ビズメイツグループに法人研修のヒップスターゲートが参画

ビズメイツ株式会社

ビズメイツ株式会社（東証グロース：9345、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木伸明、以下「当社」）は、2026年6月25日開催の取締役会において、株式会社ヒップスターゲート（以下「ヒップスターゲート社」）の株式取得および簡易株式交換による完全子会社化を実施することを決議し、同日付けで契約を締結いたしました。

左から：ヒップスターゲート 創業者 渡邉氏、ビズメイツ 代表取締役社長 鈴木、ヒップスターゲート 代表取締役 小田桐氏

■ 本件取引の目的と背景

当社は「人と企業が成長しあう多様性のある豊かな社会の実現」をパーパスに掲げ、グローバル人材育成ソリューションを提供してまいりました。現在は、さらなる事業拡大に向け、M&Aによるシナジー創出を重要な成長戦略と位置づけております。

新たにグループに迎えるヒップスターゲート社は、16年にわたる法人向け研修の実績と高いプログラム開発ノウハウを有し、「人的資本経営」の推進に直結するDE&I（ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン）領域に強みを持つ企業です。当社のグローバル育成ノウハウと、同社の実践的な研修プログラムを掛け合わせることで、企業が抱える「多様性を活かした組織変革」という課題に対し、独自の価値を提供できると判断し、完全子会社化を決定いたしました。

■ 本件取引により期待される3つのシナジー

１. 顧客基盤の相互活用によるクロスセルの推進

当社が関係構築してきた約1,600社の法人顧客に対して、ヒップスターゲート社の高付加価値な研修コンテンツを提案し、同社の営業・販売機会の最大化を図ります。これにより、顧客の多様なニーズに応えるソリューション提案力を強化し、早期の売上拡大を目指します。

２.「グローバル人材育成」領域における圧倒的なプレゼンスの確立

今後のグローバル人材育成では、単なる語学力の向上にとどまらず、次世代リーダーとしての資質や多様性を尊重する視座が不可欠です。本件取引で当社の語学・異文化適応能力育成と、ヒップスターゲート社の研修事業を融合させます。これにより、語学スキルからマインドセット、マネジメントスキルに至るまで、グローバル人材に必要な要素を網羅した「一気通貫」の育成プログラムをワンストップで提供し、他社にない競争優位性を確立します。

３.「人的資本経営」という成長市場への本格的参入

人的資本の開示義務化を背景に、企業における「多様性を活かした組織変革」への要請が強まり、実践的な研修ニーズがさらに高まっています。東京大学大学院監修による学術的権威と実績を持つヒップスターゲート社のDE&I研修を獲得することで、競合他社との差別化を図り、当社の事業ドメインを拡張して事業成長を加速させます。

■ 統合プロセス（PMI）を確実にする推進体制

教育研修事業やDE&I事業基盤をグループへ統合（PMI※）し、早期にシナジーを創出するためには、ヒップスターゲート社の創業者である渡邉良文氏および代表取締役の小田桐正治氏に引き続き経営をリードいただくことが不可欠です。

そのため、現金による株式取得と一部株式交換を組み合わせた買収手法を採用し、交付する当社株式には3年間の譲渡制限（ロックアップ）を課すとともに、両氏には最低3年間役員として留任いただきます。これにより、経営陣が一体となって中長期的な企業価値の向上とシナジー創出を牽引する、強固な体制を構築いたします。

※PMI（Post-Merger Integration）：M&A（企業の合併・買収）成立後の、経営・業務・組織などの統合プロセスを指します。

■ ビズメイツ株式会社 代表取締役社長 鈴木伸明 コメント

「この度、法人研修で高いノウハウを持つヒップスターゲート社、そして渡邉氏、小田桐氏という強力な経営陣をグループに迎えられることを大変嬉しく思います。当社は、M&Aによる事業領域の拡大とシナジー創出を重要な成長戦略と位置づけています。当社がさらなる成長に向けて事業を推進していく中で、語学力の向上だけでなく、次世代リーダーとしての多様性を尊重する視座やマネジメントスキルの育成は急務です。両社の強みを掛け合わせ、圧倒的な競争優位性を持つ『一気通貫』の育成プログラムを提供することで、当社のさらなる飛躍と事業拡大を実現してまいります。」

■ 株式会社ヒップスターゲート 創設者 渡邉 良文氏 コメント

「この度、ビズメイツグループに参画できることを大変嬉しく思います。今回の決断において最も大きな決め手となったのは、ビズメイツ様が掲げる『人と企業が成長しあう多様性のある豊かな社会の実現』というパーパスが、当社の事業の根幹と深く共鳴した点です。また、協議の過程において、当社の実績やプログラムを高く評価し、非常に強い期待を寄せていただいたことが、共に新たな挑戦へ向かう大きな原動力となりました。今後は両社の強みを掛け合わせ、多様性を活かした組織変革という企業の課題に対し、独自の価値を提供してまいります。」



■ 会社概要

ビズメイツ株式会社

代表者： 代表取締役社長 鈴木伸明

所在地：東京都千代田区神田須田町二丁目19番23号

設立：2012年7月3日

事業内容：ランゲージソリューション事業、タレントソリューション事業

URL：www.bizmates.co.jp

株式会社ヒップスターゲート

代表者：代表取締役 小田桐正治

所在地： 東京都港区赤坂八丁目5番6号

設立：2010年5月28日

事業内容: 研修事業

URL：hipstergate.jp

ビズメイツ株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

ビズメイツ株式会社 広報室 額田（ぬかだ）・姜（きょう）

TEL： 03-3526-2654（代表）

080-9550-6151（額田）080-8761-1917（姜）

Email：pr@bizmates.co.jp

お問い合わせフォーム：https://www.bizmates.co.jp/inquiry-corp/form_press/