【小田急線町田駅直結】9月25日(金)「駿河屋 町田モディ店」がグランドオープン！

株式会社 駿河屋駅から近く便利なロケーション！ホビーアイテムは「駿河屋 町田モディ店」にお任せください！

「駿河屋 町田モディ店」が、小田急線町田駅西口から直結の「町田モディ」7階にオープンいたします。

30万点以上ものアイテムをずらりとご用意し、マニアなお客様からご家族までお楽しみいただける、小田急線・JR横浜線沿線のみなさまに愛されるホビーショップを目指します。

オープンに先駆けて、9月11日(金)からは先行買取を開始いたします。

アニメ雑貨、フィギュア、プラモデルなど30万点の圧倒的品揃え！

アニメ雑貨、フィギュア、プラモデルを中心に、ゲーム、おもちゃ、ポケモンカードゲーム、ワンピースカードゲーム、ぬいぐるみなど、駿河屋自慢の幅広いジャンルの新品・中古アイテムが勢揃い。

最新作から懐かしの逸品まで、圧倒的な品揃えでお客様をお迎えします。

何度足を運んでも新しい発見がある、駿河屋ならではの“宝探し”体験をお楽しみください。

9月11日(金)より先行買取開始！オープン記念買取キャンペーンも開催予定

先行買取開始と同時に超お得な「買取キャンペーン」を開催予定です。

最新のアイテムからレトロなものまでしっかり査定しますので、是非この機会にまとめてお売りください。

ネットで評判の駿河屋の高価買取を「駿河屋 町田モディ店」でご体験ください。

オープン記念「買取キャンペーン」「セール」の続報はこちら

オープンを記念して、お得な「買取キャンペーン」や「セール」の開催を予定しております。

今後の続報については駿河屋.JPの「駿河屋 町田モディ店」特設ページやSNS、店舗ページでも発表いたしますので、ぜひご確認ください。

「駿河屋 町田モディ店」特設ページ

お得な情報はこちらでチェック。

https://www.suruga-ya.jp/feature/machida_modi_open/index.html

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オープン予定

9月11日(金) 買取のみ開始

9月25日(金) 販売開始&買取

※日程は予告なく変更になる可能性があります

駿河屋 町田モディ店

所在地

東京都町田市原町田6-2-6 町田モディ7階

https://www.suruga-ya.jp/feature/realstore/machida_modi/index.html



■お取り扱い商品

アニメ雑貨、ゲーム雑貨、アイドル雑貨、プラモデル、フィギュア、ゲーム、おもちゃ、ポケモンカードゲーム、ワンピースカードゲーム、ぬいぐるみ

小田急線町田駅西口から直結「町田モディ」7階に「駿河屋 町田モディ店」が誕生！