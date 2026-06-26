【国際調理製菓専門学校】学生が収穫した小麦を使って商品開発

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループ 学校法人 国際総合学園 国際調理製菓専門学校（以下「本学」、新潟県新潟市 学校長：椎谷一幸）は、調理師学科（調理師養成1年制課程）が6月18日（木）に弥彦村で「小麦収穫」を行いました。

2025年2月に弥彦村と包括連携協定を締結後、同様に連携している株式会社伊彌彦の協力の下、本学の調理師学科1年生の学生が小麦の収穫体験を行いました。

収穫した小麦を株式会社伊彌彦に製粉していただき、その小麦粉を太洋軒製麺所で麺に加工。最後に本学が麺の商品とする食料産業構造である「フードチェーン」を実現し販売することになります。

昨年度は冷やし担々麺をスープから学生とともに作り、今年度も新たな商品開発を行います。

・指導者の日本料理荒川誉明講師コメント

「まずは麺を茹でてみて麺だけで味わうことからスタートし、スープや具材を学生と考えます。まずは弥彦産の小麦粉を活かすこと。そして、美味しいものを完成させることに学生と一緒に取り組んでいきたいと考えています。」と話してくれました。

11月18日（水）にテイクアウト形式で販売し、学生が実習の成果として作った、かつ丼や親子丼と一緒に販売いたします。

本学は、国家資格「調理師免許」が取得可能な「シェフ学科（2年制）」「健康調理学科（2年制）」「カフェ学科（2年制）」「調理師学科（1年制）」、国家資格「製菓衛生師」が取得可能な「パティシエ学科（2年制）」、国家資格「栄養士」が取得可能な「栄養士学科（2年制）」の6学科を中心に、全10学科で構成される「食」の総合校です。

開校から大切にしている教育内容として4つの柱があり、「実践教育」「食材教育」「国際教育」「人間性教育」を掲げ、教育活動を推進しております。なかでも実践教育の場として活用しているのが、販売実習です。

今回のような学生が主体となる食育実習、販売実習で経験したことを糧に、学生には食の業界のあらゆる場所で大いに飛躍するべく指導をしております。

■国際調理製菓専門学校 ＜公式HP＞ https://food-673.jp/

設置学科

調理師養成課程：シェフ学科、健康調理学科、カフェ学科、調理師学科

製菓衛生師養成課程：パティシエ学科

栄養士養成課程：栄養士学科

大学併修学科：食・ライセンス大学科、食ビジネス・情報大学科

その他：フードプロデュース科、健康フードビジネス科

所在地：新潟県新潟市中央区古町通6番町953番1

代表者名：学校長 椎谷一幸

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/