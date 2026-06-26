【ハンドボール】男子日本代表U-19（ユース） 第1回強化合宿参加メンバーのお知らせ
公益財団法人日本ハンドボール協会は、2026年8月10日（月）から開催予定の「第11回男子ユース（U-19）ハンドボールアジア選手権」に向け、7月2日（木）から愛知県で実施する男子日本代表ユース（U-19）の第1回強化合宿の参加メンバーを、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
第１回強化合宿概要
・期間：2026年7月2日（木）～7月5日（日）
・場所：大同特殊鋼体育館（愛知県名古屋市）
合宿参加メンバーリスト
【スタッフ】
監督：嘉数 陽介 (公益財団法人日本ハンドボール協会)
アシスタントコーチ：子安 貴之 (公益財団法人日本ハンドボール協会／関西福祉科学大学)
GKコーチ：藤戸 量介 (公益財団法人日本ハンドボール協会／豊田合成ブルーファルコン名古屋)
ドクター：井上 卓 (公益財団法人日本ハンドボール協会／東京大和病院)
トレーナー：塩川 尊聖 (公益財団法人日本ハンドボール協会／東京城南整形外科)
アナリスト：三石 祐馬 (公益財団法人日本ハンドボール協会)
【選手】（ポジション／身長／年齢／所属）
弓削 俊輔
PV／187cm／18歳／関西大学
畑中 大翔
BP／177cm／18歳／中央大学
永田 奈也
BP／177cm／18歳／名城大学
宮川 零央
RW／179cm／18歳／関西大学
篠内 崇人
LW／171cm／18歳／明治大学
猿渡 龍信
PV／188cm／18歳／立教大学
越水 亮成
LW／182cm／18歳／中部大学
松浦 アルバ
BP／193cm／18歳／DJK Sportfreunde (ドイツ)
加藤 勇斗
GK／186cm／18歳／日本大学
辻村 光之介
BP／183cm／18歳／熊本国府高等学校
佐々木 蓮
BP／177cm／18歳／北陸高等学校
ヴァグネル 悠樹
BP／185cm／18歳／金沢市立工業高等学校
楠原 楓也
BP／165cm／18歳／大阪体育大学浪商高等学校
熊坂 修悟
BP／175cm／17歳／中部大学春日丘高等学校
川上 育夢
BP／169cm／17歳／長崎日本大学高等学校
高山 裕飛
GK／190cm／17歳／大分高等学校
高山 飛翼
BP／190cm／17歳／浦和学院高等学校
三宅 善太
BP／172cm／17歳／中部大学春日丘高等学校
稲石 惺
BP／178cm／17歳／岡崎城西高等学校
伴 兼匠
BP／184cm／17歳／近江兄弟社高等学校
葛本 康介
PV／183cm／17歳／桃山学院高等学校
犬塚 華斗
BP／188cm／17歳／桐光学園高等学校
松野 蓮音
BP／177cm／16歳／瓊浦高等学校
平山 舜也
GK／187cm／16歳／桐光学園高等学校
※年齢／所属は2026年6月26日時点
※ポジション：BP バックプレーヤー、LW レフトウィング、RW ライトウィング、PV ピヴォット、GK ゴールキーパー
第11回男子ユース（U-19）ハンドボールアジア選手権
会期：2026年8月10日（月）～8月21日（金）
開催地：未定
※当初はウズベキスタンで開催予定でしたが、6月24日、アジアハンドボール連盟より開催地変更の連絡がありました。代替地は決定次第、お知らせいたします。開催地変更にともない、大会日程や出場チーム、グループ分けなどが変更となる可能性があります。
出場チーム（予選ラウンド・グループ分け）
■グループＡ： ウズベキスタン、サウジアラビア、イラン、チャイニーズタイペイ、中国
■グループＢ： 日本、クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦、香港