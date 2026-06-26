山岳トレーナー安藤 麟 氏によるバイオメカニクスセミナーを開催

一般社団法人日本アウトドアトレーニング協会

日本アウトドアトレーニング協会は2026年8月27日（木）20:00～21:00の日時に、山岳トレーナーとして活躍する 安藤 麟 氏（以下、安藤TR）を講師に迎え「バイオメカニクスの基本と登山動作～身体に関わる力学の理解～」セミナーを開催いたします。

安藤TRはJOTA-OMT（アウトドア マウンテン トレーナー）の資格を取得し、登山に特化したスポーツトレーナーとして多方面で活躍中です。2026年6月現在、Instagramでは1.7万人がフォローし登山に役立つ情報を日々提供されています。

安藤TRのInstagramは こちら(https://www.instagram.com/sangaku_trainer/)（https://www.instagram.com/sangaku_trainer/）

■開催概要

・日時 2026年8月27日（木）20:00～21:00

・テーマ バイオメカニクスの基本と登山動作～身体に関わる力学の理解～

・講師 安藤 麟（アウトドアマウンテントレーナー／柔道整復師／信州登山案内人）

プロフィール：

医療資格とスポーツトレーナーとしての経験を活かし山小屋・登山用品店・岳都松本山岳フォーラムなどでの講師をしながら、登山に特化したスポーツトレーナーとして登山者の身体のケア・トレーニング指導をしている。昨年から発足した山岳トレーナー協議会に所属し、登山者の身体の面から遭難対策などへのアプローチも開始した。

・場所 オンライン（申込者にZoomURLを発行いたします）

・参加費用 2,200円（税込）

・お申込 受講をご希望の方は日本アウトドアトレーニング協会まで お問合せ(https://outdoortraining.or.jp/contact-us/) ください

このセミナーは主に運動指導者に向けた知識拡充の内容ですが、協会員に限らず「登山の愛好家」「これからトレーナーを目指す方/資格取得を目指す方」も参加可能です。この機会に是非ご参加ください。

■日本アウトドアトレーニング協会とは

日本アウトドアトレーニング協会は「アウトドアを、ずっと健康に。」を合言葉に、アウトドアトレーニングの知識や技術を習得した専門家の育成や、野外でのスポーツやアクティビティを安全に楽しく実施するための啓蒙活動を行っています。

これまで首都圏を中心に活動をして参りましたが、2022年より第一回福島県（東北地方）、第二回福岡県（九州地方）、第三回岡山県（中国地方）、第四回滋賀県（関西地方）、第五回北海道（北海道地方）、第六回長野県（中部地方）と別地域での資格取得講習会を開始しました。2026年11月には長野県山岳総合センター、2027年1月には国立オリンピック記念青少年総合センターにて登山トレーナー講習会が開催が決定。現在参加申込募集中です。

https://outdoortraining.or.jp/

本件に関するお問い合わせ：

一般社団法人日本アウトドアトレーニング協会

info@outdoortraining.or.jp

03-6336-2929

担当：都築