業も圧迫感なくスムーズに行えます。

2. 花粉・PM2.5対策に最適化された「究極の室内干し環境」

近年、花粉やPM2.5への懸念から「洗濯物を外に干さない」ご家庭が増加しています。これに対応するため、洗面所の天井に室内物干し「ホスクリーン」を設置。さらに電気式の「浴室乾燥機」も併用可能にしました。トリプル活用により、天候や空気の汚れを一切気にせず、大量の洗濯物をいつでも快適に乾燥させることができます。

3. ビルトイン食洗機で毎日の後片付けもラクラク

システムキッチンには、ビルトイン食器洗い乾燥機を標準搭載。夕食後の面倒な食器洗いから解放され、手荒れの予防や節水にも貢献します。洗濯と食器洗いの時間を短縮することで、ご家族でゆったりとくつろぐリビングでの時間を生み出します。

■ 物件概要・現地案内について

松山市をはじめ、砥部町、松前町、伊予市、東温市などの各エリアにて、本仕様を採用した『時短住宅』が続々と完成しております。実際の設備や広々とした家事動線をご体感いただける完成済み物件の見学も随時受付中です。

・展開エリア：愛媛県松山市、砥部町、松前町、伊予市、東温市など

・主 要 設 備：リンナイ ガス衣類乾燥機「乾太くん」8kgタイプ（RDT-80）

広々洗面空間（2.5～3帖 ※一部物件除く）

ビルトイン食器洗い乾燥機

浴室暖房乾燥機（電気式）

室内物干し（ホスクリーン）

・見 学 予 約：完成済み物件の現地案内可能です。詳細はお問い合わせください。