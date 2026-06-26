Z 世代向けヘアケアブランド Mii＋（ミープラス）、『ILLIT LIVE ′PRESS START︎(ハート)️′ in JAPAN』東京公演の特別観覧シートへ抽選で 30 組 60 名様をご招待！

株式会社エイビイエス

株式会社エイビイエス（本社：静岡県静岡市）が展開する Z 世代向けヘアケアブランド「Mii＋（ミープラス）」は、人気グローバルガールグループ ILLIT の初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS START︎(ハート)️' in JAPAN』東京公演の特別観覧シートが当たるキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンでは、Mii＋商品を1,980 円(税込)以上ご購入いただいたお客様の中から抽選で 30 組 60 名様を、2026 年 7 月に TOYOTA ARENA TOKYO で開催される東京公演の特別観覧シートへご招待いたします。

対象は公式ストアに加え、Amazon・Qoo10 ・楽天市場・TikTok Shopのモール、全国の取扱店舗での購入も含まれます。「PLAY YOUR HAIR」をテーマに展開する Mii＋の人気アイテムを楽しみながら、1,980 円(税込)以上の購入で応募できるため、初めて商品を購入される方にも参加しやすいキャンペーンです。

【キャンペーン概要】

応募期間：2026 年 6 月 26 日（金）12:00 ～ 2026 年 7 月 9 日（木）23:59

賞品：『ILLIT LIVE 'PRESS START︎(ハート)️' in JAPAN』東京公演 特別観覧シート

当選人数：抽選で 30 組 60 名様をご招待

公演会場：TOYOTA ARENA TOKYO

公演日程：7 月 23 日（木）開場 17:00 / 開演 18:30、7 月 25 日（土）開場 15:30 / 開演 17:00、7 月 26 日（日）開場 15:30 /開演 17:00

応募条件：キャンペーン期間中に Mii＋全商品の中から1,980 円(税込)以上ご購入いただいた方が対象購入方法：公式サイト、モール（Qoo10・Amazon・楽天市場・TikTok Shop）、店頭が全対象

▼キャンペーン特設サイト

https://miiplus.jp/pages/illit-cp

※応募方法の詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください

【対象商品】

※1自社調べミープラス リペアブースターホイップ

価格：1,980円（税込）／容量：150mL ／香り：ホワイトティー

業界初※1の“髪の導入美容液”。

トリートメントの前に使用し、浸透力を高める新発想の“泡状ブースター”。濃密な“粗泡”が髪全体を包み込み、ダメージ部分へアプローチ。今お使いのトリートメントに“重ねるだけ”でワンランク上の仕上がりを実現します。

※2使用感には個人差がありますミープラス リペアブースターヘアマスク＜スムース＞

価格：1,980円(税込) ／容量：120g ／香り：ピーチ

Mii＋オリジナル処方『きらめき水光パール処方※２』で根元ふんわり、毛先まで指通りの良いツヤ髪へ。ボリューム不足が気になる方に。

※3セスキマレイン酸イソホロンジアミン、（水添ヒマシ油／セパシン酸）コポリマー（ヘアコンディショニング剤）ミープラス リペアブースターヘアマスク＜リペア＞

価格：1,980円(税込) ／容量：120g ／香り：カモミールアップル

2種のボンド成分配合で内側補修x外側コートのWボンド補修※3。ブリーチや紫外線によるハイダメージを集中補修し、カラーの鮮やかさを長持ち。

※4使用感には個人差がありますミープラス リペアブースターヘアマスク＜ストレート＞

価格：1,980円(税込) ／容量：120g ／香り：ベルガモット

Mii＋オリジナル処方『うるツヤストレート処方※4』で熱を味方にし、ブロー後のストレート感を長時間キープ。自宅で“酸熱トリートメント”のような補整ケア。

ミープラス ヘアオイル

価格：1,650円(税込) ／容重：100ml ／香り：ホワイトティー

＜インバス・アウトバスの2WAY仕様＞

熱や乾燥によるダメージに着目し、ツヤとまとまりのある髪へ整えます。

ドライヤーやアイロンの熱を利用したヘアケアにより、なめらかな指通りと軽やかな仕上がりをサポートします。

ミープラス ヘアミルク

価格：1,650円(税込) ／容量：100g ／香り：ホワイトティー

＜インバス・アウトバスの2WAY仕様＞

髪のうるおいを保ちながら、乾燥やゴワつきを抑え、まとまりやすい質感へ整えます。

ドライヤー・ヘアアイロン前の使用により、日常の熱ダメージを受けにくい状態へ導きます。

About 『ILLIT』

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.2023 年 6～9 月に放送されたサバイバル番組『R U NEXT?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA で結成された、日本人メンバー2 人を含む 5 人組ガールグループ。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。デビュー曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録。初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」もロングヒットを記録し、2025 年末には「第 76 回 NHK 紅白歌合戦」への 2 年連続出場を始め主要音楽特番を総なめし、日本での確固たる人気を証明。6 月13日より初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS START(ハート)️' in JAPAN』が幕を開け、 5 都市 11 公演を巡る。7月にはJapan 2nd Single ‘I Got Your Back’のリリースが決定するなど、今後の活躍に益々期待が高まっている。

【ブランド概要】

「PLAY YOUR HAIR」をテーマに、香り・質感・デザインで“気分を上げるヘアケア”を展開。髪をととのえるだけでなく、自分をもっと好きになれるような“遊び心あるセルフケア”に変えるブランドです。 “自分らしいケアを選ぶ時代”をリードしていきます。

・公式ストア：https://miiplus.jp/

・公式 Instagram：https://www.instagram.com/miiplus_oﬃcial(https://www.instagram.com/miiplus_o%EF%AC%83cial)

・公式 X：https://x.com/miiplus4256

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@miiplusofficial

・販売場所：全国のドン・キホーテグループをはじめ、ロフト、ハンズ、アインズ＆トルペなどのバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、公式サイト、Amazon・Qoo10・楽天市場・TikTok Shopにて販売中。

▼ショップリストはこちらから

https://miiplus.jp/#shop

※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。

会社概要

会社名：株式会社エイビイエス 広報担当

所在地：静岡県静岡市葵区紺屋町 12-8 フォレスト紺屋町3F

Email：support@abs-web.co.jp

ホームページ：https://abs-web.co.jp/

TEL：054-221-7788