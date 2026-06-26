最先端のAIを活用した自動認識によるセルフオーダー式！十割そば「二代目長助」の日進店をリニューアル、江南店を新規オープン！

株式会社サガミホールディングス

2026年6月26日

株式会社サガミホールディングス

株式会社TOUCH TO GO

株式会社サガミホールディングス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：大西 尚真）は株式会社TOUCH TO GO（本社：東京都港区、代表取締役社長：阿久津智紀、以下：TTG）が開発した無人決済システム「TTG-SENSE」を導入している「二代目長助 日進店」において、オーダーシステムをアップデートして2026年6月25日（木）に改装オープンいたしました。また、この日進店と同じ新しいオーダー方法を導入した新店舗として、2026年7月22日（水）に「二代目長助 江南店」を新規オープンいたします。タッチパネルとQRレシート読み込みを組み合わせてさらに利便性を上げた最先端のセルフ式オペレーションを、新店舗でも同様に体験していただけるようになります。

■十割そば 二代目長助について

十割そば二代目長助は「和食麺処サガミ」を展開するサガミレストランツ株式会社が手掛けたセルフサービス形態の本格そば専門店です。愛知県・岐阜県に9店舗展開。こだわりの十割そばはつなぎを一切使用せず、そば粉本来の味や風味を追求いたしました。揚げたて天ぷらはサクサク衣が特徴。独自に開発した天ぷら粉を使用し具材の旨味を感じる自慢の逸品で、そばつゆとの相性は抜群です。より多くのお客様に本物のそばのおいしさを味わっていただくために、セルフサービス形態を取り入れ、よりリーズナブルな価格設定を実現し商品提供をいたします。店頭の石臼で挽いた風味豊かな厳選そば粉を配合した『ざるそば税込490円』をはじめ、『“名物”旨とろ角煮そば（並）税込900円』など、本物にこだわったおいしさをご提供いたします。

■注文システムのリニューアルについて

これまで「二代目長助 日進店」では、店内に設置したAIカメラやセンサーを活用し、お客様がそばの札をトレイに取ることで自動認識するシステムを導入しておりました 。今回、さらなるお客様の利便性向上とスムーズな会計を目指し、札を取るオペレーションから、タッチパネルでの注文とQRレシートの読み込みを行う新しい方式へと変更するリニューアル工事を実施いたしました。

■店舗概要

<二代目長助 日進店>

住所：愛知県日進市蟹甲町中島11-3

営業時間：10:30～21：00（オーダーストップ 20:30）

電話番号：0561-72-5211

席数：81席（内カウンター席23席）

駐車場：33台

支払方法： 現金、交通系電子マネー、バーコード決済、クレジット

※OPEN時対応可能な支払方法のみに変更してください。

<二代目長助 江南店>

住所：愛知県江南市東野町神上３

営業時間：10:30～21：00（オーダーストップ 20:30）

電話番号：0587-50-0538

席数：75席（内カウンター席43席）

駐車場：35台

支払方法： 現金、交通系電子マネー、バーコード決済、クレジット

※WAON/nanaco/楽天Edyを除く

■OPEN記念企画について

企画メニューを特別価格にてご提供

期間：2026年7月22日(水)～2026年7月26日(日)

【企画メニュー】

●ざるそば OPEN特別価格

【並】 390円 【大】 530円 【特盛】 670円

●国産とり天 OPEN特別価格 1個180円

※金額は全て税込価格になります。

■株式会社TOUCH TO GOについて

会社名： 株式会社TOUCH TO GO

代表者： 代表取締役社長 阿久津 智紀

事業内容： 無人決済などの省人化システム及びサービスの企画、設計、開発、保守及び販売

事業所： 東京都港区高輪2-21-42 TokyoYard Building 8F

設立： 2019（令和2年）7月1日

URL： https://ttg.co.jp/

取材のご案内

拝啓

時下ますますご清栄の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

株式会社サガミホールディングス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：大西 尚真）は株式会社TOUCH TO GO（本社：東京都港区、代表取締役社長：阿久津智紀、以下：TTG）が開発した無人決済システム「TTG-SENSE」を導入し、「二代目長助 江南店」を2026年7月22日（水）にオープンいたします。

本店舗は店内に設置したAI搭載カメラやセンサーを使い、タッチパネルとQRレシート読み込みによる新たな仕組みを導入しております。

つきましては、下記の通り取材をお受けいたしますので、お忙しい折とは存じますが、是非ともご取材頂きますよう、お願い申し上げます。

敬具

＜概要＞

■日 時：2026年7月21日（火）

■会 場： 二代目長助 江南店

■内 容：１.担当者による取り組みに関する説明 ２.店舗の体験および撮影 ３.その他ご希望の内容

＜お申込方法＞

以下の項目を明記し、2社のどちらかにご連絡くださいませ。

・株式会社サガミホールディングス 経営企画部 Email：sagami_cpd@sagami.co.jp

・株式会社TOUCH TO GO 広報担当 Email : pr@ttg.co.jp

■必須項目

・取材希望日時：

・貴社名：

・媒体名/番組名：

・ご芳名：

・電話番号：

（緊急の連絡が可能な携帯電話番号などをご教示いただけますと幸いです）

・メールアドレス：

・撮影内容（スチールorムービー含む）：