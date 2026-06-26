【ABEMA PPV】Mrs. GREEN APPLEのスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』ツアーファイナルとなるMUFGスタジアム公演を7月5日18時30分より生配信決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」にてMrs. GREEN APPLEのスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』の模様を、2026年7月5日（日）18時30分より生配信することを決定いたしました。また、本イベントのチケットを6月26日（金）12時より発売開始いたします。

本ツアーは、東京・MUFGスタジアムで4月と7月に計4日間、大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間の計6日間にわたり開催されます。MUFGスタジアム（国立競技場）での4日間開催は、嵐に続き史上2組目、バンドとしては史上初の快挙となります。さらに、ヤンマースタジアム長居の2公演と7月のMUFGスタジアム2公演はファンクラブ会員限定公演となっており、こちらもアーティスト史上初の試みです。

このたび「ABEMA PPV」では、ファンクラブ会員限定という特別な空間で行われる7月5日（日）のツアーファイナルを生配信。『ゼンジン未到』シリーズは、Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代からライブハウス規模で開催してきた象徴的なツアーであり、2024年夏の『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』以来、およそ2年ぶりの開催となります。なお、生配信終了後の7月12日（日）より24時間限定のアーカイブ配信も実施いたします。プレミアムな一夜となる『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』を、ぜひ配信にてお楽しみください。

本配信は、「ABEMA PPV」にて6月26日（金）12時からチケットの販売（※1）を開始し、チケットを5,000円（税込）で購入し、視聴することができます（※2）。Mrs. GREEN APPLEによる圧巻のライブパフォーマンスに、ぜひご注目ください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザにてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。

（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、500円の手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／『Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』生配信 概要

※画像をご使用の際は【(C) Mrs. GREEN APPLE All Rights Reserved.】のクレジット表記をお願いいたします

▼出演者

Mrs. GREEN APPLE

▼配信日時

【生配信】2026年7月5日（日）18時～（本編開始18時30分～）

【アーカイブ配信】2026年7月12日（日）0時～

▼アーカイブ配信

2026年7月12日（日）23時59分まで

※生配信はアーカイブ配信非対応となります

▼視聴料金

5,000円（税込）

※アプリでのご購入は500円の手数料を含みます

▼販売期間

【生配信】2026年6月26日（金）12時～2026年7月5日（日）21時30分

【アーカイブ配信】2026年7月5日（日）21時30分～2026年7月12日（日）20時

▼視聴購入URL

【生配信】https://abema.tv/live-event/e24ee76b-4c97-4fd8-aefb-9305533faf87

【アーカイブ配信】https://abema.tv/live-event/737d0a89-f63a-46f4-8b91-7b065a79a1de

■アーティストプロフィール

Mrs. GREEN APPLE

大森元貴 (Vo/Gt)、若井滉斗 (Gt)、藤澤涼架 (Key)による3人組バンド。 2013年結成。2015年EMI Recordsからミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。 以来、毎年1枚のオリジナルアルバムリリースと着実なライブ活動を続け、2019年12月から行われた初の全国アリーナツアー『エデンの園』は東名阪公演を即日ソールドアウト。

メジャーデビュー5周年となる2020年7月8日(水)に初のベストアルバム『5』をリリースし、オリコン週間合算アルバムランキング、Billboard 総合アルバム・チャートにて1位を獲得。同時に“フェーズ1完結”を宣言し、突如活動休止を発表。

約1年8ヶ月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に“フェーズ2開幕”とし活動を再開。同年7月8日(金)にミニアルバム『Unity』をリリースするとともに、一夜限りの復活ライブ『Utopia』を開催、また、映画「ONE PIECE FILM RED」に劇中歌「私は最強」を提供、11月9日(水)に映画「ラーゲリより愛を込めて」主題歌「Soranji」をリリースした。「第64回日本レコード大賞」において「ダンスホール」で優秀作品賞を受賞した。

バンド結成10周年を迎えた2023年は、『Attitude』以来4年ぶり5枚目のオリジナルフルアルバム『ANTENNA』を7月5日(水)にリリース、7月8日(土)9日(日)にさいたまスーパーアリーナ、7月15日(土)16日(日)に大阪城ホール、8月3日(木)4日(金)にAichi Sky Expoにて自身最大規模のアリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』、さらに8月12日(土)13日(日)には初のドームライブ『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』を埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）で開催した。「第65回日本レコード大賞」において「ケセラセラ」で「レコード大賞」を受賞、「第74回NHK 紅白歌合戦」への初出場を「ダンスホール」で果たした。

2024年1月17日(水)に映画『サイレントラブ』主題歌「ナハトムジーク」をリリース、さらにTVアニメ『忘却バッテリー』オープニング・テーマ「ライラック」、映画『ディア・ファミリー』主題歌「Dear」、「コロンブス」、テレビ朝日系列2024スポーツ応援ソング「アポロドロス」、Honda 新型FREED CMソング「familie」と、4月から8月にかけて5ヶ月連続でシングルをリリースした。また、7月6日(土)、7日(日)にノエビアスタジアム神戸、7月20日(土)、21日(日)に横浜スタジアムで、日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアー『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』を開催した。2023年12月から2024年3月にかけて行ったツアー『The White Lounge』を映画化して9月に『The White Lounge in CINEMA』として全国公開すると、興行収入18.9億円を突破、24年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となる大ヒットを記録。10月には世界最大級のアリーナ・Kアリーナ横浜にて10日間に及ぶ“定期公演”『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を開催した。11月29日(金)には映画『聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～』主題歌「ビターバカンス」をリリース。そして「第66回日本レコード大賞」において史上初となるバンドで2年連続の「レコード大賞」受賞を果たし、「青と夏～ライラック 紅白SP」で「第75回NHK紅白歌合戦」に2年連続で出場した。

主要ストリーミングサービスにおいて「lulu.」「GOOD DAY」「breakfast」「天国」「クスシキ」「ダーリン」「ビターバカンス」「familie」「アポロドロス」「コロンブス」「Dear」「ライラック」「ナハトムジーク」「ANTENNA」「Magic」「ケセラセラ」「Soranji」「私は最強」「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」「ダンスホール」「ニュー・マイ・ノーマル」「Attitude」「CHEERS」「lovin’」「インフェルノ」「ロマンチシズム」「僕のこと」「青と夏」「点描の唄（feat.井上苑子）」「春愁」「Love me, Love you」「WanteD! WanteD!」「Speaking」「StaRt」の34曲が総再生数1億回を突破している。（アーティスト別単独1位。「青と夏」は9億回、「点描の唄（feat.井上苑子）」「ダンスホール」「ライラック」は8億回、「インフェルノ」「Soranji」「ケセラセラ」は7億回、「僕のこと」は6億回、「ロマンチシズム」「Magic」は4億回を突破）。Billboard JAPAN及びオリコンによると、全楽曲での国内累計ストリーミング数が160億回を超える史上初のアーティストとなっている。

デビュー10周年を迎える2025年を“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、さまざまなプロジェクトを発表。7月8日(火)にアニバーサリーベストアルバム『10』をリリースし、7月26日(土)、27日(日)に神奈川・山下ふ頭特設会場で2日間で10万人動員した野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』を開催、全国の商業施設とコラボレーションした。

NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング「ダーリン」、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クール オープニングテーマ「クスシキ」、映画『#真相をお話しします』主題歌「天国」、フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング「breakfast」、サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort(R)︎ テーマソング「Carrying Happiness」、「キリン 午後の紅茶」CMソング「夏の影」、キリングッドエールCMソング「GOOD DAY」といった6ヶ月連続を含む7曲の新曲もリリース。

第39回 日本ゴールドディスク大賞』の邦楽部門「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」、『第48回日本アカデミー賞』で新設された特別賞「主題歌賞」（映画『ディア・ファミリー』主題歌「Dear」にて）、『MTV VMAJ 2025』での“Video of the Year”を含む史上初の2年連続4冠、さらに国内最大規模の国際音楽賞として開催された「MUSIC AWARDS JAPAN」にて音楽的に創造性、芸術性が優れているアーティストを讃える“最優秀アーティスト賞”を受賞。10月から12月にかけては、12公演で55万人を動員した自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』を開催、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』とライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』を11月28日(金)に同時公開、2作あわせてての総動員数約62万人、累計興収約15億円を突破するヒットを記録している。（※興行通信社調べ）。12月から2026年3月にかけて東京・福岡・大阪で展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」が開催されている。

国内2大主要チャート「オリコン年間ランキング 2025」で3冠、「Billboard JAPAN 2025年 年間チャート」で7冠を獲得、さらにアニバーサリーベストアルバム『10』が、12月22日付「オリコンデイリーアルバムランキング」において累積売上100万枚を突破しミリオンセールスを記録（ロックジャンルでは13年6カ月ぶり、令和に入って初の快挙）、「ダーリン」でレコード大賞3連覇を果たし、3年連続で出場したNHK紅白歌合戦では大トリを務め、12月31日で「フェーズ２」を完結した。2026年1月1日に「フェーズ３」を開幕し、最初のシングルとして「lulu.」をリリース。4月にはNHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌の「風と町」をリリースした。2026年秋頃に約3年振りのオリジナルフルアルバムをリリースすることも発表している。

IFPI(国際レコード・ビデオ制作者連盟)の発表による2025年の世界最多売上アーティスト（Official Biggest-Selling Global Artist of the Year 2025）で、Mrs. GREEN APPLEが13位に、アニバーサリーベストアルバム『10』は世界最多売上アルバム（Official Biggest-Selling Global Album of the Year 2025）で10位にランクインし世界規模でのセールスを記録した。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

■ABEMA PPVとは

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ