合同会社Chibariyo

合同会社チバリヨー（本社：沖縄県那覇市、代表：川上政寿、以下「当社」）とブルーアール株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：奥村美徳、以下「ブルーアール」）は、2026年3月5日に締結した資本業務提携に関する基本合意書について、双方が真摯に協議を重ねた結果、最終合意に至ることなく、2026年6月22日をもって同基本合意を解消することといたしました。

解消の経緯と背景

両社は基本合意締結以降、AI技術を軸とした企業成長モデルの実装を目指し、資本参画を含む最終契約の締結に向けて誠実かつ積極的に協議を重ねてまいりました。

しかしながら、事業環境の変化および双方の経営戦略の方向性を慎重に検討した結果、現時点での最終合意には至らないとの判断に至り、今回の解消に合意いたしました。

本解消は、いかなる対立や紛争によるものではなく、両社がそれぞれの強みをより効果的に活かすための前向きな選択として、相互理解のうえで行うものです。

両社はこれまでの協議を通じて培った相互理解と信頼を尊重しつつ、それぞれの事業領域においてAI技術の活用と企業価値向上に引き続き取り組んでまいります。

今後の方針

当社は今後も、Web制作・システム開発を中核に、AI技術を積極的に取り入れながら拡張性の高い制作基盤の構築を推進してまいります。

年内に予定している株式会社化を着実に進め、スピード経営のもとで持続的な企業価値向上を目指します。

今回の提携解消を一つの経験として真摯に受け止め、当社の成長戦略をさらに進化させながら、AI時代に対応した新たな価値創出に挑戦し続けてまいります。

引き続き、お客様・パートナーの皆様のご支援・ご期待に応えられるよう全力で取り組む所存です。

代表コメント

合同会社チバリヨー 代表 川上 政寿

今回の解消は、双方にとって最善の選択を求めた結果であり、ブルーアール様との誠実な協議のプロセスには深く感謝しております。

この経験を糧に、当社はAI技術を核とした独自の成長モデルの実現に向けて、より一層の覚悟をもって前進してまいります。

引き続き、お客様・関係者の皆様のご支援をどうかよろしくお願い申し上げます。

会社概要

■ 合同会社チバリヨー

Web制作およびシステム開発を中心に、拡張性の高い制作基盤の構築を行う開発会社です。企画・設計から開発・運用まで一貫した体制を強みとし、柔軟かつ実用性の高い開発環境の提供に取り組んでいます。

Webサイト：https://www.chibariyo.okinawa/

■ ブルーアール株式会社（BlueR）

AIを軸にマーケティングおよびクリエイティブ領域の革新を推進するAIプロモーションカンパニーです。展示会・イベント、ブランディング、Web、SNS戦略、映像制作、アプリ・システム開発、PR支援まで幅広い領域で、人の創造性とAIの可能性を融合させた価値創出を行っています。

Webサイト：https://blue-r.co.jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

合同会社チバリヨー

[沖縄オフィス]

〒902-0067 沖縄県那覇市安里３８１－１ 沖縄ゼネラルビル安里 ZORKS沖縄

[東京オフィス]

〒160-0001 東京都新宿区片町１－４ 302

担当:川上

お問い合わせ：公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://www.chibariyo.okinawa/

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