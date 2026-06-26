【大感謝セール】東京都杉並区の「目利きの銀次 阿佐ヶ谷南口駅前店」で日頃の感謝を込めて“大感謝セール”を開催！2026年6月27日（土）、28日（日）の2日間限定で全品半額！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「目利きの銀次 阿佐ヶ谷南口駅前店」限定で「全品半額」の“大感謝セール”を実施いたします。お食事メインでも飲み会メインでも、ぜひこの機会にご来店ください！

“目利きの銀次 阿佐ヶ谷南口駅前店”大感謝セール！店内でお召し上がりの全品半額！！

【セール内容】

■開催期間：2026年6月27日（土）、2026年6月28日（日）の2日間

■実施内容：店内でお召し上がりの全品半額

【ご留意事項】

・別途、チャージ料がかかります。

・店内でお召し上がりのメニューが対象となります。

・宴会コース、テイクアウト、デリバリーは対象外です。

・セール期間中は、その他割引、クーポン券、当社お食事券、各種サービス（単品飲み放題など）、

各種セールとの併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

「目利きの銀次」について

美味しい料理とお酒をゆっくりとお楽しみいただけるのが「目利きの銀次」です。

新鮮なお刺身と本格的な漁師料理を豪快に楽しめます。

ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。

■メニュー

目利きの銀次 阿佐ヶ谷南口駅前店 店舗情報

営業時間：月～金 15：00-24：00

土・日 12：00-24：00

住 所：東京都杉並区阿佐谷南3-37-1 プラノビル 2階

電話番号：03-3391-4088

席 数：56席

U R L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/855196/

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes